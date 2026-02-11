Du willst auch singen? "Jeder kann singen": Diese Tipps hat ein "Voice Kids"-Vocal Coach für uns Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Martin Haldenmair Keine Angst vorm Mikrofon! Mit den Tipps von Vocal Coaches macht Singen immer Spaß Bild: gabrielvf - stock.adobe.com

"Singen ist gesund," meint Vocal Coach Kathrin Scheer bei "The Voice Kids" und gibt dir einfache Tipps, wie du deine Stimmer erfühlen, pflegen und wahrnehmen kannst. Und warum du nicht nur allein singen sollst.

Kathrin Scheer, Gesangspädagogin, betreut seit 13 Jahren Talents für "The Voice Kids". Ihre Tage sind gut gefüllt mit Proben und Üben – trotzdem nimmt sie sich die Zeit, uns ein paar Tipps zu geben. Zunächste derschönste von allen: "Jeder kann singen. Jeder kann singen lernen - da soll man überhaupt keine Scheu haben. Am Besten sollten alle Menschen singen, weil das gesund ist und fit hält."

1. Die Stimme pflegen Ihr Geheimtrick, wenn einem vor dem Auftritt buchstäblich die Spucke wegbleibt: An einem Gummibärchen lutschen, schon ist wieder Spucke da. Darum hält sie hinter der Bühne immer eines für die Talents bereit. Wichtig für die Stimme ist Feuchtigkeit, erklärt sie. Warmer Tee oder auch einfach Wasser tun ihr gut. Was genau am besten funktioniert hängt vom eigenen Körper ab. Ein rohes Ei, so versichert sie, müsse bei "The Voice" keiner trinken.

2. Die Stimme wahrnehmen Die Stimme gut zu pflegen ist eine Sache, sie wie ein Instrument einzusetzen, ihre Bandbreite einzusetzen ein andere. „Die Stimme ist ein ganzheitliches Instrument," meint Scheer. "Man kann nicht exakt darauf zugreifen und trotzdem ist sie mit einem selbst extrem verbunden. "Sie ist ein Ausdruck von Gefühlen und Emotionen. Trotzdem spielt Gesangstechnik eine große Rolle". Als Gesangspädagogin arbeitet sie daher mit ihren Schülerinnen und Schülern an vielen verschiedenen Themen, wie z. B. der Atmung, der Textanbindung und der Artikulation. Wichtig für all dies ist aber auch, die eigene Wahrnehmung und das Körpergefühl zu schulen und: Das Hören.

3. An Einfachem und an Schwierigem Üben Üben sollte man generell an etwas, auf das man Lust hat. Songs, die man schon gut singen kann, helfen hier durchaus. Zusätzlich kann auch ein schwererer Song, als "Arbeitsstück" dienen, also als eine Herausforderung, an der man immer wieder übt, die Stimme zu überlasten. Geduld und Ausdauer braucht man aber auf jeden Fall – und eben darum sollte man etwas wählen, das Spaß macht!