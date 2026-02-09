Auftritt exklusiv vorab
Gänsehaut-Auftritt bei "The Voice Kids": Danaya singt "Hallelujah"
Aktualisiert:von Martin Meyer
Exklusiv vorab: Danaya entfesselt die Magie mit Leonard Cohens "Hallelujah"
Videoclip • 01:59 Min • Ab 6
Die neue Staffel von "The Voice Kids" startet erst am 14. Februar 2026. Bereits jetzt gibt es den Auftritt der zehnjährigen Danaya auf Joyn zu sehen. Und der hat es in sich!
Danayas Stimmkontrolle ist unglaublich
Als Danaya ihre Augen öffnet, kann sie es nicht fassen. Jubel, Applaus, Freudentränen! Passiert das hier gerade wirklich? Zwei Minuten vorher war es noch ganz anders. Sie kommt etwas aufgeregt auf die Bühne. Alles still. Mit hochgestrecktem Daumen zeigt sie an, dass sie bereit ist und schließt die Augen. Den Tumult, der kurz darauf folgt, bemerkt sie erst am Ende.
Die zehnjährige Danaya ist bei "The Voice Kids" und singt den weltbekannten Hit "Hallelujah" von Leonard Cohen. Kaum erklingt ihre Stimme, ändert sich die Stimmung im Studio. Aus gespannter Stille wird staunende Begeisterung. Die Coaches drehen sich nacheinander um, mit vielen "Wows!" und "Oh mein Gotts!" Die Menschen im Publikum springen nacheinander auf, jubeln und klatschen. Schon nach wenigen Momenten steht das ganze Studio.
Das Vibrato ist schon krass!
Diese Glanz-Performance ist einer der ersten Auftritte in der neuen Staffel "The Voice Kids". Die komplette Folge siehst du am 14. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie auf Joyn. Hier findest du alle Sendezeiten im Überblick. Dann erfährst du auch, für welches Team sich Danaya entscheidet: Leony, Alvaro, HE/RO oder Michael Patrick?
