Sofia (14) singt bei "The Voice Kids" einen Adele-Song, der die Coaches komplett ausknockt. Mit dieser Performance hat sie sich den Vierer-Buzzer verdient!

Sofia haut die Coaches komplett vom Hocker, als sie mit ihrer Soul-Stimme "Easy On Me" von Adele singt. Die 14-Jährige träumt seit langem davon, endlich auf dieser Bühne stehen zu dürfen - umso schöner, dass sie direkt einen Vierer-Buzzer bekommt. "Wahnsinnig musikverrückt" und aufgeschlossen merken auch die Coaches innerhalb der ersten Sekunden des Liedes. Die ersten Buzzer lassen nämlich nicht lange auf sich warten, bis zum ersten Refrain haben sich alle Coaches umgedreht.

Kleine Bühne, große Gefühle Bei ihrem Adele-Song trifft sie die anspruchsvollen Töne sauber, bleibt dabei erstaunlich souverän und zeigt eine Stimme, die gleichzeitig weich und kraftvoll ist. Ihr Plan beim Singen "sehr viele Gefühle" zu transportieren, gelingt der 14-Jährigen definitiv. Als Sofia nach dem Song ihre Augen öffnet und alle vier Stühle umgedreht vor sich sieht, ist ihre Freude riesig. Leony beschreibt es treffend: Sofias Stimme sei "so samtig und weich", habe aber "so viel Power", dass man sich "gerne einfach reinlegen" wolle.

"Adele ist die Königsklasse" Besonders deutlich fällt das Urteil von Michael Patrick Kelly aus: "Adele ist die Königsklasse – ich hatte ’ne Dauer-Gänsehaut, ich sehe aus wie ein Huhn gerade. Ich bin zu 'The Voice Kids' gekommen, um solche Momente zu erleben wie jetzt.“ Klar, dass gleich mehrere Coaches um Sofia kämpfen und ihr versprechen, mit ihr den perfekten Song zu finden. Für welches Team sich die 14-Jährige am Ende entscheidet, siehst du oben im Clip oder in Folge 4 von "The Voice Kids" auf Joyn. Die neuen Folgen von "The Voice Kids" gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr - jetzt immer freitags sowie an einigen Samstagen. Alle Sendezeiten im Überblick.