Neue Folge in SAT.1 und auf Joyn "The Connection": Hier kannst du das Quiz während der Sendung mitspielen! Aktualisiert: 31.10.2025 • 13:58 Uhr

Donnerstags, 20:15 Uhr, läuft die Rate-Show "The Connection" in SAT.1 und auf Joyn. Die Aufgaben aus der Show gibt's parallel zur Sendung in der Joyn-App zum Mitspielen und (mit etwas Glück) Gewinnen!

Worum geht's bei "The Connection"? "The Connection", moderiert von Matthias Opdenhövel, ist ein interaktives Quiz-Erlebnis, das die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Show einbezieht. Sowohl die vier Kandidat:innen im Studio als auch das Publikum zu Hause müssen versteckte Verbindungen zwischen scheinbar zufälligen Begriffen aufdecken. Die richtigen Antworten führen sie schließlich zur großen Master-Connection. Am 25. September 2025 feierte das brandneue Format Premiere und läuft nun immer donnerstags ab 20:15 Uhr im linearen TV-Programm und im kostenlosen SAT.1-Livestream sowie jederzeit auf Joyn.

Übungsrunde in der Joyn-App Bereits vor der TV-Ausstrahlung der ersten Folge von "The Connection" wartete eine Art "Trainingslager" auf die Joyn-Nutzer:innen. In der Joyn-App galt es, Quiz-Fragen zu beantworten und Punkte zu sammeln. Dabei handelte es sich um andere Aufgaben als die, die später in der TV-Show zu sehen waren.