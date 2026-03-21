Wer kommt ins Finale? "The Voice Kids"-Battles: Ed-Sheeran-Song sorgt für Gänsehaut-Moment Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 The Voice Kids Fabio vs. Jamie vs. Sarah vs. Ella: Schockverliebt bei Song von Ed Sheeran Videoclip • 08:31 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Vier junge Talente, ein emotionaler Song und ein Auftritt voller Gefühl: Bei "The Voice Kids" liefern Fabio, Sarah, Jamie und Ella eine Weltklasse-Performance ab. Für ihren Ed-Sheeran-Song ernten sie Standing Ovations.

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Unbekannter Song, beeindruckende Performance Fabio (15), Sarah (15), Jamie (14) und Ella (14) stehen als die Gruppe "Echo Of Fire" bei den Battles von "The Voice Kids" auf der Bühne und liefern einen Auftritt, der für Gänsehaut sorgt. Coach Alvaro kann mächtig stolz sein. Dass die vier Talente den weltberühmten Song "I See Fire" von Ed Sheeran vorher gar nicht kannten, ist ihnen keine Sekunde anzumerken. Fabio eröffnet den Song, gefolgt von Ella, Jamie und Sarah, die sich nahtlos in den mehrstimmigen Klang einfügen.

"The Voice Kids"-Coaches beeindruckt von Auftritt Während der Performance kann man die Begeisterung der Coaches deutlich sehen. Immer wieder hört man ein "Wow!" und "Yeah!". Am Ende gibt es Standing Ovations von Publikum und Coaches - ein Moment voller Emotionen. Moderatorin Melissa schwärmt:

Diese Mehrstimmigkeiten, dieses Gefühl - unglaublich! Melissa Khalaj

Michael Patrick Kelly nennt den Auftritt "Weltklasse", während Leony beeindruckt kommentiert: "Was ich krass finde: Wie man vier so völlig unterschiedliche Stimmen in einen Song packen kann, dass jeder strahlt und trotzdem alles zusammen funktioniert."

Schau dir hier die komplette Battle-Folge kostenlos an! Ganze Folge The Voice Kids Battles in Concert 1: Echtes Konzert-Feeling und Zittern ums Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.03.2026 • 94 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Ein unvergesslicher Moment Bei so talentierten Sänger:innen ist es schwer, sich zu entscheiden, wer ins Finale kommen soll. Das merkt man den Coaches von "The Voice Kids" an. Am Ende fällt die Entscheidung von Alvaro auf den 15-jährigen Fabio. Der Coach gratuliert ihm überschwänglich auf Spanisch: "Du bist der Hammer! Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Finale von 'The Voice Kids'!" Fabio kann sein Glück kaum fassen:

Vier Buzzer und dann ins Finale, das ist einfach crazy! Fabio

Nach der zweiten Battle-Folge am 21. März gibt es nur noch zwei weitere Folgen von "The Voice Kids" 2026 - jeweils freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Eine Best-of-Folge und das große Finale am 3. April. Alle Sendezeiten im Überblick.