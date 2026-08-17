"Das ist die Wahrheit!"
Tatjana Gsell bittet um Nominierung: Aus diesem traurigen Grund wünscht sie den "Villa der Versuchung"-Exit
Veröffentlicht:von Alina Haidacher
Villa der Versuchung
"Du kannst nicht ausgeben und dann rausgehen!": Wer ist raus in Folge 3?
Videoclip • 08:05 Min • Ab 12
Society-Lady Tatjana Gsell wünscht sich in Folge 3 von "Villa der Versuchung", dass die Promis sie aus der "Villa der Versuchung" voten. Der Grund dafür ist nicht etwa Heimweh oder die Sehnsucht nach ihrem privaten Luxus-Leben, sondern familiär bedingt.
Villa der Versuchung
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In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Frust statt Kauflust bei Tatjana Gsell
Zu Beginn der dritten Folge von "Villa der Versuchung" lässt Tatjana Gsell kein gutes Haar an ihrer aktuellen Situation. Die 55-Jährige jammert bitterlich: "Ich kann dir nur sagen, wie es mir hier geht: Scheiße!"
Von Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann gibt es hierfür kein Mitleid. Da Tatjana bereits mehrmals um Stimmen für die Abrechnungszeremonie bettelte, fragt er unverblümt: "Warum musst du denn, wenn du morgen gehst, noch mal so viel Kohle raushauen?"
Tante von Tatjana Gsell liegt im Sterben
Warum aber bittet die Witwe des Schönheitschirurgen Franz Gsell die anderen Promis überhaupt darum, sie aus der Villa zu wählen? Ihrer Tante gehe es sehr schlecht, lautet Tatjanas Erklärung. Sie hätte nur noch wenig Zeit zu leben.
Als Vorwürfe laut werden, dass sie doch einfach freiwillig gehen könne - dafür aber auf die Gage verzichten müsse -, betont die 55-Jährige in Bezug auf den Gesundheitszustand ihrer Tante: "Das ist die Wahrheit!"
Elsa Latifaj traut der Sache immer noch nicht ganz und tauscht sich mit Thorsten Legat über Tatjanas Geschichte aus. "Das stimmt nicht", behauptet dieser. Das Verhalten der Blondine mache ihn wütend, denn "mit Menschen und Gefühlen spielt man nicht". Er ist der Meinung, dass sie einfach gehen würde, wenn es Tatjana wirklich wichtig wäre.
Diese Stars mussten die "Villa der Versuchung" bereits verlassen
Abrechnungszeremonie: Tatjana Gsell vs. Dolly Buster
Bei der Abrechnungszeremonie wird es dann ernst. Da im Kopfgeldspiel sowohl Tatjana als auch Dolly Buster ein Kopfgeld von 0 Euro erhalten haben, entscheidet es sich letztendlich zwischen den beiden Ladys - und das, obwohl Tommy Pedroni nach Alkohol-Eskapaden die Ungunst einiger Promis auf sich gezogen hat.
"Satansbratan" Erik ist der Meinung, Tatjana solle sich der Situation stellen, statt sich einfach herauswählen zu lassen. "Ich wähle dich heute nicht!", verkündet er.
Wie die anderen Promis abstimmen und ob Tatjana tatsächlich ihren Willen bekommt, bleibt bis zum Schluss spannend. Aber tatsächlich darf Tatjana die "Villa der Versuchung" am Ende verlassen.
Wie die anderen auf ihren Exit reagieren, das siehst du in Folge 3 von "Villa der Versuchung".
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Folge 4
Sie sind bereits raus
Jens Hilbert (Exit in Folge 1)
Roland Ludomirska (Exit in Folge 2)
Tatjana Gsell (Exit in Folge 3)
Diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind nach Folge 3 noch dabei
Die "Villa der Versuchung" lichtet sich. Diese Kandidat:innen sind noch im Rennen um den Sieg:
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