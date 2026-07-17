Zweite Chance
"Ich bin nicht im Team Luxus": Paddy Kroetz bei "Villa der Versuchung"
Veröffentlicht:von Maximilian K.
Fast 20 Jahre lang war Paddy Kroetz der Kindheitsheld für viele Generationen. Heute hat er mit Geldproblemen zu kämpfen und versucht durch seine Teilnahme bei "Villa der Versuchung" neue Aufmerksamkeit zu erlangen. Alles was du über Paddy Kroetz wissen musst, erfährst du hier.
Villa der Versuchung
Start am 3. August: Alle Folgen anschauen
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Paddy Kroetz war viele Jahre ein fester Bestandteil des deutschen Kinder-Programms und ging in dieser Rolle komplett auf. Als dieser Job wegfiel, brach für den Wahl-Kölner eine Welt zusammen. Inzwischen ist er hauptsächlich im Internet aktiv, auf verschiedenen Kanälen nimmt er seine Fans mit und kann auch immer wieder frühere TV-Zuschauer:innen überraschen, wenn sie ihn in Live-Internetauftritten erkennen. Nun steht fest: Er kehrt ins TV zurück. Als Kandidat bei der SAT.1-Show "Villa der Versuchung" will er beweisen, mit wie wenig er auskommen kann. Im Video unten siehst du seine Verkündung sowie eine Home-Story des einstigen Kinder-Stars.
Ab Minute 21:35: taff-Moderator:innen verkünden Paddy Kroetz als Kandidaten für die "Villa der Versuchung"
Früh übt sich
Paddy Kroetz kommt aus einem kleinen Dorf in Hessen und hatte schon früh einen Traum: "Ich wollte unbedingt Moderator werden", erzählt der ehemalige Kindermoderator in einem Video mit Youtuber und "Schlag den Star"-Sieger Aaron Troschke. Aufgrund seines Sprachfehlers wird er dafür ausgelacht, lässt sich davon aber nicht beirren. Sein Opa "Heini" († 2010) unterstützt ihn dabei seinen Traum zu verfolgen und schenkt ihm eine Kamera. Vor seinem alten Haus wird Paddy emotional und ihm kommen die Tränen:
Mein Opa war meine Bezugsperson, ohne ihn hätte ich nichts erreicht.
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Mit 15 dreht er in seinem alten Kinderzimmer eine eigene Unterhaltungsshow und Comedy-Sketche. Er merkt schnell, dass er vor der Kamera viel weniger stottert. Seine Show ist inspiriert von Stefan Raabs Format "Vivavison". Nicht viel später trifft er sein Idol selbst und wird er als "Zuschauer der Woche" in eben jene Sendung eingeladen. Obwohl Stefan Raab ein exklusives Interview ablehnt, bleibt Paddy frech und schafft es den Viva-Moderator beim Mittagessen in der Kantine zu überrumpeln. So bekommt der junge Moderator doch noch einen genervten Stefan Raab vor die Kamera.
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Bevor Paddy Kroetz beruflich vor der Kamera steht, macht er eine "Ausbildung hinter der Kamera" und arbeitet als Redakteur beim Sender "Nickelodeon". Als der Sender über Nacht vom amerikanischen Mutterkonzern zugemacht wird, scheint der Traum vom Moderator für Paddy schon früh zu platzen.
Glücklicherweise hilft ihm ein ehemaliger Kollege weiter und vermittelt ihn an eine Firma, die für "Super RTL" die On-Air-Promotion macht. 1999 moderiert er die Silvestershow "Popcorn Live" und führt Backstage-Interviews mit Stars wie Scooter, Loona oder Oli P.. Der Erfolg der Show legt den Grundstein für seine Karriere als Moderator.
Das innere Kind
Für seinen neuen Job zieht Paddy 1999 nach Köln in eine Ein-Zimmer-Wohnung. In einer "Taff"-Reportage zeigt der 47-Jährige seine kleine Wohnung, in der er bis heute wohnt. Paddy bezeichnet sich selbst als großen Nerd, der nie wirklich erwachsen geworden ist. Dementsprechend gleicht seine Wohnung einem alten Kinderzimmer, in dem unter anderem Retro-Spielautomaten, "Masters of the Universe"-Merch und alte WM-Bälle zu finden sind. Heute schämt er sich für seine Wohnung:
Mit 20 war es geil da zu wohnen, jetzt ist es mir peinlich.
"Mein Luxus ist der Nerd-Stuff": Dafür gibt Paddy Kroetz sein Geld aus
In seiner Zeit als Kindermoderator muss sich Paddy keine finanziellen Sorgen machen. Mit Nina Moghaddam moderiert er die Kindersendung "Toggo TV" und produziert unter anderem seine eigene Sendung, die "Ready, Paddy, Show!". Diese wird zum Teil in seiner Wohnung in Köln gedreht und 2007 sogar für den "Adolf-Grimme-Preis" nominiert.
Paddy Kroetz spricht er im Interview mit Aaron Troschke über seine schwere Zeit nach der TV-Entlassung beim Kindersender: "Ich wurde von heute auf morgen entlassen" erzählt er im Video mit Aaron Troschke. Eine offizielle Begründung für die Kündigung von Seiten des Senders gibt bis heute nicht. Paddy berichtet von Unstimmigkeiten mit den Macher:innen eines Formates, die eine "andere Philosophie" haben. Bei den Drehs fühlt er sich nicht mehr wohl, berichtet der gebürtige Hesse.
Nach seiner Kündigung macht sich Paddy selbstständig und beginnt Youtube-Videos auf seinem Kanal "Paddy's Microkosmos" hochzuladen und auf Twitch zu streamen. Dort spielt er alte Videospiele und überrascht seine Fans im Livestream.
Im "taff"-Beitrag spricht er offen über seine Einnahmen, mit denen er sich gerade so über Wasser halten kann. Meistens verdient er mit den Streams zwischen 400 und 800 Euro monatlich. Paddy hat sich mit seinem sparsamen und einfach Lebensstil abgefunden. "Mein Luxus ist der Nerd-Stuff" erklärt er mit einem Lächeln im Gesicht.
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Zweite Chance im TV bei "Villa der Versuchung"
Durch seine Teilnahme bei "Villa der Versuchung" erhofft sich Paddy neue Aufmerksamkeit zu bekommen.
An die spartanische Umständen in der Villa ist der ehemalige Moderator bekanntlich schon gewohnt. Auf Luxus verzichten sollte also kein Problem sein - oder? Ab dem 03. August erscheint wöchentlich eine neue Folge der "Villa der Versuchung" in Sat.1 oder auf Joyn.
Wie sich Paddy unter den reichen Promis schlägt, wird sich zeigen. Beliebt scheint er zu sein, denn von einer der Kandidatinnen bekommt er während der Dreharbeiten alte Socken geschenkt, die eigentlich in den Müll wandern sollten ...
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