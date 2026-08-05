"Broke" "Sollte den Bumms hier gewinnen": "Villa der Versuchung"-Star Jenny Elvers sitzt das Finanzamt im Nacken Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Jan Islinger Jenny Elvers bei ihrem offiziellen Shooting für "Villa der Versuchung". Bild: Joyn

Überraschendes Geständnis von Jenny Elvers direkt in der ersten Folge "Villa der Versuchung": Sie ist anscheinend vollkommen broke. Um das Finanzamt zu besänftigen, setzt sie nun alles daran, den Sieg einzufahren.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Kaum sind die ersten Minuten der brandneuen Staffel "Villa der Versuchung" gelaufen, gibt es bereits die erste dicke Überraschung. Offensichtlich geht Jenny Elvers langsam, aber sicher das Geld aus.

Ich bin nicht pleite, ich bin die elegante Form: Ich bin broke! Jenny Elvers

Das überrascht gerade deshalb, weil die 54-Jährige seit Jahrzehnten im Show-Geschäft tätig ist. Auch wenn sich ihr Fokus in den vergangenen Jahren von der Schauspielerei immer weiter Richtung Reality-TV verschoben hat, sollten ihre Gagen doch eher üppig ausgefallen sein. Allein in den vergangenen fünf Jahren war sie unter anderem beim "Großen Promibacken", "Club der guten Laune", "Kampf der Realitystars", "The 50", bei "Big Brother", "Promi Taste" und nun auch "Villa der Versuchung" zu Gast.

1. Folge verpasst? Kein Problem: Einfach hier kostenlos auf Joyn streamen Ganze Folge Villa der Versuchung Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.08.2026 • 112 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Jenny Elvers: Das Finanzamt sitzt ihr im Rücken Doch wenn es nach Jenny Elvers geht, ist die Sache ernst. "Ich sollte den Bumms hier gewinnen", ist die Bohlen-Ex überzeugt. Dabei wird sie sehr direkt.

Das Finanzamt hat mich gef*ckt! Aber wie! Jenny Elvers

Drei Nächte im Berghain, so Elvers weiter, seien dagegen gar nichts. Ihrem jüngeren Ich würde die 54-Jährige übrigens dazu raten, immer schön das Kleingedruckte zu lesen. Das habe vor allem für ihren Ehevertrag gegolten: "Der war scheiße!" Wie weit Jenny Elvers mit ihrem Plan kommt, die große Kohle aus der Villa mit nach Hause zu nehmen, siehst du in Folge 2 am 10. August um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.