Wer ist raus?
Achtung, Spoiler! "Villa der Versuchung" 2026: Dieser Promi muss in Folge 4 gehen
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Die "Villa der Versuchung" leert sich zunehmend - obwohl mit Dolly Buster eine Kandidatin dazu gekommen ist, mussten sich bereits drei Promis verabschieden. Auch in Folge 4 muss wieder ein Promi gehen. Und das kostet die Villa-Bewohner:innen einen Teil ihrer Gewinnsumme.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Elsa ist raus - ihr Exit ist teuer
Sie gehört in der "Villa der Versuchung" eher zu den ausgabefreudigen Promis, doch ihre Allianz mit den anderen luxuswilligen Kandidat:innen hat sie bislang geschützt. Doch in Folge 4 bringt ihr aufmüpfiges und egoistisch anmutendes Verhalten einen größeren Teil der Gruppe gegen sie auf.
Im Kopfgeldspiel erspielt sie sich eine stattliche Summe, die eigentlich eine sichere Wette gegen den Exit ist. Doch diese Kosten-Kröte schlucken einige Villa-Bewohner:innen und voten für die gebürtige Österreicherin.
Wer sich alles gegen sie stellt, wie die anderen auf den teuren Rauswurf reagieren und wie teuer ihr Exit die anderen Kandidat:innen kommt? Das siehst du in der kommenden Folge 4 von "Villa der Versuchung", die am 24. August um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie im Livestream auf Joyn zu sehen ist.
Wenn du nicht solange warten möchtest, schau am besten direkt Folge 4 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn+ an.
Dieser Artikel enthält Spoiler aus Folge 4 von "Villa der Versuchung" 2026
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Wann läuft die nächste TV-Folge von "Villa der Versuchung" 2026?
Am 24. August siehst du die neue Folge 4 der Reality-Show "Villa der Versuchung" um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.
Folge 4 von "Villa der Versuchung": Am 24. August in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
Folge 4
Sie sind bereits raus
Jens Hilbert (Exit in Folge 1)
Roland Ludomirska (Exit in Folge 2)
Tatjana Gsell (Exit in Folge 3)
Diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind nach Folge 3 noch dabei
Die "Villa der Versuchung" lichtet sich. Diese Kandidat:innen sind noch im Rennen um den Sieg:
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