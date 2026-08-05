Zum TV-Start Noch mehr Verzicht bei "Villa der Versuchung" 2026? Das ist neu in Staffel 2 Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Rebecca Arlt Villa der Versuchung Sparen oder Nicht-Sparen - das ist hier zum zweiten Mal die Frage! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Heute geht es endlich los: Die "Villa der Versuchung" startet in SAT.1 und auf Joyn. Es wird noch härter: Neue Regeln verschärfen den Kampf um den Sieg. Das ändert sich im Vergleich zu Staffel 1.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Villa der Versuchung" 2026: Alles neu macht der ... August! Verona Pooth lädt wieder in die "Villa der Versuchung" ein. Sie führt auch dieses Mal wieder als Gastgeberin 14 prominente Kandidat:innen mit Luxus-Angeboten in Versuchung. Doch in Staffel 2 gibt es einige Änderungen. Was aber auf jeden Fall gleich bleibt: Jede Versuchung macht das Leben schöner, den Jackpot aber kleiner. Auch unverändert: Verona zieht in jeder Folge mit der Abrechnungszeremonie Bilanz. Es gilt also wieder: Wer widersteht? Wer wird schwach? Und wer kauft, als gäbe es kein Morgen? Ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Neu: Die Anziehbar Aus Staffel 1 kennen Fans der SAT.1-Show bereits die Kostbar. Die steht auch in der zweiten Runde wieder in der thailändischen Villa, bestückt mit vielen Leckereien, die zum Naschen und Genießen einladen. Natürlich zu einem hohen Preis. Doch während die Kandidat:innen 2025 wenigstens nach drei Tagen ihr komplettes Gepäck kostenlos bekommen konnten - einige haben sich den Koffer als "Angebot des Tages" bereits früher gegen einen Teil der Gewinnsumme gegönnt - heißt es 2026: Ihr könnt eure Kosmetik, Bikinis, Kleidung und Schuhe sofort haben - aber nur gegen Geld. Wer seine eigenen Klamotten tragen möchte, muss sie zurückkaufen. "Das heißt, ich muss meine eigenen Sachen jetzt nochmal kaufen?!", fragt Nicolas Puschmann ungläubig. Jenny Elvers kommentiert trocken:

Das ist wie das Finanzamt in Deutschland. Jenny Elvers

"Villa der Versuchung" 2026: Mehr Verzicht als im Vorjahr? Von der heimischen Couch aus lässt sich leicht behaupten, man würde jeder Versuchung widerstehen. Schließlich erfährt man den Verzicht nicht am eigenen Leib. Auch Tommy Pedroni war sich vor seinem Einzug sicher: In der ersten Staffel scheiterte es schlicht am Willen der Kandidat:innen, dass die Gewinnsumme am Ende auf unter 10.000 Euro gefallen ist. Sein knallhartes Urteil: "Als ich die erste Staffel gesehen habe, dachte ich nur: Mein Gott, strengt euch doch ein bisschen an." Wird nun alles anders? Schließlich wissen alle Promis, worauf sie sich bei dem Format eingelassen haben. Zumindest grob. Aber machen es die Promis in der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" wirklich besser? Sparen sie eisern? Genau diese Frage sorgt bis zum Finale für Spannung. Ballermann-Sängerin Frenzy setzt die Messlatte jedenfalls klar:

Das Ziel sollte sein: mehr als letztes Jahr. Frenzy

Auch Thorsten Legat macht eine gewohnt deutliche Ansage: "Die Gewinnsumme sollte im Plus liegen." Große Worte, doch die guten Vorsätze lösen sich schneller in Rauch auf als gedacht. Noch bevor das Abenteuer überhaupt richtig begonnen hat, gönnen sich Jenny Elvers, Elsa Latifaj und Chika Ojiudo-Ambrose eine Zigarette. Kostenpunkt: satte 150 Euro pro Stück! Mit jedem Zug schrumpft der Jackpot - und die Sparpläne gleich mit. Chika erkennt schnell, wie brenzlig die Lage ist: "Der Konsum gerät komplett außer Kontrolle." Und Käsekönig Roland Ludomirska denkt gar nicht erst daran, den Gürtel enger zu schnallen. Seine unmissverständliche Kampfansage an die Gruppenkasse: "F*ck das Budget. Mir ist das scheißegal." Unstimmigkeiten sind also vorprogrammiert. Wer bleibt stark, wenn die Verlockungen locken? Das siehst du ab 3. August, 20:15 Uhr wöchentlich in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

"Villa der Versuchung" 2026 ist gestartet! Jetzt die erste Folge kostenlos auf Joyn streamen! Ganze Folge Villa der Versuchung Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.08.2026 • 112 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So funktioniert "Villa der Versuchung" 250.000 Euro-Jackpot. 14 Prominente. Unzählige Gelegenheiten, Geld auszugeben. In der "Villa der Versuchung" hat jeder Luxus seinen Preis: Bett, Sofa, Pool oder in diesem Jahr sogar neue Outfits aus der "Anziehbar". Alles lässt sich kaufen, die Kosten gehen direkt vom gemeinsamen Jackpot ab. Zwischen Sparsamkeit und Verschwendung, Teamgeist und Eigennutz stellt sich Tag für Tag dieselbe Frage: zuschlagen oder verzichten? Nach dem Erfolg der ersten Staffel läuft die "Villa der Versuchung" nun mit neuen Folgen in SAT.1 und auf Joyn. Diesmal wird der Verzicht noch schwieriger.

Das müssen die Promis in der "Villa der Versuchung" beachten Schon in Staffel 1 war schnell klar: Die Gewinnsumme von 250.000 Euro wird mit jeder Folge zunehmend kleiner. Jeder Griff in die Kostbar, jeder angenommene "Kracher des Tages" und jede weitere Versuchung gingen vom Preisgeld ab. Die "Villa der Versuchung" macht also auch in Staffel 2 ihrem Namen alle Ehre. Auch in diesem Jahr wird's spannend: Wie verändert sich das Gruppengefühl, wenn sich die eine Person etwas gönnt, während die andere verzichtet?

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Folge 2 von "Villa der Versuchung": Am 10. August in SAT.1 und kostenlos auf Joyn Bald verfügbar Montag, 10.08. 20:15 Uhr • Villa der Versuchung Folge 2 Verfügbar auf Joyn 160 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen