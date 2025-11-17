Wer sind die Promis? Von Martina Hill bis Pietro Lombardi: Das sind die aktuellen Spekulationen bei "The Masked Singer" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Rave-Ioli, Muuhnika und King: Wer versteckt sich unter den Masken der 12. Staffel "The Masked Singer"? Bild: Joyn

Das Rätselraten ist in vollem Gange: Welcher Promi steckt unter welcher Maske? Alle aktuellen Spekulationen der Fans gibt es hier auf einen Blick.

Wer sind die Promis unter den Masken? Kaum sind die ersten Folgen der neuen "The Masked Singer"-Staffel gelaufen, kursieren schon wildeste Spekulationen um die Identitäten der Stars. Zu wem passen die Lockenwickler der Muuhnika? Wer taucht als Harry Otter in Zauberwelten ab? Und welcher Promi beweist als Dude, dass er alles andere als stink-langweilig ist? Die Fans in der Joyn App haben da schon einige paar Verdächtige ausgemacht.

Wer wanzt als Dude durchs "The Masked Singer"-Studio? Der Dude zeigt die pure Coolness auf der "Masked Singer"-Bühne. Mit Goldkette und glänzender Sonnenbrille begeistert die freshe Wanze das Publikum. Bild: Joyn / Willi Weber

Wer könnte sich unter der charmanten Wanzen-Maske verbergen? Kultfigur und Bloodhound-Gang-Bassist Evil Jared liegt mit 56 Prozent ganz klar vorn. Entertainer Knossi ist im Direktvergleich mit Woche 1 deutlich abgerutscht und steht mit 23 Prozent nicht mehr ganz so hoch im Kurs. Auf knappe 5 Prozent kommt der Comedy-Allrounder Teddy Teclebrhan (Stand: Montag, 17. November, 11:30 Uhr). Evil Jared Hasselhoff - 56 Prozent

Knossi - 23 Prozent

Teddy Teclebrhan - 5 Prozent

Wer verzaubert das Publikum als Harry Otter? Auch Harry Otter zeigt seine Magic-Tricks auf der "The Masked Singer"-Bühne. Zu seinem Auftritt hat er direkt seine Zauber-Entourage mitgebracht. Bild: Joyn / Willi Weber

Ein Puppenspieler in der Zauber-Maske? Das klingt für viele User:innen da draußen plausibel. Sie vermuten Marionetten-Ikone Sascha Grammel (34 Prozent) unter Harry Otter. Oder steckt vielleicht eher Comedian Kurt Krömer (18 Prozent) unter dem süßen Otter-Kostüm? Letzte Woche verdächtigten die meisten Fans noch Schauspieler Martin Semmelrogge. Er kommt nur noch auf 14 Prozent (Stand: Montag, 17. November, 11:30 Uhr). Sascha Grammel - 34 Prozent

Kurt Krömer - 18 Prozent

Martin Semmelrogge - 14 Prozent

Ein Eiertanz gefällig? Wer ist Eggi? Eggi erheitert die "Masked Singer"-Crowd mit ihrer freundlichen Art besonders. Wer kann diesem Lächeln - und drei freshen Küken - nur widerstehen? Bild: Joyn / Willi Weber

Collien Fernandes war bereits 2019 Rateteam-Mitglied bei "The Masked Singer". Ob sie nun wie aus dem Ei gepellt als Eggi ihre Rückkehr feiert? Fast die Hälfte der User:innen (49 Prozent) denkt das. Oder schlüpft mit Carolin Kebekus (11 Prozent) vielleicht doch eine Comedienne aus der Schale? 9 Prozent vermuten Schlager-Sängerin Beatrice Egli unter dem süßen Ei (Stand: Montag, 17. November, 11:30 Uhr). Collien Fernandes - 49 Prozent

Carolin Kebekus - 11 Prozent

Beatrice Egli - 9 Prozent

Wem gehört die Identität der grimmigen Muuhnika? Die Muuhnika gibt sich bei "The Masked Singer" 2025 alles andere als freundlich. Ihr grimmiger Look täuscht allerdings: Eigentlich ist die Muuhinka eine ganz Liebe! Bild: Joyn / Willi Weber

Drei ziemlich witzige Frauen bewerben sich gerade um das Amt der grummeligen Muuhnika. Die Fans vermuten Ilka Bessin (37 Prozent), Meltem Kaptan (18 Prozent) oder Carolin Kebekus (15 Prozent) unter der Kuh mit den kunterbunten Lockenwicklern (Stand: Montag, 17. November, 11:30 Uhr). Ilka Bessin (Cindy aus Marzahn) - 37 Prozent

Meltem Kaptan - 18 Prozent

Carolin Kebekus - 15 Prozent

Wer macht den Dancefloor als Rave-Ioli unsicher? Einfach zum Anbeißen! Bei ihrem Anblick treibt die Ravi-Ioli direkt den Heißhunger an. In der Auftaktfolge kam sie sogar in ihrem eigenen Nudeltopf angeschwommen. Bild: Joyn / Willi Weber

Viele der User:innen sind da einer heißen Sache auf der Spur: Steckt etwa ein Deutsch-Italiener unter dem leckeren Nudelgericht? 47 Prozent glauben an Stefano Zarrella. Immerhin 22 Prozent kommen auf Pietro Lombardi als Verdächtigen unter der Teigtaschen-Maske. Lombardi ist seines Zeichens Halb-Italiener. Auf dem dritten Platz steht etwas abgeschlagen derzeit Oli P. mit 9 Prozent (Stand: Montag, 17. November, 11:30 Uhr). Stefano Zarrella - 47 Prozent

Pietro Lombardi - 22 Prozent

Oli P. - 9 Prozent

Wer ist der kunterbunte King im Ring? Riesen-Kerl, Riesen-Show: Der King weiß zu überzeugen, auf der Bühne wie im Dschungel. Sein buntes Federkleid und seine Krone sprechen für sich. Bild: Joyn / Willi Weber

Ist der King des Dschungels eigentlich ein Schauspieler? 53 Prozent der Fans vermuten Wayne Carpendale unter dem königlichen Affenkostüm. Oder bringt mit Alexander Kumptner (15 Prozent) hier doch ein Küchenprofi das "Masked Singer"-Studio zum Kochen? Verfolgt werden die beiden von Joey Kelly mit 7 Prozent (Stand: Montag, 17. November, 11:30 Uhr). Wayne Carpendale - 53 Prozent

Alexander Kumptner - 15 Prozent

Joey Kelly - 7 Prozent

Wer lächelt Hundesabber spielend weg als Quietsch? Er ist der Liebling aller Vierbeiner: Das kunterbunte Hunde-Spielzeug brachte bei "The Masked Singer" mit seiner lustigen Performance jedenfalls auch das Publikum zum Jaulen. Bild: Joyn / Willi Weber

Quietscht hier eine "Masked Singer"-Legende ins Mikrofon? 38 Prozent der User:innen verdächtigen Ruth Moschner, unter dem giftgrünen Hunde-Spielzeug zu stecken. Oder ist Quietsch eine Knallerfrau? 14 Prozent sehen Martina Hill unter der Maske. Auf dem dritten Platz mit 7 Prozent steht GNTM-Gewinnerin Lena Gercke (Stand: Montag, 17. November, 11 Uhr). Ruth Moschner - 38 Prozent

Martina Hill - 14 Prozent

Lena Gercke - 7 Prozent

Welcher Promi wird wohl als Nächstes enttarnt?