Die 16. Staffel "The Voice of Germany" startet am 11. September. In diesem Jahr dürfen sich die Fans auf ein neues Sende-Konzept freuen: "The Voice" macht das Wochenende zur Musik-Party.

"The Voice" macht das Wochenende zum Konzert

Im September füllt sich die "The Voice"-Bühne in Adlershof, Berlin, wieder mit Leben! Erstmals läuft die Show zur besten Sendezeit am Wochenende.

SAT.1 startet am Freitag, 11. September 2026, 20:15 Uhr, mit der ersten Folge der neuen Staffel von "The Voice of Germany". Am Samstag haben die besten Stimmen Deutschlands ihren Platz in der Primetime auf ProSieben. Klingt kompliziert? Ist es nicht. Wir haben alle bereits bekannten Sendetermine und Sendezeiten in einer Übersicht für dich parat.