Fortsetzung folgt
Vertrag verlängert! So lange bleibt Sebastian Pufpaff seiner Show "TV total" erhalten
Aktualisiert:von Redaktion
TV total
Sprengwurst, Cringe-Therme & vielversprechende Versprecher
Videoclip • 12:56 Min • Ab 12
Gute Nachrichten für Fans von "TV Total": Sebastian Pufpaff macht weiter. Die entsprechende Vertragsunterzeichnung hat die Produktionsfirma Brainpool heute bekanntgegeben.
Nächste Woche jährt sich Sebastian Pufpaffs Übernahme von "TV Total" zum vierten Mal. Seit dem 10. November 2021 führt er die von Stefan Raab ins Leben gerufene Show erfolgreich fort.
Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Brainpool, die Produktionsfirma hinter "TV Total", hat den Exklusivvertrag mit Pufpaff um drei Jahre bis 2028 verlängert.
Jetzt die ganze Folge nachschauen!
"TV Total" räumt ab
Das Comeback von "TV Total" hat sich als voller Erfolg erwiesen. Die aktuelle Staffel erreicht in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen durchschnittlich einen starken Marktanteil von 12,0 Prozent. Auch die Social-Media-Kanäle von "TV Total" boomen und verzeichnen durchschnittlich 23,5 Millionen Videoabrufe pro Monat.
"Puffi" wird gefeiert
Marcus Wolter, CEO Banijay Germany, lobt die Zusammenarbeit und betont, dass "Puffi" gemeinsam mit dem Team die Marke Brainpool auf ein neues Level gebracht habe. Er freue sich jede Woche auf die Show, die Quoten und die weitere Zusammenarbeit.
"Gutes Plätzchen reserviert"
Sebastian Pufpaff selbst freut sich auf die Zukunft. Er vergleicht Verträge im TV-Business mit dem Handtuch, dass man auf die Liege am Pool legt:
Ich glaube, Brainpool und ich haben sich da ein sehr gutes Plätzchen für die nächsten drei Jahre reserviert. Ich freu mich drauf!
Alle Folgen von "TV total" mit Sebastian Pufpaff
Die nächste Folge im kostenlosen Livestream ansehen!
Mehr entdecken
Satire trifft Schlager
Zum 20. Show-Jubiläum: "TV total" verspottet Stefan Mross ziemlich übel
Ungewöhnlicher Karriereweg
Wie hanseatische Schießpulverhändler Sebastian Pufpaffs Karriere beeinflussten
Neue Comedy-Shows im Livestream
Puffi meldet sich heute zweifach aus der Sommerpause zurück
Absurde Szene
"Kiwi" erlaubt "TV total", den "ZDF-Fernsehgarten" zu veräppeln
Als Überraschungsgast!
Vincent Gross bei "TV total": Pufpaff feiert "Ohrwurm 2025"
Wann geht's weiter?
Letzte Folge von "TV total": Puffi verabschiedet sich heute in die Sommerpause
Puffi muss pausieren
Programmänderung: Darum läuft heute keine neue Folge von "TV total" auf ProSieben
Paradiesvogel mit scharfer Zunge heute bei "TV total - Aber mit Gast"
Wer ist eigentlich Harald Glööckler?
Moderatorin und Model spricht über Beziehungsstatus
"TV total - Aber mit Gast": Ist Sylvie Meis single? Das ist ihre Antwort!