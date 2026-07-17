"Villa der Versuchung" Reality-Debüt von Nicolas Puschmann: "Ich habe mich tatsächlich ziemlich nackig gemacht!" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom In der "Villa der Versuchung" zeigt sich Nicolas Puschmann so persönlich wie noch nie. Bild: BREUEL-BILD

Zwischen Hitze, Diskussionen und jeder Menge Emotionen stößt Nicolas Puschmann in der "Villa der Versuchung" an seine Grenzen. Im Interview mit Joyn erzählt der Reality-Neuling, warum ihn die Dreharbeiten tief bewegt haben.

Die Kameras laufen rund um die Uhr, Rückzug gibt es keinen. Genau das wurde für Nicolas Puschmann zur größten Herausforderung in der "Villa der Versuchung". Der 35-Jährige hatte sich lange gegen klassische Reality-Formate gesträubt - bis jetzt.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Eine Entscheidung, die Überwindung kostete Schon der Gedanke, 24 Stunden am Tag beobachtet zu werden, war für ihn ungewohnt. Gegenüber Joyn erzählt er offen und ehrlich:

Die größte Herausforderung für mich war tatsächlich, überhaupt erst mal Reality zu machen. Nicolas Puschmann

Besonders das Gefühl, permanent gefilmt zu werden, hat ihn anfangs beschäftigt. Trotzdem stellte er sich der Herausforderung - und lernte dabei auch eine neue Seite an sich kennen.

Nicolas Puschmann: Schluss mit der perfekten Fassade Über Jahre war Nicolas vor allem eins: harmonisch, freundlich und wollte niemandem auf die Füße treten. In der Villa änderte sich das laut eigenen Aussagen. "Ich war immer so Everybody's Darling", erzählte er. Heute geht es ihm darum, die eigenen Bedürfnisse nicht länger hintenanzustellen. Ob ihm das gelungen ist, würden die Zuschauer:innen selbst sehen, sagt er mit einem Schmunzeln.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So funktioniert "Villa der Versuchung": 250.000 Euro Jackpot. 14 Prominente. Unzählige Gelegenheiten, Geld auszugeben. In der "Villa der Versuchung" hat jeder Luxus seinen Preis: Bett, Sofa, Pool oder in diesem Jahr sogar neue Outfits aus der "Anziehbar" - alles kann gekauft werden und alles wird direkt vom gemeinsamen Jackpot abgezogen. Zwischen Sparfüchsen und Verschwendern, Teamgeist und Eigennutz stellt sich Tag für Tag dieselbe Frage: Zuschlagen oder verzichten? Nach einer erfolgreichen ersten Staffel kehrt das Reality-Format als starke Marke für SAT.1 und Joyn zurück. Und eines ist sicher: So eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder.

Diskussionen statt Urlaubsstimmung Leicht wurde den Promis das Leben in der Villa nicht gemacht. Selbst Kleidung oder Kulturbeutel hatten ihren Preis. Jede Ausgabe musste gut überlegt werden - und sorgte regelmäßig für Diskussionen. Nicolas berichtet, dass sich innerhalb der Gruppe nach und nach Lager bildeten. Spätestens als genau hingeschaut wurde, wer wie viel Geld ausgab oder wer sich etwas aus dem Kühlschrank nahm, wurde die Stimmung deutlich angespannter. Trotzdem betont er, dass er seine Mitstreiter:innen grundsätzlich mochte. Vielmehr hat das Spiel die Dynamik innerhalb der Gruppe verändert.

Streame jetzt noch einmal das Finale von Staffel 1 Ganze Folge Villa der Versuchung Die große Abrechnung Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.08.2025 • 53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Emotionen, die selbst ihn überraschten Für den ehemaligen "Prince Charming" war die Show aber nicht nur körperlich und mental herausfordernd. Er öffnete sich vor laufenden Kameras so persönlich wie nie zuvor und sprach erstmals über Themen, die er bislang bewusst für sich behalten hatte.

Ich habe mich tatsächlich ziemlich nackig gemacht. Nicolas Puschmann

Außerdem erzählt er plötzlich ganz ernst:

Ich hab das erste Mal was aus meinem Privatleben erzählt - und damit meine ich wirklich: mein Privatleben! Nicolas Puschmann

Und weiter: "Ich hatte einfach noch nie den Mut dafür und ich bin hier und da schon sehr über mich hinausgewachsen." Diese Offenheit hat ihn selbst überrascht. Während der Dreharbeiten sind deswegen sogar Tränen geflossen.

Ich musste auch sehr weinen. Nicolas Puschmann

Aber gerade dieser Moment hat ihm gezeigt, wie sehr er in den letzten Jahren persönlich gewachsen ist.

Zuschauer:innen erleben einen neuen Nicolas Sein Umfeld dürfte überrascht sein, glaubt der 35-Jährige. Die Zuschauer:innen würden zwar weiterhin den freundlichen und herzlichen Menschen sehen, den sie seit Jahren kennen. Doch diesmal zieht er auch klare Grenzen. Er hat gelernt, für sich selbst einzustehen und nicht mehr um jeden Preis gefallen zu wollen. Genau darin sieht Nicolas seinen größten Gewinn aus der "Villa der Versuchung" - und vielleicht auch den mutigsten Schritt seiner bisherigen Fernsehkarriere.