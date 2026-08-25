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Für alle Reality-Fans: Neue News-Show "Trash Table" mit Celine Behringer ab 27. August auf Joyn und BILDplus
Aktualisiert:von Lena Maier
Die Reality-Welt ist dein Zuhause, aber du verlierst langsam den Überblick zwischen Instagram-Storys, TikTok-Beef und den neuesten Folgen? Keine Sorge! Joyn und BILD starten "Trash Table - Die Reality News-Show" mit Moderatorin Celine Behringer ab 27. August.
Was dich bei "Trash Table" erwartet
"Trash Table" ist mehr als nur eine Nachrichtensendung. Es ist die neue Bühne, auf der die Stars der Szene ihre Konflikte austragen und kein Blatt vor den Mund nehmen. Moderatorin Celine Behringer bündelt für dich jede Woche die wichtigsten Ereignisse aus der Welt von "Villa der Versuchung", "Promi Big Brother" & Co. und ordnet sie auf witzige und unterhaltsame Weise ein.
Freu dich auf die aktuellsten Trash-News, den heißesten Gossip und Überraschungsgäste, die persönlichen Beef austragen. Die Show liefert dir exklusive Insider-Informationen, Leaks geheimer Handy-Chats und tiefgehende Analysen mit den Expert:innen vom Reality-Podcast "Blitzlichtgewitter". Dabei stehen immer die Storys rund um deine liebsten Joyn-Reality-Formate im Fokus.
Wer könnte dich besser durch den Reality-Dschungel führen als BILD-Reporterin und absolute Expertin Celine Behringer? Sie kennt die Szene wie ihre Westentasche und hakt genau da nach, wo es spannend wird.
Celine Behringer: "Reality ist laut, bunt und nie langweilig. Das Beste passiert oft erst nach der Sendung, rund um die Uhr, auf allen Kanälen. Bei 'Trash Table' schauen wir jede Woche genau hin, erzählen die Geschichten hinter den Geschichten und haben dabei ganz viel Spaß."
Starke Partner für die besten Storys
Mit "Trash Table" bringen Joyn und Deutschlands größte Medienmarke BILD ihre Reality-Expertise zusammen, um dir das ultimative News-Format zu bieten.
Jenny Beavers (Joyn-Programmstrategie): "Ob 'Villa der Versuchung', 'The Power', 'Dschungel Divas', 'Promis unter Palmen' oder 'Promi Big Brother' - Reality-Programme begeistern die Joyn-User:innen. Mit 'Trash Table' bieten wir ihnen in Kooperation mit BILD zum ersten Mal ein Programm, das Woche für Woche Fakten und Gerüchte aus der Reality-Welt bündelt und mit der Expertise von Celine Behringer einordnet. Das magische TTT hat jetzt eine neue Bedeutung: 'Trash Table'-Tag heißt es donnerstags auf Joyn und bei BILD."
Alle Fakten auf einen Blick
Was: "Trash Table - Die Reality News-Show"
Start: Donnerstag, 27. August 2026
Wann: Jeden Donnerstag eine neue Folge (ab 20 Uhr)
Wo: Exklusiv auf Joyn und bei BILDplus
Moderation: Celine Behringer
Sei dabei und verpasse keine Story mehr aus dem Reality-Kosmos. Ab 27. August heißt es jeden Donnerstag: Willkommen am "Trash Table".
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