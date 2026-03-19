Nach 14 Jahren Thore Schölermann verlässt "The Voice of Germany": Darum hört der Moderator auf Aktualisiert: Vor 55 Minuten von Martin Meyer Thore Schölermann moderierte "The Voice of Germany" an der Seite von Melissa Khalaj. Jetzt verabschiedet er sich von der Show. Bild: Joyn / Claudius Pflug

Das Ende einer Ära! Thore Schölermann verkündete seinen Ausstieg bei "The Voice of Germany". Der Moderator präsentierte die Musik-Show seit 2012. In seinem Statement auf Instagram verriet er auch, wie es zu der Entscheidung kam.

Auftritte, von denen du nie genug bekommst: Streame jetzt die Folgen von "The Voice of Germany" auf Joyn!

Er war länger und häufiger bei "The Voice of Germany" dabei als jeder Coach. Thore Schölermann moderierte die Show seit der 2. Staffel. Nach der 15. soll nun Schluss sein. Das verkündete der 41-Jährige über seine Social-Media-Kanäle.

Darum hört Thore bei "The Voice" auf "Ich hab in den letzten Jahren tatsächlich meine Prioritäten stark verschoben für meine Familie, für meine Kinder, für meine Frau", erklärt Thore. Er habe dafür mehr Zeit geschaffen, indem er seine Moderation bei "taff" und "The Voice Kids" beendet habe. "Ich habe aber auch ein großes Ding gestartet und das ist hier das goldene M, McDonald's", erzählt er weiter. Dieser neuen Aufgabe wolle er sich mit vollem Einsatz widmen. "Das hier fordert mich sehr und deshalb musste ich in der logischen Konsequenz eine Entscheidung fällen und das ist jetzt, den Mic Drop zu machen bei 'The Voice of Germany'." Man sieht Thore im Video an, dass ihm diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist. Er beschreibt seine Gefühlswelt so: "Ich könnte heulen, aber ich werde es nicht, weil ich ganz positiv zurückgucke und einfach nur 'danke' sage."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Diese neue Show moderiert Thore Schölermann dennoch Den Ausstieg bei "The Voice Kids" hatte er bereits vor der aktuell in SAT.1 laufenden 14. Staffel bekanntgegeben. Hier moderiert Melissa Khalaj diesmal allein. Ob das auch bei "The Voice of Germany" so sein wird oder es eine andere Nachfolge gibt, ist momentan noch nicht bekannt. Ganz verzichten müssen die Fans auf ihren #moderathore aber nicht. In der neuen Musik-Show "Staying Alive" auf ProSieben wird er ab 25. April wieder vor der Kamera stehen. Auch ProSieben- und SAT.1-Sprecher Christoph Körfer äußerte sich zu Thores Entscheidung: "Schon seit der zweiten Staffel 'The Voice of Germany' hat Thore Schölermann nicht nur unsere Zuschauer:innen vor dem TV, sondern auch alle Talente und Coaches als vertrauter Begleiter auf und hinter der Bühne durch unsere Musik-Show geleitet. Und auch wenn Thore diese Show-Tür nun für sich schließt, freuen wir uns sehr, die nächste bereits am 25. April gemeinsam mit ihm zu öffnen: Als Host unserer neuen Show 'Staying Alive' begrüßt Thore dann die Zuschauer:innen bereits wieder auf ProSieben."