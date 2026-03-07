Perfektes Duo Wie Schwestern: Valentina und Sophia begeistert mit perfekten Harmonien bei "The Voice Kids" Veröffentlicht: 07.03.2026 • 22:25 Uhr von Pia In der Smitten The Voice Kids Doppelte Power: Sophia und Valentina glänzen mit einem Song von KLIMA! Videoclip • 07:01 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Sie leben im gleichen Dorf in Österreich und lieben die gleiche Musik. Jetzt haben es Valentina und Sophia bei "The Voice Kids" tatsächlich zusammen durch die Blind Auditions geschafft und könnten in große Fußstapfen treten.

"Schwesterherz" sorgt für Vierer-Buzzer Überraschung bei den Blind Auditions: Mit Valentina und Sophia treten zwei junge Österreicherinnen als Duo an. Eine große Ausnahme bei "The Voice Kids", wo fast ausschließlich Solokünstler:innen ihr Talent unter Beweis stellen. Doch die beiden Teenager setzen alles auf die Harmonie ihrer Stimmen und haben den perfekten Song für ihre Performance gewählt. Mit "Schwesterherz" der Band Klima wollen Valentina und Sophia die Coaches von sich überzeugen. Der erfolgreiche Popsong erschien 2016 auf dem Album "Irgendwann ist jetzt" der Schwestern Vera und Sarah Klima. Irgendwann ist jetzt. Das dachten sich offenbar auch die Freundinnen aus dem Nachbarland, als sie sich als Talents bei der Musik-Show bewarben.

Ein riesengroßer Traum geht gerade in Erfüllung! Valentina und Sophia

Vocal Sisters überzeugen alle Coaches Seit einem Jahr nehmen die beiden gemeinsam Gesangsunterricht und nennen sich die Vocal Sisters. Jetzt wagen die 13-Jährigen den Schritt auf die ganz große Bühne. "‘The Voice Kids‘ ist ein riesengroßer Traum von uns, der gerade einfach in Erfüllung geht", schwärmen Valentina und Sophia. "Wir sind zwar keine biologischen Schwestern, im Geiste aber schon", erklären sie ihren Bandnamen und ihre enge Verbindung zu einander. Und tatsächlich werden Valentina und Sophia von den Coaches für Schwestern gehalten "Ich dachte wirklich, ihr seid Geschwister, weil das so perfekt ineinander war", zeigt sich Alvaro Soler nach dem Auftritt schwer beeindruckt. Kein Wunder, dass der Popstar als Erster den Buzzer drückt. HE/RO, Michael Patrick Kelly und Leony buzzern nur wenige Augenblicke später.

Ihr harmoniert sauschee zamm! Leony

Gewinnt wieder ein Duo "The Voice Kids"? Die Singer-Songwriterin lobt die Talents dann auch in den höchsten Tönen. Natürlich in bayerischem Dialekt, schließlich muss Leony die "Boss-Regel" von Michael Patrick befolgen. "Ihr habt’s beide sauschee zamm harmoniert", schwärmt die Sängerin aus Cham in der Oberpfalz. Und HE/RO lassen Valentina und Sophia gleich in ihren Coach-Sesseln Platz nehmen und singen "Ein Kompliment" von Sportfreunde Stiller, um die beiden für sich zu gewinnen. Mit Erfolg! Die "Vocal Sisters" entscheiden sich für das Team der Twin-Coaches und treten bei "The Voice Kids" in große Fußstapfen. Erst ein Duo konnte die Musik-Show bisher für sich entscheiden: 2019 gewannen die Schwestern Mimi und Josy die 7. Staffel. Vielleicht ist die Zeit jetzt reif für ein neues Schwestern-Duo – ganz egal ob qua Geburt oder im Geiste? Das wird sich bald zeigen. Die neuen Folgen von "The Voice Kids" gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20.15 Uhr immer freitags sowie an einigen Samstagen. Alle Sendezeiten im Überblick.