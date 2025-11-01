"The Connection" mit Matthias Opdenhövel läuft immer donnerstags in SAT.1 und auf Joyn. Neben den einzelnen Ergebnissen aus Folge 6 am 30. Oktober 2025 findest du hier auch deren Begründung und die Auflösung der Master-Connection.

Die einzelnen Lösungsworte führen zur Master-Connection "ARNOLD SCHWARZENEGGER" . Hier die Verbindung zwischen den einzelnen Begriffen:

Das bedeuten die Lösungen

STRAND: Am Muscle Beach in Los Angeles machte Arnold Schwarzenegger in den 70er-Jahren den Fitness-Boom populär.

HAMBURGER: Arnold Schwarzenegger eröffnete u.a. mit Sylvester Stallone und Bruce Willis 1991 die Restaurant-Kette "Planet Hollywood". Dort waren Burger fester Bestandteil des Angebots.

GEFÄNGNIS: Weil er sich während seiner Zeit beim österreichischen Militär heimlich aus der Kaserne schlich, um an einem Bodybuilding-Wettbewerb teilzunehmen, musste er als Strafe einige Tage im Militärgefängnis absitzen. Außerdem spielt er an der Seite von Sylvester Stallone im Gefängnis-Film "Escape Plan" mit.

MARIA: Maria ist der Vorname seiner Ex-Frau Maria Shriver, mit der er von 1986 bis 2021 verheiratet war.

RELIGION: Schwarzenegger ist religiös und 2017 hatte er eine Generalaudienz bei Papst Franziskus.

ORGEL: Arnold Schwarzenegger kann Orgel spielen und ist großer Fan von Orgelmusik. Im Passauer Dom und im Stephansdom in Wien durfte er sogar selbst in die Tasten greifen.

KIRCHE: Arnold Schwarzenegger wurde katholisch erzogen, geht in die Kirche und wünscht sich nach seinem Tod ein Requiem im Wiener Stephansdom.

STERN: Er hat seit 1987 einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Los Angeles.

MARS: Im Film „Die totale Erinnerung – Total Recall” träumt Schwarzenegger in seiner Rolle als Douglas Quaid von einem Leben auf dem Mars. Nachdem er sich eine künstliche Erinnerung an einen Mars-Urlaub ins Gedächtnis pflanzen lässt, tauchen plötzlich Geheimagenten auf und sein Leben gerät immer mehr aus den Fugen.

ALIEN: Im Sci-Fi-Klassiker "Predator" von 1987 wird Arnold Schwarzenegger als Major Dutch Schaefer von einem Außerirdischen gejagt.

UNIVERSUM: Beim Bodybuilding gewann er 1967 als bis dahin jüngster Athlet den Titel "Mister Universum", den er im Laufe seiner Karriere insgesamt fünfmal holen konnte.

SCHWEIGEN: Arnold Schwarzenegger wurde auch durch seine wortkargen, aber eindrucksvollen Rollen berühmt. Im ersten Film der Terminator-Reihe hat er trotz zahlreicher Auftritte nur 17 Sprecheinsätze.

MEDAILLE: Arnold Schwarzenegger gewann in seiner Karriere nicht nur zahlreiche Trophäen bei Bodybuilding-Wettbewerben. Auch für sein gesellschaftspolitisches Engagement wurde er vielfach ausgezeichnet. Er ist u.a. Kommandeur der französischen Ehrenlegion und bekam 2011 die "Albert Schweitzer Medaille für humanitäre Verdienste" verliehen.

UHR: Im Januar 2024 sorgte er für Schlagzeilen, weil er am Münchener Flughafen vergessen hatte, seine teure Uhr, die für einen guten Zweck versteigert werden sollte, beim Zoll anzumelden.

GOLD: Schwarzenegger ist wohl der bekannteste Bodybuilder, der im Gold’s Gym am Venice Beach trainierte.

GEORGE W. BUSH: Arnold Schwarzenegger pflegt eine enge Freundschaft mit den Bushs. George Senior beriet er als Vorsitzender des nationalen Rates für Fitness und Sport. Bei einer Schlittenfahrt kam es mit First Lady Barbara Bush zu einem Unfall, so dass sie einen Gips am Bein tragen musste. George Junior malte sogar ein Bild von ihm.

ELEFANT: Auf einer Safari 2016 kam ihm ein Elefant gefährlich nahe, der sogar seinen Geländewagen kurz verfolgte. Er lud ein Video dazu hoch und scherzte, dass einige Mitfahrer danach ihre Unterwäsche wechseln mussten.

PARTEI: Schwarzenegger, traditionell eigentlich ein Republikaner, ergreift nicht nur lautstark Partei für seine Überzeugungen, sondern verkündete 2024 auch, dass er die Demokratin Kamala Harris wählen werde.

REPUBLIKANER: Arnold Schwarzenegger gewann zweimal das Amt des Gouverneurs von Kalifornien für die Republikaner.

CONCHITA WURST: Conchita Wurst trat 2019 beim "Climate Kirtag" im Rahmen des "Austrian World Summit" auf, einer Klimakonferenz, die von Arnold Schwarzenegger in Wien organisiert wird.

ÖSTERREICH: Schwarzenegger wurde 1947 in der österreichischen Gemeinde Thal in der Steiermark geboren.

HOFREITSCHULE: Der von Schwarzenegger gegründete und jährlich veranstaltete Klimagipfel fand zweimal in der Spanischen Hofreitschule statt.

