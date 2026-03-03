Nach 25 Jahren Ehe "Wirklich gern allein": "Tatort"-Star Adele Neuhauser spricht offen über Single-Leben Aktualisiert: Vor 28 Minuten von Buzzwoo Seit ihrer Trennung 2006 ist Adele Neuhauser ohne festen Partner. Bild: APress

Adele Neuhauser steht seit Jahrzehnten erfolgreich vor der Kamera. Am 11. März ist sie im ARD-Film "Makellos - Eine kurze Welle des Glücks" zu sehen. In einem Interview spricht sei nun offen über ihr Leben als Single und warum sie heute ganz bewusst allein lebt.

Seit 15 Jahren prägt sie als Bibi Fellner den Wiener "Tatort", Ende 2026 ist Schluss: Adele Neuhauser nimmt Abschied von ihrer Rolle. Doch von Ruhestand kann bei der 67-Jährigen keine Rede sein. Aktuell ist sie im ARD-Film "Makellos - Eine kurze Welle des Glücks" zu sehen. In dem Film verkörpert die Schauspielerin die erfolgreiche Geschäftsfrau Constanze. Nach außen wirkt ihre Ehe perfekt, doch hinter der Fassade ist die Leidenschaft längst erloschen. Ihre Figur trifft deshalb eine radikale Entscheidung: Sie engagiert einen Callboy.

Die Kommissarin sonntags um 20:15 Uhr im Ersten und kostenlos auf Joyn Der "Tatort" im Das Erste-Livestream

Adele Neuhauser privat: Ehe mit Zoltan Paul und ihr Leben als Single Abseits der Kamera verlief ihr Liebesleben deutlich weniger spektakulär. Privat war Neuhauser bis 2006 in einer Beziehung, rund 25 Jahre lang war sie mit dem inzwischen verstorbenen österreichischen Schauspieler und Regisseur Zoltan Paul verheiratet. Aus der Ehe stammt ein gemeinsamer Sohn. Heute lebt sie allein - und das ganz bewusst, wie sie im Gespräch mit "t-online" verrät.

Ich bin jetzt auch schon ziemlich lange Single und gerne Single. Adele Neuhauser

Sieh Adele Neuhauser in "Makellos" kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn Am 11. März um 20:15 Uhr einschalten!

In "Makellos - Eine kurze Welle des Glücks" schlüpft Adele in die Rolle von Constanze, die sich in ihrer Ehe vernachlässigt fühlt und daher einen ungewöhnlichen Schritt wagt. Bild: BR/Bavaria Fiction GmbH/Jacqueli

Früher habe sie sich in Partnerschaften oft selbst zurückgenommen. "In Beziehungen habe ich versucht, mich zurückzunehmen. Aus Sehnsucht nach Harmonie, aus Sehnsucht nach Makellosigkeit, aus Sehnsucht nach Perfektion.” Irgendwann jedoch kam der Wendepunkt. "Ich habe mich zu lange zurückgenommen, bis es aus mir herausgebrochen ist." Die Trennung sei unvermeidlich gewesen. Rückblickend beschreibt sie das Ende der Ehe als "schmerzhaft und furchtbar". Gleichzeitig habe sich daraus etwas Unerwartetes entwickelt: "Aber für uns beide hat das komischerweise einen sehr positiven Weg genommen. Wir haben uns in einer liebevollen Freundschaft wiedergefunden, die ich so eigentlich in der Ehe leben wollte."

Nach dem "Tatort": Wie es für Adele Neuhauser weitergeht Heute genießt Neuhauser ihr Leben ohne Partner ganz bewusst. "Jetzt habe ich mich so eingerichtet. Vielleicht bin ich zu bequem geworden oder zu schrullig." Von Frust oder Trotz keine Spur. Vielmehr sei es eine bewusste Entscheidung:

Dadurch, dass ich durch meinen Beruf mit vielen Menschen und Stimmungen zu tun habe, genieße ich das Alleinsein. Ich bin wirklich gerne allein. Adele Neuhauser