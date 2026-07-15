Zwischenfall in Thailand Schreck bei "Villa der Versuchung"-Dreh: Dolly Buster muss medizinisch versorgt werden Aktualisiert: Vor 5 Minuten von Lars-Ole Grap Dolly Buster benötigte am Set von "Villa der Versuchung" medizinische Hilfe Bild: IMAGO / Gartner

Kurz vor dem Start der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" am 3. August 2026 sorgt eine Nachricht rund um Dolly Buster für Aufsehen: Die ehemalige Erotikdarstellerin musste während der Dreharbeiten in Thailand ärztlich behandelt werden.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Sorge um Dolly Buster Schreck am Set von "Villa der Versuchung": Während der Dreharbeiten von Staffel 2 benötigte Dolly Buster medizinische Hilfe, wie "BILD" berichtet. Was ist geschehen?

Dolly Buster wurde während der Dreharbeiten zu 'Villa der Versuchung' kurz medizinisch versorgt. [...] So viel sei vorweggenommen: Es muss sich niemand Sorgen machen. SAT.1-Statement

Was tatsächlich vorgefallen ist, sehen die Zuschauer:innen ab 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

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Tod des Ehemannes, Hörsturz: Schwere Zeiten liegen hinter Dolly Buster Der Zwischenfall reiht sich in eine Zeit ein, die für Dolly Buster schon zuvor herausfordernd war. Erst im Juni 2025 verlor sie ihren Ehemann Josef "Dino" Baumberger, der im Alter von 81 Jahren einen Herzinfarkt erlitt. Auch mit ihrer eigenen Gesundheit kämpfte die einstige Regisseurin und Autorin bereits länger: Ein Hörsturz im Jahr 2017 markierte den Beginn eines schrittweisen Rückzugs aus der Öffentlichkeit. In mehreren Interviews sprach sie offen über ihre Erkrankungen. 2022 sagte sie gegenüber der "Bild": "Seit Jahren bin ich sehr krank, habe Depressionen und Tinnitus." Dolly Buster begann ihre Karriere in den neunziger Jahren, erste internationale Bekanntheit erlangte sie bereits 1996 in der Erotikbranche. Seither ist sie unter anderem als Regisseurin und Produzentin tätig. Dem Showgeschäft blieb sie damit weiterhin bis heute treu. Zuletzt war sie auch in der Show "Deutschlands dümmster Promi" zu sehen.

Die Show "Deutschlands dümmster Promi" mit Dolly Buster Ganze Folge Deutschlands dümmster Promi Wer gewinnt, hat verloren! Verfügbar auf Joyn Folge vom 01.09.2025 • 49 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Villa der Versuchung": So funktioniert die SAT.1-Reality-Show Bei der "Villa der Versuchung" treten prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, denen in einer Villa jeglicher gewohnte Komfort entzogen wird. Kleine Annehmlichkeiten wie Snacks, Getränke oder Zigaretten lassen sich zwar zurückkaufen - allerdings auf Kosten eines gemeinsamen Preisgeldes, das am Ende unter allen Teilnehmenden aufgeteilt wird. Wie stark sich das auf die Gewinnsumme auswirken kann, zeigte die erste Staffel: Aus ursprünglich 250.000 Euro wurden am Ende nur noch 9.199 Euro, mit denen sich die Gewinnerin Jasmin Herren zufriedengeben musste.

Jenny Elvers und Thorsten Legat bei "Villa der Versuchung" 2026 Für die neue, bereits komplett abgedrehte Staffel stehen seit heute Jenny Elvers und Thorsten Legat als Kandidat:innen fest. Moderiert wird die Show wieder von Verona Pooth. Start der zweiten Staffel ist am 3. August in SAT.1 und auf Joyn.