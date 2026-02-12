Blick hinter die Show-Kulissen Welche Rolle haben eigentlich die Vocal Coaches bei "The Voice Kids"? Aktualisiert: Vor 1 Stunde Emotionen! Damit bei "The Voice Kids" die Stimme möglichst gut klingt, stehen Vocal Coaches den Talents zur Seite. Bild: I Have Photos - stock.adobe.com

Erstmal zur Kaffeemaschine! Kathrin Scheer kommt früh aufs Gelände, auf dem "The Voice Kids" produziert wird, schnappt sich noch eine Tasse Kaffee und geht in ihren Raum, wo bald auch das erste Talent des Tages eintreffen wird. Sie ist eine der vier Vocal Coaches, ausgebildete Gesangspädagoginnen und -pädagogen, die die Coaches unterstützen.

Hallo Kathrin, wie sieht dein Tag aus? Die Kids kommen rein, wir machen ein kurzes Warm-up, um die Stimme warm zu machen - und dann geht es schon los mit dem Song. Wir arbeiten mit jedem Kid einzeln, nur bei Battles in der Gruppe.

Du arbeitest eng mit den VoiceKids-Coaches zusammen, damit für jedes Talent im Team eine ganz eigene Version eines Songs entsteht. Worauf achtet ihr dabei? Wir machen eine gekürzte Version eines Songs. Wir überlegen also, wie sie diesen Song dramaturgisch gut aufbauen können. Vielleicht variieren wir die Melodie, setzen mal eine Phrase tiefer oder die Kids bauen einen eigenen Einwurf ein. Eigene Ideen, die den Kids entsprechen, sollen da auf jeden Fall rein!

Wie geht es dann weiter? Steht dann für das Talent mit seinem Coach auch schon die erste größere Probe an? Oft gehen wir dann zur Bandprobe ins Studio und spielen zusammen das Lied durch. Danach besprechen wir gemeinsam in unserem Raum wie es lief, festigen ein paar Dinge oder verändern nochmal was. Dann bekommen die Kids Material, mit dem sie üben können. Ihre Probe zeichnen wir auch auf und den Mitschnitt bekommen sie mit zum Üben.

Hinter jedem Kid steht also ein Team, um das beste Ergebnis auf die Bühne zu bringen? Ja, das ist richtige Teamarbeit. Es ist uns auch sehr wichtig, dass die Kinder gut aufgefangen sind, dass allen gut geht und dass wir respektvoll miteinander umgehen. Wir bekommen auch immer wieder gespiegelt, dass sie sich sehr wohl fühlen.

Was ist die größte Herausforderung für die Kids? Ich finde, es ist ja schon einfach extrem mutig, sich auf so eine Bühne zu stellen. Natürlich macht das auch total Spaß, aber es ist ein aufregender Moment, sich diesen Coaches zu "stellen", vor allem bei den Blind Auditions.

Wie könnt ihr den Kids bei Aufregung helfen? Aufregung ist nicht nur schlecht, sondern kann auch einfach unterstützend sein. Wichtig ist: Mit Angst geht bei uns keiner auf die Bühne, sondern eher mit einer freudigen Aufregung. Dafür erarbeiten wir vorher den Song so gut, dass es vom musikalischen Aspekt her gar keinen Grund gibt, Angst zu haben.