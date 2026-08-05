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Erster Exit

"Danke für den Todesstoß!": Jens Hilbert muss "Villa der Versuchung" 2026 in Folge 1 verlassen

Aktualisiert:

von Rebecca Arlt

Villa der Versuchung

"Danke für deinen lieben Todesstoß": Wer ist raus in Folge 1?

Videoclip • 08:14 Min • Ab 12

Die "Villa der Versuchung" ist gerade erst gestartet, da muss der erste Promi bereits wieder gehen. In der Abrechnungszeremonie fällt das Ergebnis ziemlich deutlich aus - der Kandidat ist selbst überrascht.

SAT.1
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2 Staffeln

Villa der Versuchung

Villa der Versuchung

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

Verfügbar auf Joyn

"Danke für den lieben Todesstoß!": Jens Hilbert ist von Exit-Stimmen überrascht

Der Unternehmer Jens Hilbert zählte eigentlich zu den Kandidat:innen in der "Villa der Versuchung", die sparsam lebten, um die Gewinnsumme zu schonen. Dennoch bekommt er in der Abrechnungszeremonie die meisten Stimmen und muss überraschend die SAT.1-Show schon in Folge 1 verlassen.

Zwar lag sein Kopfgeld bei 0,00 Euro, dennoch wirkt er überrascht, als auch Tatjana und Tommy ihm ihre Stimme geben. Bei Tatjana bedankt er sich mit einem ironischen Unterton "für den lieben Todesstoß", doch im Interview schildert er, dass er nicht geplant hatte, die Villa als erster Kandidat zu verlassen: "Ich bin nicht unbedingt der Verlierer-Typ, der angetreten ist, um als erster rauszufliegen." Er gibt zu:

Das knabbert natürlich trotz allem an mir.

Jens Hilbert

Die erste Folge "Villa der Versuchung" verpasst? Hier kostenlos streamen

Ganze Folge
Villa der Versuchung

Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen

Verfügbar auf JoynFolge vom 03.08.2026 • 112 Min • Ab 12

Alle prominenten Kandidat:innen der "Villa der Versuchung" verabschieden sich von Jens Hilbert. Wer in den kommenden Folgen rausgewählt wird, siehst du immer montags, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.

Folge 2 von "Villa der Versuchung": Am 10. August in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

Bald verfügbar
Montag, 10.08. 20:15 Uhr • Villa der Versuchung

Folge 2

Verfügbar auf Joyn160 Min • Ab 12

Er ist bereits raus

Diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind noch dabei

Die Kandidat:innen der "Villa der Versuchung" 2026 stehen fest. Hier findest du alle Namen, die offiziell bekanntgegeben wurden.

Neugierig, wer als nächstes rausfliegt? Achtung, Spoiler! Hier erfährst du, welcher Promi in Folge 2 von "Villa der Versuchung" raus ist.

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