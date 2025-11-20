In der letzten Woche musste Toni nach dem Team-Kochen "The Taste" verlassen. Leo und Eva gewannen im Solo-Kochen goldene Sterne, während Mike, Nicole und Alfred ins Entscheidungskochen mussten. "Verlierer" Alfred wird von Alexander Herrmann gerettet und ins Team Gelb gebuzzert, wo er sich diese Woche auch musikalisch beweisen muss.

Dank Gastjuror Daniel Gottschlich: Musik und Kulinarik verschmelzen bei "The Taste" Das Motto von "The Taste" für die fünfte Woche ist kurz und knapp "Die Musik". Und es gibt aktuell wahrscheinlich keinen anderen Spitzenkoch in Deutschland, der Musik und Kulinarik so beeindruckend miteinander vereint wie Daniel Gottschlich. In Köln erkochte er mit seinem Restaurant "Ox & Klee" bereits zwei Sterne. Er ist nicht nur Koch und Punk-Rocker, sondern vor allem auch Visionär. Von den "The Taste"-Teilnehmer:innen will er diese Woche sehen, wie sie Instrumente und Töne auf die Löffel zaubern. Und im besten Falle, läuft es so, wie er seine eigene Arbeit in der Küche beschreibt: Alle Mitarbeiter:innen sind das Orchester, er selbst der Dirigent und am Ende entsteht eine Symphonie. Wer vollbringt dieses Meisterwerk am besten?

Punk-Koch Daniel Gottschlich will Instrumente auf dem Löffel Zunächst werden vier Instrumente an die Teams verteilt, die Küchenchef Daniel Gottschlich am Ende auf den Löffeln kulinarisch wiedererkennen will. Team Blau unter der Leitung von Elif Oksan zieht die E-Gitarre und entscheidet sich am Ende der 60-minütigen Kochzeit für Mikes Löffel. Der Hobbykoch spielt "ein aggressives Gitarren-Solo" in Form von weißer Schokoladenmousse mit Blumenkohl und Finger Lime. Steffen Henssler und sein Team Grün ziehen die Pauke und Sandra kreiert für den Spitzenkoch den besten Löffel. Darauf kredenzt sie ein Filet vom Büffel mit Ringel-Beete und Schokoladen-Chip. Steffen Hensslers Urteil: "Bisschen edgy, aber boom!" Und auch Gast-Juror Daniel Gottschlich findet die Kreation "sehr bold".

Welcher Löffel kommt bei "The Taste" weiter? Tim Raue wählt als Team-Löffel den von Pako. Er hat für ihn die Triangel am besten geschmacklich dargestellt. Sashimi vom Wolfsbarsch auf Kohlrabi und Avocado werden von Salicorn-Tempura getoppt. Für Team Gelb von Alexander Herrmann geht Cyrill mit der Geige ins Rennen um den besten Löffel. Auch er entscheidet sich für den Wolfsbarsch, allerdings geräuchert und mit Nussbutter. Doch die Geige erzeugt offenbar einen kulinarischen Misston für Daniel Gottschlich, der Cyrills Löffel zum schwächsten erklärt. Für Alexander Herrmann steht damit die schwere Aufgabe an, sich von einem Team-Mitglied zu verabschieden. Die Wahl fällt auf Alfred, den er in Woche 4 erst zu sich ins Team gebuzzert hatte.

Alfreds emotionale Worte zum Abschied von "The Taste" Alfreds Worte zum Abschied berühren. Der Spenglermeister vom Ammersee sieht den Rauswurf bei "The Taste" keineswegs als Niederlage. Er kündigt an:

Meine Reise ist hier nicht zu Ende. Ich fange jetzt mit dem Kochen erst richtig an.

Und verspricht: "Das war ein Schritt in die richtige Richtung und jetzt will ich nicht nur gehen, ich will laufen", formuliert es der junge Poet.

"Das ist Rock'n'Roll": Punk-Koch Daniel Gottschlich erwartet Musik auf den Löffeln Weiter ist dagegen Mike mit der kulinarischen E-Gitarre. Er hat für den "Ox & Klee"-Chef den stärksten Löffel präsentiert. "Das ballert richtig rein. Das ist Rock’n’Roll", lobt Daniel Gottschlich begeistert den Profikoch aus dem Allgäu. Beim anstehenden Solo-Kochen bleibt es natürlich musikalisch. Es müssen die Zutaten Herbsttrompete (Pilz), Flügelbohne und Geigentomate möglichst geschmacksintensiv verarbeitet werden.

"Die müssen das ja essen!": Diese Löffel gehen bei "The Taste" an die Schmerzgrenze Hobbyköchin Jenny bereitet Ravioli mit Tomatensauce zu, die nach ihrer eigenen Aussage, leider wie Ketchup schmeckt. Sie hat schon Mitleid mit den Coaches: "Die müssen das ja essen!" Profi Sandra zaubert währenddessen eine Schweine-Pilz-Praline und Cyrill fühlt sich nach seinem schwächsten Löffel im Team-Kochen vor allem dafür verantwortlich, dass Alfred gehen musste. Dazu bekommt er noch das zweifelhafte Kompliment von Alexander Herrmann, er sei ein typischer Mitarbeiter und führe gut Ansagen aus. Autsch. Allerdings findet sein Team-Lead auch: "Er ist gerade auf dem Weg zu sich selber." Die Art zu Kochen verrät anscheinend viel über den Charakter. Profi Criss empfindet das Solo-Kochen als "Thriller, Horror und Krimi zusammen" – dabei geht es diese Woche eher um Musik- und nicht um Film-Genres.

"Tim, ich will ein Kind von dir": Kandidat Criss albert mit Tim Raue herum Beim abschließenden Urteil bekommt Jenny völlig überraschend für ihre Ketchup-Kreation zwei goldene Sterne von Elif Oksan und Steffen Henssler. Auch Criss kann sich einen goldenen Stern von Tim Raue anheften. Als der während der Verkostung des Shitake-Dumplings anfing zu tanzen, alberte Criss bereits im Backstage: "Tim, ich will ein Kind von dir!" Mit einem roten Stern für seinen Saibling muss Viktor mal wieder ins Entscheidungskochen. Dort tritt er an gegen Eva, mit gleich zwei roten Sternen, und Anne, deren versalzene Pilz-Praline für Alexander Herrmann "an der Schmerzgrenze" war.

Zum Sound von "Promis unter Palmen" - Entscheidungskochen: Zweiter Abschied von "The Taste" in Folge 5 Im Entscheidungskochen wird es karibisch. Zum Titelsong der Reality-Show "Promis unter Palmen" kochen Viktor, Eva und Anne mit Papaya, Kokosnuss und Banane. Viktor weiß inzwischen schon, dass er nur seiner Coachin Elif Oksan blind vertrauen muss. "Hier sind meine Hände, Elif", lacht der Hobbykoch. "Mach‘ was draus!" Und Elif macht. Es gibt Kokosnuss-Schaum mit Kaffee-Karamell und Basilikum und dafür am Ende den zweiten Platz. Den ersten Platz holt sich Profi Anne im Team mit Tim Raue, der sofort erkannt hat, dass Gast-Juror Daniel Gottschlich "crazy shit" will. Eva kann dagegen mit ihrer Banane im Spitzkohl mit Speck nicht überzeugen und muss sich von "The Taste" verabschieden. Tim Raue macht aber deutlich: "Wir sagen 'Auf Wiedersehen', nicht 'Tschüss!'" Wie es für die verbliebenen 11 Kandidatinnen und Kandidaten bei "The Taste" 2025 weitergeht, siehst du in der nächsten Folge am Mittwoch, 26. November, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.