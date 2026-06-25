Die Lochis über Selbstzweifel
Auch noch nach "The Voice Kids": So machen sich He/Ro für Jugendliche und Kinder stark
Veröffentlicht:von Jan Islinger
The Voice Kids
Junge, geht das ab: HE/RO und Rowan reißen die Hütte ab!
Videoclip • 01:46 Min • Ab 6
Heiko und Roman Lochmann sind quasi ihr gesamtes Leben lang Social-Media-Stars. Trotzdem haben die beiden "The Voice Kids"-Coaches auch eine kritische Sicht auf die Branche. Im exklusiven Interview sprechen sie über digitale Gefahren und was man dagegen tun kann.
Die Lochis äußern sich zu mentaler Gesundheit
Im Zuge des Worldchanger-Events in Going bei Kitzbühel haben sich Heiko und Roman Lochmann mit eindrucksvollen Worten zur mentalen Gesundheit von Kindern geäußert. Wie Roman im exklusiven Joyn-Interview betont, sei es völlig normal, dass man ab und an Selbstzweifel habe: "Ich glaube, das gehört einfach dazu." Für solche Momente habe der Lochi-Zwilling ein gutes Rezept für sich gefunden: Natur und Social Detox.
Ich geh' dann einfach gern in den Wald und leg' das Handy weg.
Sein Bruder Roman kann da nur zustimmen. Ihm helfe es, sich daran zu erinnern: "Hey, ich bin schon auch gut, wie ich bin, und ich muss nicht dies oder das sein." Auch er sieht Social Media in dem Zusammenhang kritisch. Derlei Plattformen seien laut dem 27-Jährigen einer der Gründe, warum man sich überhaupt mit anderen vergleicht.
"Wenn man auf Social Media ist und von allen nur die beste Version sieht, die sie teilen, denkt man sich auch: Ey, was hab ich denn für ein Leben, was haben die für ein Leben?", gibt Roman zu.
Ey, im Zweifel, einfach Handy aus!
Lampenfieber effektiv nutzen lernen
Aber Selbstzweifel und Aufregung seien nicht per se etwas Schlechtes. Im Gegenteil. "Das zeigt ja auch, wie wichtig dir eine Sache ist", erklärt Roman weiter. Auch bei "The Voice Kids" habe man immer wieder versucht, den Kindern diese Lektion mitzugeben. Im besten Falle ließen sich diese Gefühle in Energie ummünzen.
Wir haben immer versucht, allen das Gefühl zu geben: Du bist gut, wie du bist.
Heiko ergänzt, dass gerade sein Zwillingsbruder für ihn als Vorbild fungiere. Der sei wie ein Spiegelbild, das ihm sage: "Hey, du bist nicht allein, zieh einfach durch, hab Spaß und genieß den Moment. Es ist auch okay, wenn du scheiterst, dann geht es danach weiter ..."
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