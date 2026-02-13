Die Siegerin von 2023 hat große Pläne Rockt Gewinnerin Emma nach "The Voice Kids" bald Hollywood? Veröffentlicht: Vor 48 Minuten von teleschau Rapper's Delight: Emma und ihre Coaches Michi (links) und Smudo von den Fantastischen Vier freuen sich über den Finalerfolg in der 11. Staffel von "The Voice Kids". Bild: SAT.1/Tobias Pflug

Sie rappte sich 2023 in die Herzen der "The Voice Kids"-Coaches und -Fans. Emma Filipović gewann die 11. Staffel und war so gut, dass sogar Superstar Eminem sie lobte. Musik macht die heute 17-Jährige immer noch, aber sie hat noch andere Träume.

Sogar Eminem feierte sie Sie rockte "The Voice Kids" als Gewinnerin, oder sollte man eher sagen: sie rappte die Show? Emma Filipović wurde 2023 das erste Talent, dass sich bei "The Voice Kids" als Rapperin durchsetzte und mit krassen Performances nicht nur ihre Coaches Michi und Smudo von den Fantastischen Vier Freudentränen in die Augen trieb. Sogar Superstar Eminem, dessen Hits "Mockingbird" und "Lose Yourself" sie in der Buzzer-Runde und dem Finale präsentierte, lobte die damals 14-jährige Österreicherin. Wie geht es der mittlerweile 17-Jährigen heute, da die 14. Staffel von "The Voice Kids" - Starttermin: 14. Februar - in den Startlöchern steht?

Emma Filipović musiziert mit ihrem Papa Wie ihr Idol Eminem ist die Wienerin multitalentiert. Klar, Musik macht Emma weiterhin. Sie veröffentlichte 2024 ihre erste Single "Where Dreams Never Die" und arbeitet weiter an neuen Songs. Die entstehen oft in Zusammenarbeit mit ihrem Vater, der sehr gut Gitarre spielt. "Er spielt dann eine Melodie und ich fange einfach an und es kommt dann einfach so raus. Das ist so ein cooles Gefühl, wenn ein Song entsteht, den es vorher nicht gab. Einfach Kunst!" Wie gut die beiden harmonieren, sieht man auf Emmas Social-Media-Kanälen, auf denen sie sich gemeinsam mit ihrem Dad oft beim Car-Karaoke präsentiert. Der wichtigste Tipp, den sie ihren Nachfolgern, den Nachwuchstalenten der 14. "The Voice Kids"-Staffel, geben kann, lautet vor allem: an sich selbst glauben. "Und nicht zu zweifeln. Einfach das Beste geben. Viel üben und dann passiert, was passiert, aber Hauptsache, man hat sein Bestes gegeben", sagte sie in der österreichischen Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah". Ihre Teilnahme bei "The Voice Kids" hat sie als "coole Erfahrung" in Erinnerung. "Ich habe sehr viel Bühnenerfahrung gesammelt. Und auch gelernt, wie man mit der Aufregung umgeht, vor so einem großen Publikum zu stehen."

Rapperin mit vielen Talenten Aber Musik allein ist nicht mehr Emmas Leben, war es eigentlich auch nie. Schon bevor sie bei SAT.1 auf der "The Voice Kids"-Bühne zu sehen war, spielte und sang sie die Hauptrolle in "Cosma Superheldin" am "Theater Dschungel" in Wien. Zuvor, 2018, hatte sie am Burgtheater in "Macbeth" mitgewirkt. Denn ihr zweiter großer Traum neben der Musik war schon seit frühester Kindheit die Schauspielerei. Ihr Rap-Vorbild Eminem war schließlich "zwischendurch" auch mal Filmstar mit "8 Mile" und gewann den Oscar für den besten Filmsong ("Lose Yourself"). Hollywood-Legende Meryl Streep, die am häufigsten für den Oscar nominierte Schauspielerin, ist Emmas größtes Vorbild, aber auch die drei Oscar-Preisträgerinnen Emma Stone, Jennifer Lawrence und Mikey Madison haben es ihr angetan. Bei den Jungs findet sie Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio stark. Das also sind die Vorbilder, denen Emma nacheifert. Derzeit besucht sie die Bilinguale Schauspielakademie Wien. Obwohl sie sich noch in ihrer Ausbildung befindet, feierte sie schon einen großen Schauspielerfolg: Im August 2023, drei Monate nach dem Voice-Kids-Finale, begannen die Dreharbeiten zu "Tiefwassertaucher unterm Dach". Emma spielte in dem Film von Regisseur Rupert Henning Elke, eine der Hauptfiguren. Der Film hatte im November letzten Jahres seine deutsche Free-TV-Premiere im Ersten und ist in der ARD-Mediathek zu sehen.