"komplett andere Ansätze" "Oft aneinandergerasselt": Was "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff von Stefan Raab unterscheidet Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Sebastian Pufpaff prägt seit 2021 "TV total" mit einer eigenen, modernen Auffassung von Humor. Bild: ProSieben / Willi Weber

Sebastian Pufpaff hat mit der Moderation von "TV total" keinen einfachen Job übernommen. In Bettina Böttingers Podcast "Zwischen den Zeilen" spricht der ProSieben-Moderator offen über seine ersten Jahre in dem Kultformat - über Erwartungen, Reibungen hinter den Kulissen und darüber, warum er den Ton der Sendung bewusst verändert hat.

Alle Folgen von "TV total" mit Sebastian Pufpaff Jetzt kostenlos auf Joyn streamen

Neuer Humor bei "TV total": Darum macht Sebastian Pufpaff alles anders als Stefan Raab Als Sebastian Pufpaff im Herbst 2021 Nachfolger von Stefan Raab wurde, reagierte Bettina Böttinger zunächst mit Sorge. Die erfahrene Talkmasterin erinnert sich: "Oh Gott, was tut der sich da an?" Der frühere "TV total"-Stil sei für sie häufig problematisch gewesen. Stefan Raabs Humor habe sie als "nicht nur derb", sondern auch "oft mit Häme garniert" empfunden. Entsprechend skeptisch sei sie gewesen, ob ausgerechnet ein Humanist wie Sebastian Pufpaff diese Rolle ausfüllen könne. Doch beim Einschalten habe sich ihr Eindruck schnell geändert. "Dann guckst du diese Sendung und du merkst, da ist jemand, der macht das ganz anders, der macht Witze auf eigene Kosten. Und daran merkt man auch, dass du Menschen magst total", stellt Böttinger fest. Für Pufpaff ist genau das der Kern seiner Arbeit. "Das ist extrem wichtig", sagt er. Noch entscheidender sei jedoch: "Am allerwichtigsten ist es aber, dass man ein Interesse daran hat, zuzuhören. Weil nur dann funktioniert Comedy." Humor entstehe nicht im luftleeren Raum, sondern aus Beobachtung. "Dann kannst du ja mit den Brüchen spielen", erklärt der 49-Jährige.

Meiner Meinung nach sind die erfolgreichsten und beliebtesten Komikerinnen und Komiker die, die bereit sind, sich selber nicht zu ernst zu nehmen. Sebastian Pufpaff