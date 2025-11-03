Wann läuft "The Voice of Germany" 2025? Alle Sendetermine der Jubiläums-Staffel

"The Voice of Germany" ist mit der 15. Staffel zurück. Hier erfährst du, wann und wo du die neuen Folgen jeweils anschauen kannst.

Änderung der Ausstrahlungstage: Nur noch freitags "The Voice" Seit dem 24. Oktober läuft "The Voice" nur noch freitags in SAT.1. Die Donnerstagsfolge fällt weg. Wie jedes Jahr wechselt die Ausstrahlung von zwei Wochentagen hintereinander auf eine Folge wöchentlich. Alle Folgen gibt es wie immer auch online auf Joyn. Damit macht "The Voice" Platz für andere Shows. Statt Musik gibt es donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben jetzt große Reality-Highlights: Am 30. Oktober einen Marathon der neuen Folgen von "Das große Promibüßen" und ab dem 6. November gibt es die neue Show "Die Abrechnung", bei der Reality-Stars sich ihren Erzfeind:innen stellen müssen.

Alle Sendezeiten im Überblick Hier siehst du auf einen Blick alle Sendetermine: Folge 1 am 25. September 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 2 am 26. September 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 3 am 2. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 4 am 3. Oktober 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 5 am 9. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 6 am 10. Oktober 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 7 am 16. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 8 am 17. Oktober 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 9 am 23. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 10 am 24. Oktober 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 11 am 31. Oktober 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 12 am 7. November 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 13 am 14. November 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 14 am 21. November 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 15 am 28. November 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Halbfinale am 5. Dezember 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Finale am 12. Dezember 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Ganze Folgen im TV, online auf Abruf und im Livestream Neben der Ausstrahlung im Fernsehen kannst du alle Episoden natürlich auch kostenlos online auf Joyn streamen. Das geht sowohl im Sender-Livestream als auch nach der TV-Ausstrahlung auf Abruf.

Folgen schon vorab online anschauen Mit Joyn PLUS+ bekommst du sogar einen Vorsprung. Denn sobald eine Folge im Fernsehen ausgestrahlt wurde, gibt es die nächste bereits auf Joyn im Stream.

Die Sendetermine der "The Voice Stories" Zur Jubiläumsstaffel gibt es einige Spezial-Ausgaben, die Einblicke hinter die Kulissen der Show geben. Talente, Coaches und Moderator:innen verraten Dinge, die man in den regulären Folgen nicht sehen kann. Alle Episoden von "The Voice Stories" gibt es wöchentlich im TV im Anschluss an die Blind Auditions. Danach kannst du sie auch kostenlos online auf Joyn sehen. Folge 1 "The Voice Stories": Am 25. September um 23:00 Uhr auf ProSieben

Folge 2 "The Voice Stories": Am 3. Oktober um 22:55 Uhr in SAT.1

Folge 3 "The Voice Stories": Am 9. Oktober um 23:05 Uhr auf ProSieben

Folge 4 "The Voice Stories": Am 16. Oktober um 23:30 Uhr auf ProSieben

Folge 5 "The Voice Stories": Am 24. Oktober um 23:05 Uhr in SAT.1

Folge 6 "The Voice Stories": Am 1. November um 00:05 Uhr in SAT.1

Wo läuft "The Voice: Comebackstage by SEAT"? Zusätzlich zu den regulären Folgen und den "The Voice Stories" gibt es außerdem die "The Voice: Comebackstage by SEAT". Hier gibt Calum Scott ausgeschiedenen Talenten eine zweite Chance. Wer ihn dort überzeugt, kann in den Liveshows erneut um den Sieg kämpfen. Die Comebackstage-Folgen kannst du ebenfalls im TV und kostenlos auf Joyn sehen. Los geht es am 9. Oktober und dann gibt es wöchentlich eine neue Folge. Hier die bisher bekannten Ausstrahlungstermine: Folge 1 am 9. Oktober um 23:00 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 2 am 16. Oktober um 23:00 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 3 am 23. Oktober um 23:05 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 4 am 31. Oktober um 23:05 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 5 am 7. November um 23:20 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 6 am 14. November um 23:20 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 7 am 21. November um 23:10 Uhr in SAT.1 und auf Joyn