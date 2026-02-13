Die Lochmanns im Interview "The Voice Kids"-Coaches HE/RO sehen sich als "die Troublemaker" Veröffentlicht: Vor 49 Minuten Was sie wohl aushecken? HE/RO wollen als Coach-Team neue Akzente setzen. Bild: Joyn/Richard Hübner

Sie sind das jüngste Team bei "The Voice Kids": Roman und Heiko Lochmann, aka HE/RO. Wie sie mit Freude und Leichtigkeit punkten wollen, erzählen sie im Interview.

Wie darf man sich Team HE/RO vorstellen? Roman: Team HE/RO wird wie wir beide: voller Energie und mitten ins Herz. Ein bisschen Chaos, aber mit viel Gefühl und Hingabe. Das wird ein bunter Mix mit ganz viel Charakter und einer Menge Spaß. Here we are, Alter. Heiko: Ich finde, in Team HE/RO haben wir eine Menge Attitüde und das ist geil. Team HE/RO ist perfekt unperfekt. Man muss nicht der technisch allerbeste Sänger oder Sängerin sein, um die Herzen der Leute irgendwie zu gewinnen und darum geht es im Endeffekt.

Was macht den Doppelstuhl für euch aus und was können wir von Team HE/RO erwarten? Roman: Die bisherigen Doppelstuhl-Coaches waren oft so ein bisschen die Troublemaker, im besten Sinne. Und ganz ehrlich - da sehen wir uns auch, jetzt kommen die ‚jungen Wilden‘! Wir waren selbst noch sehr jung, als wir mit der Musik und auf der Bühne begonnen haben. Das verbindet uns mit den Kids Heiko: Genau, wir sind gerne so ein bisschen die Ausreißer, das finden wir gut.

Wie stimmt ihr euch denn auf dem Doppelstuhl ab, habt ihr immer dieselbe Meinung? Roman: Wir haben keinen Deal miteinander, wer wann buzzern darf, aber wir gucken uns an und sind uns dann relativ schnell einig, wenn eine Stimme in unser Team passt. Wir spüren das irgendwie, ich kann es gar nicht genau erklären, aber da reicht ein Blick und dann buzzern wir. Heiko: Das ist quasi das unsichtbare Zwillingsband, wenn die eine Hand zum Buzzer geht, dann kommt die andere gleich hinterher.

Welche Tipps und Botschaften habt ihr, die ihr den Kids in eurem Team unbedingt mitgeben wollt? Heiko Ich finde es ganz wichtig, dass man sich selbst den Raum und die Zeit gibt, ganz viel auszuprobieren, ob es Genres sind, ob es Moods sind oder ob es Gesangstechniken sind. Wenn man ganz viel ausprobiert, kommt man irgendwann bei sich selbst an. An dem Punkt, wo man sich am aller-, allerwohlsten fühlt. Wir haben dafür lange gebraucht und super viel rumprobiert und jetzt fühlt sich unsere Musik einfach sehr ehrlich an. Das braucht seine Zeit und muss nicht schnell gehen. Roman: Eine der wichtigsten Botschaften für mich ist eine ganz einfache: Genieße es! Das ist so eine besondere Zeit und es lohnt sich nicht, sich den Kopf komplett zu zerbrechen, ob man in die nächste Runde der Show kommt. Jeder macht sich irgendwie Druck, man möchte weiterkommen, das Beste abliefern, die Chance nutzen. Aber es ist wichtig, sich davon loszumachen und zu genießen - diese Zeit werden die Kids niemals vergessen, sie ist total prägend. Und bei den meisten ist es erst der Startschuss für ganz viel, was noch kommen wird. Bei 'The Voice Kids' geht es darum, Spaß am Musikmachen zu haben und ich glaube, wenn bei uns im Team so eine Leichtigkeit entstehen kann, dann kommen wir auch gemeinsam zu den besten Ergebnissen. Heiko: Wir wollen den Kids auch das Gefühl mit auf den Weg geben, dass sie auf sich vertrauen können. Nicht jeder Ton muss perfekt sitzen. Das ist vollkommen okay, wenn Gefühl transportiert wird. Wir wollen die eigene Erwartungshaltung an den perfekten Ton runterschrauben. Wichtiger ist, dass man das Herz spürt. Und wenn man aus dem imaginären Rucksack, den jeder mit sich rumträgt, so ein bisschen den einen oder anderen Stein rausnimmt, dann lässt es sich schon ein bisschen leichter reisen. Und dann kann man auch viel leichter das Beste von sich zeigen.

Und welches andere Team kann euch gefährlich werden? Heiko: Es wird schon ein geiles Rennen. Diese Staffel 'The Voice Kids' ist wie eine kleine Mysterybox, weil man noch kein Gefühl dafür hat, wer sicher ins Finale kommt, es ist alles offen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Team Alvaro extremst stark ist. Roman: Alle Coaches haben krasse Talents, aber Alvaro hat schon oft für dieselben Talente gebuzzert wie wir. Manchmal hat er das Rennen gemacht und manchmal haben wir es für Team HE/RO entschieden. Das soll also noch nichts heißen. Heiko: Ich unterschätze Team Leony auf gar keinen Fall, weil Leony eine krasse Sängerin ist. Sie hat auch so eine schöne Art, mit den Kids umzugehen, und on top auch eine Wahnsinns-Kredibilität. Ich habe am meisten "Angst", dass uns Team Leony den Titel streitig machen könnte. Sie ist auf jeden Fall als Coach eine ernstzunehmende Konkurrentin. Roman: Alle Coaches sollen mal ihr Ding machen, wir machen unser Ding und am Ende wird es im 'The Voice Kids'-Finale sportlich ausgetragen. Echte Angst vor den anderen Teams muss niemand haben, denn wenn Team Alvaro vielleicht in einem Punkt ein bisschen mehr glänzt, dann kommen wir mit einem anderen Glanzpunkt um die Ecke. Und so ergänzen wir uns untereinander. Am Ende entscheiden dann die Zuschauerinnen und Zuschauer live über den Sieg im Finale und das wird so spannend!