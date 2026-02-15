Penny? Warum Penny? Kaley Cuocos Verlobter Tom Pelphrey kennt "The Big Bang Theory" nicht! Aktualisiert: Vor 2 Stunden von spot on news Tom Pelphrey und Kaley Cuoco sind verlobt und haben eine gemeinsame Tochter. Bild: Imago Images / ZUMA Press Wire

Obwohl Tom Pelphrey selbst Schauspieler ist, kannte er die wichtigste Rolle seiner Verlobten Kaley Cuoco nicht. Bis heute hat er "The Big Bang Theory" offenbar nicht ganz gesehen.

Kaley Cuoco (40) ist Millionen TV-Zuschauer durch ihre Rolle als Penny in der erfolgreichen Sitcom "The Big Bang Theory" bekannt. Ihr Verlobter, Schauspieler Tom Pelphrey (43), hatte aber offenbar noch nie von der Serie gehört, bevor er sie kennenlernte. Die Schauspielerin, die von 2007 bis 2019 in der US-Serie mitspielte, erinnerte sich daran, wie sie die Familie ihres Partners zum ersten Mal traf. Tom Pelphrey soll damals verwirrt gewesen sein, weil Kaley Cuoco dabei versehentlich immer wieder mit dem Namen ihrer Figur angesprochen wurde.

Familientreffen lässt Tom Pelphrey verwirrt zurück In der "Graham Norton Show" sagte die 40-Jährige laut "Daily Mail": "Als wir uns kennenlernten, hatte er keine Ahnung davon. Als ich Toms Familie zum ersten Mal traf, nannte mich der Partner seiner Mutter immer wieder 'Penny'." Kaley Cuoco fügte hinzu: "Ich habe nichts gesagt, weil ich es süß fand, aber ich sah, dass Tom verwirrt war, und als wir ins Auto stiegen, sagte er: 'Es tut mir so leid, ich habe ihm deinen Namen verraten, deshalb habe ich keine Ahnung, warum er dich den ganzen Tag Penny genannt hat."