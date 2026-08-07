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Termine auf einen Blick

"The Voice of Germany" 2026: Neue Sendeplätze für die Erfolgs-Show

Veröffentlicht:

von Jan Islinger

"The Voice of Germany" bekommt in diesem Jahr neue Sendetage.

Bild: Joyn

Die 16. Staffel "The Voice of Germany" startet am 11. September. In diesem Jahr dürfen sich die Fans auf ein neues Sende-Konzept freuen: "The Voice" macht das Wochenende zur Musik-Party.

Auftritte, von denen du nie genug bekommst:

"The Voice" macht das Wochenende zum Konzert

Im September füllt sich die "The Voice"-Bühne in Adlershof, Berlin, wieder mit Leben! Erstmals läuft die Show zur besten Sendezeit am Wochenende.

SAT.1 startet am Freitag, 11. September 2026, 20:15 Uhr, mit der ersten Folge der neuen Staffel von "The Voice of Germany". Am Samstag haben die besten Stimmen Deutschlands ihren Platz in der Primetime auf ProSieben. Klingt kompliziert? Ist es nicht. Wir haben alle bereits bekannten Sendetermine und Sendezeiten in einer Übersicht für dich parat.

Wann und wo läuft "The Voice" 2026?

  • Folge 1: Freitag, 11. September 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

  • Folge 2: Samstag, 12. September 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

  • ...

Ganze Folgen im Livestream und in der Joyn-Mediathek

Neben der Ausstrahlung im Fernsehen kannst du alle Episoden natürlich auch kostenlos online auf Joyn streamen. Das geht sowohl im Sender-Livestream als auch nach der TV-Ausstrahlung auf Abruf.

Auftritte, von denen du nie genug bekommst:

Das Konzept von "The Voice of Germany"

Wer Musik liebt, kommt an dieser Show nicht vorbei: Bei "The Voice of Germany" stehen wie immer die Stimmen im Vordergrund. Nur mit ihrem Gehör versuchen die Coaches Rea Garvey, Shirin David, Nico Santos sowie Michi Beck und Smudo, die besten Gesangstalente Deutschlands zu finden. Wie die Sänger:innen aussehen, erfahren sie erst, wenn sie vom Auftritt überzeugt sind und auf den Buzzer hauen.

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