Von King-Size-Kostüm bis Ravioli-Anzug: Fans der Gesangs-Show können sich auf quietschbunte Verkleidungen und jede Menge Rätselspaß freuen. Schau dir jetzt alle Masken auf einen Blick an!

Das sind die Masken der neuen Staffel Seit 8. November 2025 schwingt der brasilianische Affe King mit Federn und viel Glitzer über die "The Masked Singer"-Bühne auf ProSieben und Joyn. Die prachtvolle Muuhnika heizt mit wechselnden Frisuren und heißen Beats dem Publikum ein. Vielleicht schwingt Rave-Ioli, der tanzbare Snack, dazu gleich die Hüften - oder ist es Quietsch, das farbenfrohe Hundespielzeug, das diesmal den Ton angibt? Wer bringt das Rateteam um Verona Pooth und Chris Tall zum Nachdenken? Wer sorgt für muuh-tige Überraschungen? Und vor allem: Wer verbirgt sich am Ende unter den aufwändigen Tarn-Styles? Hier gibt es alle neuen Masken auf einen Blick.

King: Kunterbunter Dschungel-König Gib dem Affen Zucker - oder einfach ein farbenfrohes Federkleid. Der King des Dschungels mischt mit Prunk und einem kunterbuntem Outfit die 12. Staffel auf. Bild: Joyn

Der gigantische King ist fast drei Meter groß und ein echtes Hightech-Wunder. Insgesamt 4.000 Federn sorgen für sein prachtvolles Auftreten. Dank des aufgeschäumten Thermoplastiks bleibt die Figur dabei überraschend leicht.

Muuhnika: Perücken-Parade mit vielen Facetten Lass dich nicht von ihrem grimmigen Blick täuschen. Eigentlich ist Muuhnika eine ganz Nette - wirklich! Mit Küchenschürze und Kochlöffel bewaffnet, macht sie die Herbststaffel unsicher. Bild: Joyn

Muuhnika bringt die Zuschauer:innen mit ständig wechselnden Looks und Haar-Styles zum Staunen. Bis zu 15 Perücken werden für eine Frisur in Einzelteile zerlegt, geföhnt, gestylt und neu inszeniert. So zeigt sich Muuhnika in jeder Show von einer anderen Seite.

Rave-Ioli: Sound mit Biss Sie hat den hipsten Hüftschwung seit es Party-Nudeln gibt! Die Ravi-Ioli bringt nicht nur das Nudelwasser zum Kochen, sondern auch die "Masked Singer"-Bühne zum Beben. Bild: Joyn

Rave-Ioli ist ein tanzbarer Snack für Augen und Ohren. Der speziell beschichtete Stoff ist in "Double-Face"-Optik gefertigt: Dunkle und helle Fasern sind miteinander verwoben und erzeugen einen Glanzeffekt - wie eine saftige Tomatensoße. Der Clou ist der Kopf der Maske: die Füllung der Ravioli!

Quietsch: Alles aus einem Guss Viel abgedrehter kann es wohl kaum werden, oder? Quietsch ist buntes Hunde-Kauspielzeug und ja, mit allen Hunde-Wassern gewaschen. Bild: Joyn

Für das Hunde-Kauspielzeug Quietsch wurde kein Detail dem Zufall überlassen. Der Körper entstand in Handarbeit und ist ein Kunstwerk aus einem einzigen Stück Material. Mehr als acht Wochen dauert es, bis Quietsch in seiner finalen Form über die Bühne watscheln kann.

Harry Otter: Ein magischer Wirbelwind Simsalabim, dreimal brauner Otto! Oder so ähnlich. Harry Otter bringt die Magie ins "Masked Singer"-Studio. Bild: Joyn

Er verzaubert alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Harry Otter ist ein kauziger Zauberer, der die magischen Momente ins Studio holen will. Sein Motto: Zaubern muss Spaß machen. "Flickus Flackus, Mist, schon wieder alles kaputtus. So wird das nixus."

Eggi: Wer war zuerst da - sie oder die doofe Henne? Eieiei! Eggi ist ein alles andere als ein zerbrechlicher Zeitgenosse. Auf ihrer Bratpfannen-Gitarre haut sie ganz schön in die Klampfen! Bild: Joyn

"Hey, du Ei!" Für Eggi ist das alles andere als eine Beleidigung. Sie liebt ihre Eierwärmer, ihre Bratpfannengitarre und ausgiebige Wanderungen. Unterwegs beschäftigt Eggi immer dieselbe Frage: Wer war zuerst da?

Kiss: Denn zum Küssen sind sie da! Küssen erwünscht! Die Maske Kiss macht ihrem Namen alle Ehre. Optisch ist sie quasi ein Kussmund auf zwei Beinen. Bild: Joyn

Kiss fällt auf! Mit glitzerndem Lipgloss und maßgeschneidertem Outfit ist Kiss einfach ein Hingucker! Bei ihr ist Küssen nicht verboten, sondern ausdrücklich erwünscht. Sie liebt die Kiss-Cam, denn es gibt nichts Schöneres, als einen ehrlichen, liebevollen, dicken Schmatzer.

Dude: Ein stink-normaler Hip-Hop-Bro Der Dude ist an Lässigkeit kaum zu überbieten! Kein Wunder, schließlich hört er in seiner Freizeit oft Hip-Hop. Bild: Joyn

Er ist das coolste und lässigste Schlitzohr unter der Sonne und alles andere als stinknormal. Der Dude interessiert sich zwar wahnsinnig für Sport, aber selbst Sport treiben? No way! Stattdessen baut er eher auf Sportwetten, da hat er den Durchblick. Doch seinen Namen Stinkwanze kann er so gar nicht leiden, er will einfach nur der coole Hip-Hop-Dude sein.

Smile: Er bringt die Freude deiner Text-Nachricht Ein Happyface zum Verlieben: Maske Smile liebt besonders ein Emoji auf der Smartphone-Tastatur. Dreimal darfst du raten, welches. Bild: Joyn

Gelb, rund, happy! Er ist das Urgestein unter den Emojis und nie aus der Mode gekommen. Old but gold! Der Smiley reist durch die Welt der Kurznachrichten, aber mit welchem Gesichtsausdruck? Natürlich mit einem Smile.

"The Masked Singer" siehst du ab 8. November 2025, live auf ProSieben und kostenlos im Stream auf Joyn.