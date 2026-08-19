Darum änderte sie ihren Entschluss "Villa der Versuchung"-Star Annika Kärsten-Hoenig: "Wollte niemals heiraten" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Annika Kärsten-Hoenig blickt acht Jahre nach der Verlobung mit Heinz Hoenig auf ihr Ja-Wort zurück. Bild: IMAGO/STAR-MEDIA

Eigentlich war eine Hochzeit für Annika Kärsten-Hoenig nie vorstellbar. Doch als Heinz Hoenig ihr vor acht Jahren die entscheidende Frage stellte, musste der "Villa der Versuchung"-Star keine Sekunde überlegen. Heute äußert sie sich emotional zu diesem besonderen Moment.

Whitney Houstons "I Will Always Love You" läuft im Hintergrund, während Annika Kärsten-Hoenig vor der Kamera an einen ganz besonderen Tag zurückdenkt. Am 18. August 2018 stellte Heinz Hoenig ihr die Frage aller Fragen. Acht Jahre später erinnert sich der "Villa der Versuchung"-Star an diesen Moment - und daran, warum ihre Antwort ihr Leben veränderte.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Denn eine Hochzeit gehörte ursprünglich überhaupt nicht zu Annikas Lebensplanung. In einem Video auf Instagram erzählt sie:

Ich wollte niemals zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben heiraten. Annika Kärsten-Hoenig

"Villa der Versuchung": Annika Hoenig wusste sofort, dass Heinz der Richtige ist Bei Heinz war plötzlich alles anders. Als er ihr damals den Antrag machte, musste Annika nicht lange überlegen. Für sie stand in diesem Augenblick fest, dass sie mit diesem Mann ihr weiteres Leben verbringen möchte. In ihrem Beitrag beschreibt sie ihre damaligen Gefühle mit klaren Worten:

Du bist es einfach. Annika Kärsten-Hoenig

Auch in der Caption zu ihrem Video reflektiert sie ihre frühere Einstellung zur Ehe. Die Vorstellung, sich so eng an einen anderen Menschen zu binden, habe ihr lange Angst gemacht. Zu groß sei die Sorge vor Enttäuschung oder einem schmerzhaften Verlust gewesen. Dann trat Heinz in ihr Leben. Statt sich plötzlich grundsätzlich sicher zu sein, ob sie an die Ehe glaube, sei für Annika etwas anderes entscheidend gewesen: Sie glaubte an ihre gemeinsame Zukunft.

Die erste Folge "Villa der Versuchung" mit Annika Kärsten-Hoenig verpasst? Hier kostenlos streamen Ganze Folge Villa der Versuchung Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.08.2026 • 112 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Annika Kärsten-Hoenig über privaten Wendepunkt Heute bezeichnet Annika ihr damaliges Ja als "eine der wichtigsten Entscheidungen" ihres Lebens. Dass eine Partnerschaft trotzdem nicht immer harmonisch verläuft, verschweigt sie nicht. Auch sie und Heinz hätten schwierige Zeiten erlebt. Und manchmal könne es zwischen ihnen ordentlich krachen. Doch selbst nach einem Streit finde das Paar schnell wieder zueinander. Genau dieses Gefühl scheint für Annika entscheidend zu sein. In dem aktuellen Video spricht sie deshalb auch davon, dass sich manche Begegnungen im Rückblick wie eine Erklärung für vieles anfühlen können, was zuvor im Leben nicht funktioniert hat.

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Heinz Hoenig ist für Annika Kärsten-Hoenig ihr "Seelenmensch" Besonders emotional wird Annika, als sie beschreibt, was ein Mensch auslösen kann, bei dem sich plötzlich alles richtig anfühlt. Für sie ist Heinz genau dieser Mensch. In ihrem Beitrag beschreibt sie dieses Gefühl mit drei Worten:

Wie zuhause. Wie Ankommen. Wie Seelenmensch. Annika Kärsten-Hoenig

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