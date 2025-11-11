Konkurrenzkampf bei "The Voice of Germany" Wer ist sein härtester Rivale? Jetzt spricht Calum Scott Klartext Veröffentlicht: Vor 43 Minuten von Franziska Hursach Calum Scott ist Sänger, Songwriter und Coach bei "The Voice of Germany", wo er Talente auf der "Comeback Stage" unterstützt. Bild: picture alliance / PIC ONE

Bei "The Voice of Germany" geht Calum Scott nicht nur als Musiker, sondern auch als Mentor mit Herz an den Start. Der britische Sänger hat eine klare Mission. Jetzt verrät er, welchen Coach er besonders im Auge behält.

Calum Scott geht bei "The Voice of Germany" mit klarer Mission an den Start - und mit einem gesunden Maß an Konkurrenzgeist. Der britische Sänger und Songwriter, bekannt durch Hits wie "You Are The Reason", ist in dieser Staffel Coach der "Comeback Stage by SEAT" und hat damit eine ganz besondere Aufgabe: Er gibt Talenten, die in den Blind Auditions leer ausgegangen sind, eine zweite Chance.

Nico Santos ist sein härtester Gegner bei "The Voice of Germany" Im Gespräch mit "Promiflash" verriet der 37-Jährige, wen er als stärksten Gegenspieler unter den Coaches sieht:

Ich würde sagen, es ist Nico - er und ich haben einen ähnlichen Musikgeschmack, und wir haben beide Talente ausgewählt, die in derselben Richtung auftreten. Calum Scott

Besonders schätze der "Dancing On My Own"-Star Nicos Gespür dafür, die richtigen Songs für seine Schützlinge zu finden. Das mache ihn zu einem echten Konkurrenten.

Darum versteht Calum Scott seine Talente besonders gut Trotzdem sieht Calum den Wettbewerb entspannt. "Letztendlich kommt es auf die Kandidaten und das an, was sie in den Wettbewerb einbringen - sehr aufregend!", sagte er weiter. Als Mentor auf der "Comeback Stage" wolle er vor allem verborgene Talente entdecken und ihnen den Mut geben, an sich zu glauben.

Scott weiß genau, wie sich die Kandidat:innen fühlen. Auch er begann seine eigene Karriere mit einer Castingshow-Teilnahme. "Ich weiß, wie sich die Talente fühlen - genau deshalb möchte ich sie auf ihrem Weg unterstützen und begleiten", erklärte er. Während er Nico Santos als starken Rivalen sieht, steht für ihn am Ende eines fest: Der echte Sieg liegt darin, neue Stimmen zu entdecken und ihnen eine Bühne zu geben.