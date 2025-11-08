Wer steckt unter den Masken der 12. Staffel
Erste Demaskierung bei "The Masked Singer": Dieser Promi steckte unter dem Smiley
Veröffentlicht:von Jan Islinger
The Masked Singer
Enthüllung: Diese Schauspielerin und Designerin war der Smiley
Videoclip • 05:42 Min • Ab 12
Der Smiley rockte in Folge 1 die "The Masked Singer"-Bühne mit "On Top Of The World" von den Imagine Dragons. Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht. Unter der Maske verbarg sich eine echte Koryphäe!
"The Masked Singer" auf Joyn
Der Smiley hat heut keinen Grund zu lachen - Aus in Folge 1
Für Smiley ist "The Masked Singer" ein kurzes Vergnügen gewesen. Nach nur einer Folge muss die gut gelaunte Maske bereits ihre Identität preisgeben. Im Stechen mit Harry Otter zog Smiley den Kürzeren. Unter der Maske kam Barbara Becker zum Vorschein.
Mit der 59-Jährigen hatte im Vorfeld keiner gerechnet. Das Rateteam hatte auf Katrin Bauerfeind und Ruth Moschner gesetzt. Stattdessen kam die Ex-Frau von Boris Becker zum Vorschein. Barbara Becker ist als Schauspielerin, Designerin und Autorin tätig. Im Jahr 1993 heiratete sie den Tennis-Star Boris Becker. Nach sieben Jahren trennten sie sich. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne, Noa und Elias.
Nach ihrem frühen Aus zeigte sich Becker ein bisschen enttäuscht. Ihr tue vor allem leid, dass das aufwendig designte Pailletten-Kostüm nur eine Folge lang im Rennen ist.
Es ist ein bisschen schade.
Ihre Zeit bei "The Masked Singer" sei mit all den Proben im Vorfeld trotzdem umfangreicher gewesen als gedacht.
Schau dir die Auftaktfolge kostenlos auf Joyn an
Wie es weitergeht und welche Maske als nächstes demaskiert wird, erfährst du nächsten Samstag um 20:15 Uhr auf Prosieben und im Livestream auf Joyn.
Die neue Staffel jetzt auf Joyn
Mehr entdecken
Sie kann singen?
"The Masked Singer"-Star Verona Pooth: Sie hatte als Sängerin einen Sommerhit
Das Rätselraten geht wieder los
Wer steckt unter der Maske? Edin Hasanovic sucht mit
So siehst du die 12. Staffel
Start, alle Sendetage und Sendezeiten im Überblick
Start der 12. Staffel
Das sind die bisherigen "The Masked Singer"-Gewinner:innen
Rate in der Joyn App mit
"The Masked Singer" 2025: Finde jetzt die richtigen Indizien und gewinne Karten fürs Finale!
So verrückt ist keine andere Show
"The Masked Singer" International: Die skurillsten Masken der Welt
Die Favoriten aus allen Staffeln
Die spektakulärsten Demaskierungen aller Staffeln
Morgen geht's los!
"The Masked Singer" 2025: Alle Infos rund um das Rateteam und die ersten Masken
Affenstarke Looks in muuh-tigem Style
Tierische "The Masked Singer"-Staffel: Das sind die neuen Masken in 2025