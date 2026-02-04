Von Youtube auf die großen Bühnen "The Voice Kids"-Coaches: So wurden aus den Lochis die Band HE/RO Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau HE/RO ist das einzige Doppel-Team unter den Coaches in Staffel 14 Bild: Joyn / Christoph Köstlin

Die Zwillingsbrüder aus Hessen wurden zu Idolen einer Generation: Heiko und Roman Lochmann zeigten, wie man aus einem YouTube-Kanal eine langfristige Karriere macht. Aus den Jungs von einst sind längst Männer geworden.

Steckbrief Heiko und Roman Lochmann Name: Heiko und Roman Lochmann

Geburtsdatum: 13. Mai 1999

Geburtsort: Mainz

Wohnort: Darmstadt

Größe: Roman: 1,81 m, Heiko 1,83 m

Beziehungsstatus: nicht bekannt

Kinder: keine

Millionen Abonnent:innen auf YouTube Alles begann am 24. August 2011 im südhessischen Riedstadt. Die damals zwölfjährigen Brüder starteten ihren YouTube-Kanal "Die Lochis", ein Name, der für die beiden Teens bald zur Marke werden sollte. Anfangs drehten sie vor allem unkomplizierte Videos: Songtext-Übersetzungen, Parodien bekannter Chart-Hits oder witzige Alltagsbeobachtungen. Große Inszenierungen? Fehlanzeige! Stattdessen: Authentizität, Selbstironie und ein feines Gespür für das, was junge Zuschauer:innen bewegt. Kein Wunder, dass die Reaktionen und der Erfolg schnell kamen. Schon 2012 erhielten die Lochis den Publikumspreis des Deutschen Webvideopreises in der Kategorie "Newbie" - ein frühes Zeichen dafür, wie stark ihre Fans sie liebten. In den nächsten Jahren ging es steil bergauf. 2014 knackte der Kanal die Marke von einer Million Abonnenten und war aus der deutschen YouTube-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Doch die Brüder blieben nicht nur online aktiv. Die Musik rückte für die Lochis immer mehr in den Vordergrund: Mit ihrer 2013 veröffentlichten Single "Durchgehend online" schafften sie den Sprung in die deutschen Charts - ein ungewöhnlicher Erfolg für YouTuber damals. Ihr Auftritt beim VideoDay 2013 in der Kölner Lanxess Arena zeigte schon, wohin die Reise gehen wird: Hier stehen keine reinen Internetstars, sondern echte Bühnenkünstler, die auch große Fanmassen bespielen können. Auch Film und Fernsehen wurden Teil ihres Wegs. 2015 kam der Kinofilm "Bruder vor Luder" in die Kinos, bei dem die Lochmanns nicht nur die Hauptrollen übernahmen, sondern auch kreativ mitmischten. Gastauftritte in der ARD-Serie "Sturm der Liebe" bewiesen, dass sie bereit waren, sich auch jenseits ihrer Online-Personas auszuprobieren. Und 2018 zeigten sie bei "Let's Dance" Ehrgeiz und Disziplin: Roman belegte Platz acht, Heiko Platz elf.

"Wir werden nie wieder 'Die Lochis' sein" 2019 folgte ein klarer Schnitt. Die Lochis verabschiedeten sich von ihrem YouTube-Kanal und schlossen bewusst dieses Kapitel. Doch Stillstand kam nicht infrage: Unter dem Namen HE/RO setzten sie ihre Musikkarriere 2021 fort, veröffentlichen neue Alben und etablierten sich Schritt für Schritt als ernst zu nehmende Popkünstler. In einem Interview mit der Agentur teleschau sprach Roman Lochmann jetzt über diese Jahre: "Das Ende mit den Lochis war für viele wie ein Abschluss. Für uns war es jedoch die Voraussetzung für alles, was noch folgen sollte. Manchmal braucht es im Leben genau diesen Twist." Der 26-Jährige ist überzeugt, dass "nicht nur Menschen in der Öffentlichkeit, sondern alle in ihren Zwanzigern" wissen, dass diese Zeit voller Umbrüche steckt. "Mit dem Ende der Lochis haben wir die Segel gesetzt, um genau diese Reise zu beginnen, auf der wir uns gerade befinden. Und wir fühlen das total", erklärt Roman im Gespräch mit teleschau. Heiko betont: "Wir werden nie die 'coolen Kids' aus Berlin sein. Wir werden nie wieder 'Die Lochis' sein. Je mehr ich herausgefunden habe, wer ich nicht bin, desto näher bin ich mir selbst gekommen". Für die Zwillinge ist die Geschwisterbindung ein unschätzbares Geschenk. Heiko sagt, dass er dank Roman immer jemanden hat, der ihn in schwierigen Momenten auffängt. "Ich glaube, das Beste daran, ein Zwilling zu sein, ist, dass man nie allein ist. Jede schöne und jede schwierige Erfahrung teilt man miteinander, und das schenkt einem ein starkes Selbstvertrauen", meint Heiko. Auch Roman spricht von der besonderen Nähe zu seinem Bruder: "Ich würde sagen, man wird mit seinem besten Freund und Wegbegleiter geboren."

Heiko und Roman Lochmann als "The Voice Kids"-Coaches Nun geben sie ihr Wissen als Coaches bei "The Voice Kids" (ab Samstag, 14. Februar, 20:15 Uhr, in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn) weiter und begleiten zusammen mit Alvaro Soler, Leony und Michael Patrick Kelly junge Talente auf ihrem Weg. Ihre Geschichte ist nicht nur ein Paradebeispiel für digitalen Erfolg, sondern auch ein Bild vom Erwachsenwerden vor den Augen der Öffentlichkeit.