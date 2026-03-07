Was macht er da? Klaas Heufer-Umlauf taucht plötzlich im "The Voice Kids"-Studio auf und sorgt für Überraschung Veröffentlicht: 07.03.2026 • 22:25 Uhr von Pia In der Smitten The Voice Kids Airwaves-Alarm: Iman holt sich alle Buzzer! Videoclip • 10:57 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Iman beeindruckt die Coaches als aufstrebender Rapper. Alle wollen den Hamburger in ihrem Team und Michael Patrick Kelly zieht – vielleicht zu vorschnell – seinen Joker. Was dann passiert, sorgt für offene Münder.

Ich will dich so sehr in meinem Team, ich ziehe jetzt meinen Joker. Michael Patrick Kelly

Michael Patrick Kelly zählt bis vier und alle Coaches buzzern gleichzeitig für Rap-Newcomer Iman. Dem 14-Jährigen verschlägt es kurz die Sprache, dann geht es weiter mit einem der ganz wenigen Rap-Auftritte bei "The Voice Kids". Leony, HE/RO, Alvaro Soler – alle wollen den jungen Hamburger in ihrem Team. Da fackelt Michael Patrick Kelly nicht lange und zieht seinen Joker. Ein Move, den er vielleicht später noch bereuen soll. Es folgt eine Überraschung, die selbst Michael Patrick erstaunt. Zur Überraschung aller kommt sein Joker in Form von Klaas Heufer-Umlauf ins Studio. Der Entertainer ist ab dem 10. März mit neuen Folgen von "Experte für alles" auf ProSieben zu sehen und als solcher stellt sich der TV-Star Iman auch vor. "Hier wird zu viel nach Gefühl entschieden", erklärt er dem "The Voice Kids"-Talent. "Ich helfe dir jetzt, auf einer wissenschaftlichen Grundlage zu entscheiden, wo es hingeht."

Klaas Heufer Umlauf aka "Experte für alles" legt sich richtig ins Zeug Klaas Heufer-Umlauf gleicht kurz ab, wie gut Iman mit Michael Patrick Kelly matcht. Ist er abenteuerlustig? Check. Der TV-Moderator zeigt einen Schnappschuss von sich selbst und dem Popstar beim Tandem-Fallschirmsprung. Klar, bisschen Photoshop war hier auch dabei. Ist Iman denn auch genauso naturverbunden wie der frühere "Kelly Family"-Star? Absolut. "Das war so cool", schwärmt Michael Patrick Kelly beim Anblick des KI-Schnappschusses von ihm und Klaas am Lagerfeuer. Zum Schluss müssen die anderen Coaches sich noch als total ungeeignet outen. Ihre größten Laster: Alvaro Soler ist mega ungeduldig mit den Talents, Roman Lochmann trinkt überteuertes Wasser von der Tanke und Leony würde ihr Talent jederzeit versetzen, wenn ihr Hund krank ist. Die Sache sollte also vollkommen klar sein. Oder?

Es tut mir leid, Michael Patrick Kelly. Iman

Zur Riesen-Überraschung aller, entscheidet sich der "The Voice Kids"-Rapper nicht für Michael Patrick Kelly, der seinen einzigen Joker für ihn eingesetzt hat, sondern für HE/RO! "What?!", stößt Kelly immer wieder hervor. Dem Sänger klappt komplett die Kinnlade runter, damit hat keiner gerechnet. "Er hätte mich fast überzeugt", lobt der Teenager den Einsatz von Klaas Heufer-Umlauf. "Aber ich wollte eigentlich schon immer zu HE/RO." Den Joker hätte Michael Patrick Kelly sich wohl sparen können. Die neuen Folgen von "The Voice Kids" gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20.15 Uhr am Freitag sowie an einigen Samstagen. Alle Sendezeiten im Überblick.