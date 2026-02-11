Song für verstorbene Mutter Michael Patrick Kelly singt bei "The Voice Kids" nach 20 Jahren erstmals wieder "An Angel" im TV Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Pia In der Smitten Michael Patrick Kelly performt einen seiner persönlichsten Songs. Bild: Joyn / Richard Hübner

Eigentlich geht es bei "The Voice Kids" um das Gesangstalent der Nachwuchskünstler:innen. Doch als Michael Patrick Kelly plötzlich seinen Teenage-Hit performt, stiehlt er für kurze Zeit allen die Show.

Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn Jetzt die schönsten Auftritte noch mal streamen

Die neue Staffel "The Voice Kids" startet am 14. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Dabei wird es ein besonderes Highlight geben.

Für Danaya legt sich Michael Patrick Kelly mächtig ins Zeug Gänsehautmoment pur in der ersten Folge von "The Voice Kids". Schon der Auftritt von Danaya haut die Coaches komplett um. Die erst 10-jährige Stuttgarterin lässt mit ihrer Soul-Stimme und dem Hit "Hallelujah" von Leonard Cohen die Coaches in Rekordtempo buzzern. Leony wird in nur wenigen Sekunden von dem jungen Ausnahmetalent überzeugt und ihren Kollegen geht es genauso.

Danaya kann es kaum glauben! Jetzt hat sie die Qual der Wahl und Michael Patrick Kelly gibt sofort alles, um die 10-Jährige in sein Team zu holen. "Als ich ein paar Jahre älter als du war, habe ich einen Song geschrieben, den habe ich seit gefühlt 20 oder 25 Jahren nicht mehr im TV gesungen", macht es der 48-Jährige spannend. Zumindest allen, die in den 1980er-Jahren oder davor geboren worden sind, dürfte sofort klar sein, um welchen Erfolgssong der Kelly Family es sich handelt.

Als Teenager schreibt "Paddy" Kelly den Song für seine tote Mutter Michael Patrick Kelly schnappt sich seine Gitarre, lässt Danaya auf seinem Stuhl Platz nehmen und stimmt auf der Bühne seinen vielleicht persönlichsten Song "An Angel" an. Man spürt die Spannung in den Zuschauer-Reihen und auch bei seinen Kolleg:innen. Geschrieben hat der drittjüngste Spross der Kelly Family das Lied mit nur 15 Jahren für seine verstorbene Mutter Barbara-Ann Kelly. Die Mutter von acht leiblichen Kindern starb an Krebs, als Michael Patrick Kelly, damals noch "Paddy" genannt, erst fünf Jahre alt war. "An Angel" erscheint als Single-Auskopplung im Juni 1994 und als Teil des Studio-Albums "Over the Hump" im Oktober desselben Jahres. Sowohl Single als auch Album bekommen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehrfach Gold- und Platinstatus verliehen und halten sich 27 Wochen in den Charts. "An Angel" war damit einer der größten Hits der Folk-Pop-Band und ein früher Meilenstein für Michael Patrick Kelly, der davon singt, dass er sich Flügel wünscht, um damit in den Himmel zu fliegen.

Michael Patrick Kelly gibt alles, aber Alvaro Soler zieht seinen Joker Dass er den Song und seine Bedeutung immer noch fühlt, spürt man bei seinem Auftritt bei "The Voice Kids" in jeder Sekunde. Und auch welche Wirkung Text und Melodie immer noch haben. Das gesamte Publikum scheint mitzusingen und bei den Coaches reißt der Hit vor allem Roman Lochmann extrem mit. Obwohl er in dessen Release-Jahr noch gar nicht geboren war. Man könnte meinen, die Entscheidung von Danaya ist nach diesem emotionalen Auftritt von Michael Patrick Kelly bereits gefallen. Doch Alvaro Soler hat noch ein Ass im Ärmel oder besser gesagt: einen Joker. Der ist neu bei "The Voice Kids" und hilft den Coaches dabei, ein Talent für sich zu gewinnen. Allerdings hat jeder Coach nur einen einzigen Joker, den er oder sie während der Blind Auditions einsetzen darf.

Ob Alvaros Joker noch mehr überzeugen kann als Michael Patricks Auftritt? Den kompletten Moment und Danayas Entscheidung siehst du in Folge 1 von "The Voice Kids" 2026. Die ist zu sehen am 14. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Dort kannst du alle Folgen nach Ausstrahlung auch jederzeit kostenlos streamen. Alle Sendezeiten in der Übersicht.