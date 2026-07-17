Heiße Gerüchte Sind auch diese Promis bei "Villa der Versuchung" 2026 dabei? Fans spekulieren über den Cast Aktualisiert: Vor 26 Minuten von Anna-Maria Hock Welche Promis begrüßt Verona Pooth in der "Villa der Versuchung"? Bild: Joyn

Am 3. August geht es wieder los: In SAT.1 und auf Joyn startet die zweite Staffel von "Villa der Versuchung". Erste Kandidat:innen sind schon bekannt. Doch die Fans und Medien spekulieren fleißig weiter über den Cast: Sagen auch diese Promis dem Luxus adé?

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Verzichten diese Promis ebenfalls auf Luxus? Doch viele Fans sind sicher: Das war längst nicht alles! Seit Wochen wird auf Social Media immer wieder spekuliert, wer in der "Villa der Versuchung" noch dabei sein könnte. Auch "Bild" meint den Cast bereits zu kennen. So tauchen unter anderem die Namen Annika Kersten-Hoenig, Ehefrau von Heinz Hoenig, und Dolly Buster in Berichten auf. Damit nicht genug: Auch Jens Hilbert, Tommy Pedroni und Nicolas Puschmann sollen "Bild" zufolge angeblich ihrem Luxusleben adieu sagen und um den Verbleib in der Villa in Thailand kämpfen. Doch ist an den Spekulationen überhaupt etwas dran?

Sendersprecher Christoph Körfer reagiert auf die Gerüchte Dass es sich bei den genannten Namen lediglich um Gerüchte handelt, macht ProSieben-Sprecher Christoph Körfer in einem Statement deutlich: "Welcher Promi sich von Verona Pooth in der 'Villa der Versuchung' verführen lassen will, werden die Zuschauer:innen zum Start der Reality-Show erfahren. Bis dahin bleibt jede Spekulation eine Versuchung, der man wie Adam und Eva im Paradies widerstehen muss." Sobald bekannt ist, welche Kandidat:innen wirklich in der "Villa der Versuchung" eine neue Herausforderung wagen, erfährst du es hier.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So funktioniert "Villa der Versuchung" 250.000 Euro Jackpot. 14 Prominente. Unzählige Gelegenheiten, Geld auszugeben. In der "Villa der Versuchung" hat jeder Luxus seinen Preis: Bett, Sofa, Pool oder in diesem Jahr sogar neue Outfits aus der "Anziehbar" - alles kann gekauft werden und alles wird direkt vom gemeinsamen Jackpot abgezogen. Zwischen Sparfüchsen und Verschwendern, Teamgeist und Eigennutz stellt sich Tag für Tag dieselbe Frage: Zuschlagen oder verzichten? Nach einer erfolgreichen ersten Staffel kehrt das Reality-Format als starke Marke für SAT.1 und Joyn zurück. Und eines ist sicher: So eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder.

Stimme dich jetzt auf die neue Staffel ein Bevor am 3. August in SAT.1 und auf Joyn die neue Season von "Villa der Versuchung" startet, kannst du dir auf Joyn noch einmal alle Folgen der letzten Staffel ansehen. Hier geht es zum Finale der vergangenen Season:

Streame jetzt noch einmal das Finale von Staffel 1 Ganze Folge Villa der Versuchung Die große Abrechnung Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.08.2025 • 53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen