Termine auf einen Blick
"The Voice of Germany" 2026: Neue Sendeplätze für die Erfolgs-Show
Veröffentlicht:von Jan Islinger
Die 16. Staffel "The Voice of Germany" startet am 11. September. In diesem Jahr dürfen sich die Fans auf ein neues Sende-Konzept freuen: "The Voice" macht das Wochenende zur Musik-Party.
Auftritte, von denen du nie genug bekommst:
"The Voice" macht das Wochenende zum Konzert
Im September füllt sich die "The Voice"-Bühne in Adlershof, Berlin, wieder mit Leben! Erstmals läuft die Show zur besten Sendezeit am Wochenende.
SAT.1 startet am Freitag, 11. September 2026, 20:15 Uhr, mit der ersten Folge der neuen Staffel von "The Voice of Germany". Am Samstag haben die besten Stimmen Deutschlands ihren Platz in der Primetime auf ProSieben. Klingt kompliziert? Ist es nicht. Wir haben alle bereits bekannten Sendetermine und Sendezeiten in einer Übersicht für dich parat.
Wann und wo läuft "The Voice" 2026?
Folge 1: Freitag, 11. September 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 2: Samstag, 12. September 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
...
Ganze Folgen im Livestream und in der Joyn-Mediathek
Neben der Ausstrahlung im Fernsehen kannst du alle Episoden natürlich auch kostenlos online auf Joyn streamen. Das geht sowohl im Sender-Livestream als auch nach der TV-Ausstrahlung auf Abruf.
Auftritte, von denen du nie genug bekommst:
Das Konzept von "The Voice of Germany"
Wer Musik liebt, kommt an dieser Show nicht vorbei: Bei "The Voice of Germany" stehen wie immer die Stimmen im Vordergrund. Nur mit ihrem Gehör versuchen die Coaches Rea Garvey, Shirin David, Nico Santos sowie Michi Beck und Smudo, die besten Gesangstalente Deutschlands zu finden. Wie die Sänger:innen aussehen, erfahren sie erst, wenn sie vom Auftritt überzeugt sind und auf den Buzzer hauen.
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Mehr entdecken
Trotz Blind Audition
Trotz Blind Audition: Deshalb ist Marc Terenzi nicht in der neuen "The Voice"-Staffel dabei
Mysterium gelüftet
Ungewohnt: Der ehemalige "The Voice"-Coach Mark Forster zeigt sich auf Instagram ohne Brille
Wechsel nach 14 Jahren
Dieser Star bestätigt die "The Voice"-Moderation live im TV
Private Bilder der Sängerin
"Ein Zeichen von mir": Yvonne Catterfeld meldet sich zurück
Freude und Respekt
"Trete in große Fußstapfen": Matthias Killing über seine neue Rolle bei "The Voice of Germany"
16. Staffel der Musik-Show
"The Voice of Germany" 2026: Wer ist der neue Moderator der Show?
Eingespielte Truppe
Das sind die Coaches von "The Voice of Germany" 2026
Skurriler Unfall
"The Voice"-Coach Max Giesinger bricht sich Finger - beim Kuhstreicheln im Urlaub
Vor DSDS war sie bei "The Voice"
Kadischa bei "The Voice": Mit diesem Cover hat sie 2024 alle umgehauen