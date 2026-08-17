Kann das gut gehen?
Spoiler zu Folge 4: Wenn das eintritt, muss Annika die "Villa der Versuchung" verlassen
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
In der "Villa der Versuchung" bekommen die Promis immer wieder Angebote, die sie kaum ausschlagen können. So bekommt Annika Kärsten-Hoenig mehr Macht angeboten - doch das hat auch einen großen Haken.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Versuchung der Macht: Nimmt Annika die Risiken in Kauf?
Annika Kärsten-Hoenig bekommt in der vierten Folge von "Villa der Versuchung" eine zweifelhafte Macht angeboten: Sie darf als einzige über die Kostbar bestimmen. Sie freut sich zunächst - doch dann erkennt sie den Haken. Wenn sie oder ein anderer Kandidat die vorgeschriebene Ausgabengrenze überschreitet - muss sie die Show verlassen. Erreicht sie, dass das Limit eingehalten wird, ist sie in der nächsten Nominierungsrunde geschützt.
Wenn du wissen möchtest, ob Annika das Machtspiel erfolgreich hinter sich bringt, wie die anderen auf die Ausgabengrenze reagieren oder ob Annika am Ende tatsächlich die Koffer packen muss, streame am besten direkt Folge 4 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung am 24. August in SAT.1 oder auf Joyn an.
Dieser Artikel enthält Spoiler aus Folge 4 von "Villa der Versuchung" 2026
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Wann läuft die nächste TV-Folge von "Villa der Versuchung" 2026?
Am 24. August siehst du die neue Folge 4 der Reality-Show "Villa der Versuchung" um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.
Folge 4 von "Villa der Versuchung": Am 24. August in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
Folge 4
Sie sind bereits raus
Jens Hilbert (Exit in Folge 1)
Roland Ludomirska (Exit in Folge 2)
Tatjana Gsell (Exit in Folge 3)
Diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind nach Folge 3 noch dabei
Die "Villa der Versuchung" lichtet sich. Diese Kandidat:innen sind noch im Rennen um den Sieg:
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