MOZART: Im Film "Last Action Hero", in dem Schwarzenegger die Hauptrolle spielt, gibt es eine Figur namens "Mozart".

WIEN: Schwarzenegger organisiert nicht nur seit 2017 den "Austrian World Summit" in Wien, sondern ist dort auch gleich zweimal als Wachsfigur im Madame Tussauds Wachskabinett in Wien zu sehen.

HERZ: Er ist mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen und musste sich bereits mehreren Eingriffen am Herzen unterziehen.

PAKET: Arnold Schwarzenegger ist noch heute ein echtes Muskelpaket. Trotz seines Alters trainiert er jeden Tag.

SIXPACK: Für seine Bodybuilding-Wettbewerbe war ein Sixpack unbedingt notwendig. In seinem Buch "Be Useful" schrieb er, dass er seinen ersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA 1968 verlor, weil sein Sixpack weniger definiert als der seiner Konkurrenten war.

STÄRKE: Ob beim Bodybuilding oder während seiner politischen Karriere – Arnie bewies stets Stärke, was nicht zuletzt eins seiner Zitate zeigt: „Wenn du scheiterst, wieder aufstehst, dir den Hintern abarbeitest – je öfter du kämpfen musst, desto weiter wirst du kommen und desto stärker wirst du."

MUSKEL: Für seine Karriere als Bodybuilder waren das Muskeltraining und die Entwicklung einer beeindruckenden Muskelmasse unabdingbar.

HAND: Im Internet gibt es ein beliebtes Meme zu Arnies "epischem Handschlag" im Film "Predator" und natürlich hat er bereits seine Handabdrücke im Vorhof des TCL Chinese Theatre am Hollywood-Boulevard verewigt.

SYLVESTER STALLONE: Sylvester Stallone war zunächst sein größter Konkurrent, dann wurden die beiden zu Freunden. Sie spielten zusammen in Filmen wie „Escape Plan” und „The Expendables”.

LOS ANGELES: Schwarzenegger lebt in der Stadt der Engel, Los Angeles.

WALD: Er spendete im Januar 2025 eine Million Dollar an verschiedene Hilfsorganisationen während der Waldbrände in LA und ließ zudem ein T-Shirt designen, bei dem 100 % des Verkaufserlöses gespendet werden.

KINO: "Hercules in New York" war der erste Kinofilm von Arnold Schwarzenegger und entstand 1969.

TRAUM: Mit seinem Erfolg als Einwanderer gilt Arnold Schwarzenegger als Verkörperung des American Dream.

BUCHSTABEN: Arnold Schwarzenegger leidet laut eigener Aussage an Legasthenie, einer Lese-Rechtschreibstörung.

JAMES CAMERON: James Cameron führte bei den ersten beiden "Terminator"-Filmen Regie, in denen Arnold Schwarzenegger seine wohl bekannteste Rolle spielte.

HOLLYWOOD: Arnold Schwarzenegger hat eine beeindruckende Hollywood-Karriere hingelegt.

JULI: Arnold Schwarzenegger wurde am 30. Juli 1947 geboren.

KLIMA: Schwarzenegger setzt sich seit Jahren für den Klimaschutz ein und verabschiedete als Gouverneur von Kalifornien mehrere Umweltschutzgesetze. Die Schwarzenegger Climate Initiative veranstaltet seit 2017 in Wien einen Klimagipfel.

SCHACH: Er ist großer Schachliebhaber und es gibt sogar Bilder, die ihm beim Schachspielen mit Mike Tyson und auch mit seinem Esel zeigen.

BABY: "Hasta la vista, baby!" ist ein bekanntes Zitat von Schwarzeneggers Rolle T-800 im Film "Terminator 2 – Tag der Abrechnung".

SCHWEIN: Schwarzenegger hat ein Hausschwein namens Schnelly.

EIWEISS: Eiweiß ist ein Synonym für Protein, das für den Muskelaufbau wichtig ist. Arnie trinkt deshalb regelmäßig Protein-Shakes und verzichtet trotz einer überwiegend veganen Ernährung nicht auf Eier.

EICHE: Schwarzenegger wird auch gerne die „steirische Eiche” oder „Austrian Oak” genannt. Er gründete seine eigene Film-Produktionsfirma „Oak Productions”. Zu seinem 75. Geburtstag wurde aufgrund seines Spitznamens in seiner Heimat feierlich eine Eiche für ihn gepflanzt.

SARAH CONNOR: Sarah Connor ist der Name der von Linda Hamilton gespielten weiblichen Hauptrolle in Schwarzeneggers Kinoerfolg "Terminator".

AFFÄRE: Schwarzenegger hatte in den 90er-Jahren während seiner Ehe mit Maria Shriver eine Affäre mit seiner Haushälterin Mildred Baena, mit der er seinen Sohn Joseph zeugte.

PATRICK: Schwarzeneggers ältester Sohn heißt mit Vornamen Patrick Arnold.

PRATT: Chris Pratt ist mit Katherine Schwarzenegger verheiratet und damit der Schwiegersohn von Schwarzenegger.

KALIFORNIEN: Von 2003 bis 2011 war Schwarzenegger Gouverneur von Kalifornien.

HELD: Als Schauspieler wurde er als Actionheld berühmt. 1993 spielte er die Titelrolle im Film "Last Action Hero".

KINDERGARTEN: 1990 spielte Schwarzenegger in der Komödie "Kindergarten Cop" den Titelhelden.