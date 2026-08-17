Versuchung der Macht: Nimmt Annika die Risiken in Kauf?

Annika Kärsten-Hoenig bekommt in der vierten Folge von "Villa der Versuchung" eine zweifelhafte Macht angeboten: Sie darf als einzige über die Kostbar bestimmen. Sie freut sich zunächst - doch dann erkennt sie den Haken. Wenn sie oder ein anderer Kandidat die vorgeschriebene Ausgabengrenze überschreitet - muss sie die Show verlassen. Erreicht sie, dass das Limit eingehalten wird, ist sie in der nächsten Nominierungsrunde geschützt.

Wenn du wissen möchtest, ob Annika das Machtspiel erfolgreich hinter sich bringt, wie die anderen auf die Ausgabengrenze reagieren oder ob Annika am Ende tatsächlich die Koffer packen muss, streame am besten direkt Folge 4 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung am 24. August in SAT.1 oder auf Joyn an.