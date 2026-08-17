Pikantes Gespräch "Die Leute denken oft, ich sei bi oder schwul": "Villa der Versuchung"-Star Paddy Kroetz über seine Vorliebe bei Frauen Veröffentlicht: Vor 54 Minuten von Rebecca Arlt Villa der Versuchung Fremdscham-Alarm beim Porno-Talk: Tritt Paddy ins Fettnäpfchen? Videoclip • 05:25 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Niemand kennt sich in der "Villa der Versuchung" mit der beruflichen Vergangenheit von Dolly Buster so gut aus wie Paddy Kroetz. Als er gesteht, dass ihre Pornos ihn "nicht in Fahrt" gebracht hätten, fragt sie provokant: "Aber du stehst schon auf Frauen?" Dann offenbart er ihr seine Vorlieben.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Ist Paddy ein "Baddie"? Seit Folge 3, in der sie als "Kracher des Tages" den Kandidat:innen in der "Villa der Versuchung" angeboten wurde, ist Dolly Buster, die frühere Ikone der deutschen Porno-Industrie, mit dabei. Doch viele der Promis sind zu jung, um Dolly noch zu kennen. Nur Paddy Kroetz ist sofort hellauf begeistert - betont aber gleich, dass er vor allem theoretisches Wissen habe: "Dolly Buster - kennt man natürlich aus Zeitungsartikeln." Etwas später entsteht ein angeregtes Gespräch zwischen Dolly und Paddy. Der ehemalige Kinder-TV-Moderator fragt Dolly nach ihrer damaligen Produktionsfirma der Pornofilme und beweist Dolly mit seinen Nachfragen sein Expertenwissen auf dem Gebiet der filmischen Erotik-Industrie der 1980er- und 1990er-Jahre. Tommy Pedroni ist erstaunt über Paddys Wissen - er selbst kannte keine Filme mit Dolly Buster. Deshalb stellt der gebürtige Franzose trocken fest:

Paddy is the baddie! Tommy Pedroni

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Dolly zu Paddy: "Aber du stehst schon auf Frauen?" Paddy fragt auch explizit nach damaligen Konkurrentinnen von Dolly Buster. Die bleibt ganz cool und beantwortet trocken die Fragen. "Paddy, der weiß ja auch irgendwie alles", stellt Dolly im Interview amüsiert fest. Ihre Vergangenheit ist ihr sehr offensichtlich nicht peinlich. Als auch Chika feststellt: "Boa, der kennt sich richtig aus", winkt Paddy direkt ab und verteidigt sich:

Ich lese viel. Paddy Kroetz über sein ausgiebiges Porno-Wissen

Schlüpfrige Geständnisse: Paddy im Gespräch mit Dolly Buster "Ich habe eine Vorliebe für große, natürliche Brüste. Bei dir … ich kam nicht in Fahrt", sagt er Dolly ungefragt. Er wird noch genauer: "Bei den gemachten komm ich nicht in Fahrt." Paddy spielt damit auf Dollys operierte Brüste an. Langsam wird es Dolly offenbar zu bunt, sie fragt unverblümt: "Aber du stehst schon auf Frauen?" Paddy antwortet: "Die Leute denken oft, ich sei bi oder schwul. Vorliebe: curvy und große Brüste, aber Natur." Er ergänzt: "Minimal angefettet - leicht angefettet." Was genau er damit meint? Lässt er offen. Ob er sich weiter über seine Vorlieben im Bett äußert? Schau rein: montags, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.

Hier kannst du Folge 3 von "Villa der Versuchung" auf Joyn streamen Ganze Folge Villa der Versuchung Diva im Anflug: Pornös, paradiesisch - pleite? Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.08.2026 • 116 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wann läuft "Villa der Versuchung" Staffel 2? Staffel 2 von "Villa der Versuchung" läuft seit dem 3. August 2026 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Auch in dieser neuen Staffel übernimmt Verona Pooth wieder die Rolle der Gastgeberin und führt durch die Show. Gefürchtet ist vor allem die große Abrechnungszeremonie, bei der nicht nur die Exits gewählt werden, sondern auch der aktuelle Stand der finalen Endsumme für die oder den Gewinner:in der zweiten Staffel bekannt gegeben wird. Bereits im vergangenen Jahr gab es immer wieder schockierte Reaktionen bei der Offenlegung des ausufernden Luxus-Konsums. Die finale Gewinnsumme 2025 für Jasmin Herren als allererste Siegerin von "Villa der Versuchung" war am Ende entsprechend gering.