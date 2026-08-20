Vom Kinders-Star zum Reality-Neuling "Villa der Versuchung"-Kandidat Paddy Kroetz: So sah er früher aus Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Florentine R. Auf Joyn ansehen Paddy Kroetz macht jetzt Reality-TV Videoclip • 06:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Fast zwei Jahrzehnte prägte Paddy Kroetz das Kinderfernsehen - bis sein überraschendes TV-Aus 2018 kam. Jetzt kehrt der ehemalige Super-RTL-Star bei "Villa der Versuchung" vor die Kamera zurück. So hat sich Paddy Kroetz in den vergangenen 30 Jahren verändert.

2 Staffeln Villa der Versuchung Alle Folgen anschauen Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Zweite Karriere als Reality-Star In der neuen Staffel von "Villa der Versuchung" begibt sich Paddy Kroetz, mit bürgerlichem Namen Patrick Kroetz, zum ersten Mal in die Welt des Reality-Fernsehens. Bislang sorgt der 47-Jährige mit seiner offenen Art für unterhaltsame Momente und plaudert dabei überraschend offen aus seinem Leben. Dabei spricht er unter anderem über seine finanziellen Sorgen und seine bescheidene Wohnsituation. Der frühere Kinder-TV-Moderator hofft mit seiner Teilnahme bei der "Villa der Versuchung" auf eine zweite Chance im Fernsehen und zeigt, dass er auch im Reality-Format einiges zu erzählen hat. Seit dem 3. August ist er immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.

Wie wurde Paddy Kroetz zum Kinderstar? Die Leidenschaft, vor der Kamera zu stehen, entwickelte Paddy bereits als Teenager. Mit 15 Jahren drehte der Kult-Moderator eigene Videos in seinem Kinderzimmer. 1997 startete Paddy vorerst hinter der Kamera beim Fernsehsender "Nickelodeon". Nach seinem Wechsel zum TV-Sender Super-RTL wurde Paddy unter anderem durch die Silvestershow "Popcorn Live" und die gemeinsame Moderation mit Nina Moghaddam bei "Toggo TV" bekannt. Die beiden moderierten die Sendung von 2002 bis 2008. Obwohl Kroetz lange Zeit mit starkem Stottern zu kämpfen hatte, ließ er sich von seiner Angst vor dem Sprechen nicht von seinem Traum, Fernsehstar zu werden, abbringen. Paddy Kroetz entwickelte sich zum Gesicht des Senders und prägte als Fernsehstar ganze Generationen.

Paddy Kroetz im Wandel der Zeit: links 2023, rechts 2004. Bild: IMAGO / Horst Galuschka, IMAGO / Panama Pictures, Adobe Stock

Nebenbei startete Paddy eigene Projekte, wie seine Show "Ready, Paddy, Show!". Im Jahr 2018 beendete Super RTL die Zusammenarbeit mit Paddy Kroetz überraschend. Seit seinem TV-Aus produziert der Ex-"Toggo TV"-Moderator YouTube-Videos und startete ein Streaming-Projekt auf Twitch.

So hat sich der Ex-"Toggo TV"-Moderator verändert Auf seinem Instagram-Account teilte Paddy kürzlich Bilder von einer Parisreise aus dem Jahr 1997. Der damals 18-Jährige stand kurz vor seinem ersten Fernsehjob. Auf den Aufnahmen trägt er sein Haar deutlich blonder als heute. Inzwischen präsentiert sich Paddy mit Bart und neuer Frisur. Insgesamt hat sich der jung gebliebene Reality-Neuling jedoch kaum verändert.

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Einen besonders privaten Einblick gewährte Paddy mit einem Kinderfoto. Das Bild zeigt ihn 1983 als Fünfjährigen in Gönnern im Hessischen Hinterland, einem Ortsteil der Gemeinde Angelburg. Passend zum damaligen Hit "Bodo mit dem Bagger" von Mike Krüger stellte er dessen Titelhelden nach: "Der Song kam in dem Jahr heraus und ich war am Puls der Zeit."

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Ob Paddy Kroetz auch in der "Villa der Versuchung" am Puls der Zeit bleibt, siehst du immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.

Am Montag geht's weiter: Paddy Kroetz in Folge 4 von "Villa der Versuchung" Bald verfügbar Montag, 24.08. 20:15 Uhr • Villa der Versuchung Folge 4 Verfügbar auf Joyn 160 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

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