Die Allianz blieb erfolgreich: Nicolas muss gehen

Schon länger ist Nicolas einigen Kandidat:innen ein Dorn im Auge. Nicht etwa, weil er so viel Geld der Gewinnsumme verprasst, sondern weil er in den Spielen so stark ist - und mit seiner Art vor allem Tommy Pedroni, Thorsten Legat und sogar Paddy Kroetz stört.

Im Kopfgeldspiel ist er auch dieses Mal erfolgreich und erspielt sich eine stattliche Summe. Doch dann wendet sich das Blatt plötzlich gegen ihn. Warum sein erspieltes Kopfgeld plötzlich auf 0,00 € gesetzt wird und wer ihn tatsächlich alles rauswählt, siehst du in der kommenden Folge 5 von "Villa der Versuchung", die am 31. August um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie im Livestream auf Joyn zu sehen ist.

Wenn du nicht so lange warten möchtest, schau am besten direkt Folge 5 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn+ an.