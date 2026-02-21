"The Big Bang Theory" "The Big Bang Theory": Diese Plot Holes haben die Serien-Schöpfer übersehen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Christian Vock Plot Holes in "The Big Bang Theory": Howard Wolowitz, Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Raj Koothrappali (v.l.) Bild: IMAGO / Mary Evans

Wenn man eine Serie über vier hochbegabte Super-Nerds macht, kann sich das Drehbuch keine Fehler erlauben - sollte man meinen. Dennoch haben sich bei der Sitcom "The Big Bang Theory" das eine oder andere Fehlerchen eingeschlichen.

"The Big Bang Theory" lebt von dem Gegensatz zwischen der flippig-schludrigen Penny (Kaley Cuoco) und den beiden hochintelligenten Physikern Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) und Sheldon Cooper (Jim Parsons). Während Penny gerne mal fünfe gerade sein lässt, nehmen es die beiden Nerds ganz genau. Penny zu verbessern, ist besonders für Sheldon schon fast ein Hobby geworden. Umso erstaunlicher, wenn den beiden Genies doch einmal ein Fehler unterläuft - beziehungsweise den Drehbuchautor:innen. Aber es gibt sie, die Plot Holes, auch bei "The Big Bang Theory".

Was sind Plot Holes? Ein Plot Hole ist eine Unstimmigkeit in der Geschichte eines Buchs, eines Films oder einer Serie. Anders als Filmfehler passieren Plot Holes nicht beim Dreh oder beim Schnitt, sondern sind meist Logikfehler in der Story.

Diese Plot Holes gibt es bei "The Big Bang Theory"

Die Sache mit den Gremlins Bei einem Video-Abend sitzen Howard (Simon Helberg), Raj (Kunal Nayyar), Leonard (Johnny Galecki) und Sheldon (Jim Parsons) zusammen und sehen sich offenbar einen der beiden "Gremlins"-Filme an. Plötzlich empört sich Sheldon über die Dummheit der Figuren, die ihn jedesmal ärgere, wenn er den Film ansieht. "Die Anweisungen sind sehr klar: Fütter die Gremlins nicht nach Mitternacht! Lass die Gremlins nicht nass werden! Wie schwer ist das?", schimpft Sheldon. An die Anweisungen erinnert er sich richtig, nur nicht daran, wer hier nicht gefüttert und nassgemacht werden darf. Denn in der Horrorkomödie sind es die kleinen Mogwais, die nicht gefüttert werden oder mit Wasser in Berührung kommen dürfen. Sollten sie doch etwas nach Mitternacht zu essen bekommen, verwandeln sich die Mogwais in die bösen Gremlins. Wenn Sheldon die "Gremlins"-Filme wirklich schon häufiger gesehen hat, müsste er das eigentlich wissen.

Sheldons Katzenhaar-Allergie Als Leonard in einer der früheren Folgen mit seinen Einkäufen nach Hause kommt, fragt ihn Sheldon: "Oh, ich hoffe, der Kratzbaum ist für dich!" Leonard antwortet, dass er an Sheldons Asthma gedacht, aber einen Katzengenetiker in San Diego gefunden habe, der eine hypoallergene Calico-Katze "entwickelt" habe. Das deutet darauf hin, dass Sheldon eine Allergie gegen Katzen hat. Doch in Folge drei der vierten Staffel holt Sheldon sieben Katzen zu sich nach Hause, streichelt sie, lässt sie auf sein Bett und trägt sie herum - ohne auch nur eine einzige allergische Reaktion zu zeigen. Ein Katzenhaar-Allergiker hätte so etwas sicher nicht gemacht.

"The Big Bang Theory" und der Umgang mit Serien-Stars Dass Leonard, Raj, Howard und Sheldon Fans von Filmen und Serien sind, ist bekannt. Dass Howard dabei vor allem Interesse an den weiblichen Hauptdarstellerinnen hat, ebenso. Da erscheint es nur logisch, dass sich der Ingenieur bei einer Zugfahrt an die Schauspielerin Summer Glau heranmacht, schließlich spielt die beispielsweise in "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" mit. Auch andere Schauspieler:innen aus Fantasy- oder Science-Fiction-Serien tauchen bei "The Big Bang Theory" auf, zum Beispiel LeVar Burton oder Wil Weaton aus "Raumschiff Enterprise". Weniger logisch ist deshalb, dass Howard in der siebten Folge der vierten Staffel auf Eliza Dushku trifft, die man unter anderem als Faith aus den Serien "Buffy" und "Angel" kennt. Anders als bei den anderen Serien-Stars spielt sich Dushku in dieser Folge aber nicht selbst, sondern eine FBI-Agentin. Hier sind die Drehbuchautor:innen also nicht ganz konsequent gewesen.

Bernadettes sehr lange Schwangerschaft Mathematiker aufgepasst: In der neunten Staffel verrät Bernadette (Melissa Rauch) einem Häschen (und damit auch dem TV-Publikum) am Valentinstag, also im Februar, dass sie schwanger ist. Umso überraschender ist es, dass die Mikrobiologin erst im Dezember ihr Kind zur Welt bringt. Damit würde Bernadettes Schwangerschaft, selbst wenn man sehr wohlwollend rechnet, etwas länger dauern, als die üblichen neun Monate.

Sheldons Platz Sheldon Cooper hat allerlei Charaktereigenschaften: Er ist offenkundig hochbegabt, hat ein eidetisches Gedächtnis und allerlei Eigentümlichkeiten. Eine dieser Eigenheiten ist, dass der linke Platz des Sofas alleine ihm gehört. Denn nach all seinen Berechnungen ist dieser der perfekte Sitzplatz für ihn, weshalb nur er dort sitzen darf. Eine Regel, die in der Serie zu allerlei skurrilen Momenten und Problemen führt, etwa als Penny aus Versehen mit einer Paintball-Pistole auf das Sitz-Kissen von Sheldons Platz schießt. Die Sache mit Sheldons festem Sitzplatz ist einer der großen Running Gags der Serie - allerdings auch einer, der nicht konsequent umgesetzt wurde. Denn es gibt einige Szenen, in denen jemand anderes auf Sheldons Platz sitzt, ohne dass ihn das stören würde. In anderen Folgen wiederum reagiert er sehr harsch bis wütend, wenn sich jemand auf seinen Platz gesetzt hat.