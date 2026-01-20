Privater Einblick Andreas Giebel: Das ist die Frau an der Seite des "Watzmann ermittelt"-Stars Veröffentlicht: 08:00 Uhr von Johanna Grauthoff Andreas Giebel (r.) ist nicht nur als Schauspieler erfolgreich, auch in seinem Privatleben läuft es rund. Mit seiner Frau Karin (l.) hat er das große Los gezogen. Bild: Lindenthaler

Seit Jahren begeistert Andreas Giebel als Benedikt Beissl in der ARD-Krimireihe "Watzmann ermittelt". Abseits von Kamera und Bühne spielt jedoch vor allem sein Privatleben eine entscheidende Rolle: seine Ehefrau Karin, ihre gemeinsame Familie und ein Alltag, der von Zusammenhalt, Humor und Vertrauen geprägt ist.

Andreas Giebel: Vom Hausmeister zum TV-Star Der Weg von Andreas Giebel führte nicht direkt auf die großen Bühnen. Bevor der heute 67-Jährige als Schauspieler und Kabarettist durchstartete, arbeitete Giebel in ganz unterschiedlichen Berufen - unter anderem als Dekorateur, Masseur und schließlich als Hausmeister an einer Münchner Grundschule. Schon früh verspürte er jedoch den Drang, eigene Texte auf die Bühne zu bringen. Mit 21 Jahren wagte er erste Auftritte, 1984 folgte der Durchbruch mit seinem ersten abendfüllenden Kabarettprogramm "Der Mensch ist sein Fehler!". Ab 1986 widmete er sich vollständig dem Kabarett. Den Grundstein für seine Fernsehkarriere legte er 1993 mit einer Hauptrolle in der "Tatort"-Folge "Alles Palermo". Spätestens seit 2019 ist Andreas Giebel einem Millionenpublikum bekannt. In "Watzmann ermittelt" spielt er die Hauptrolle des Kriminalhauptkommissars Benedikt Beissl - bodenständig, eigenwillig und mit trockenem Humor.

Karin Giebel: Die Frau hinter dem Erfolg Im Mittelpunkt von Andreas Giebels Privatleben steht seine Frau Karin. Seit fast 30 Jahren sind die beiden verheiratet und gehen gemeinsam durchs Leben. Für den Schauspieler ist sie eine wichtige Stütze in einem Alltag, der zwischen Dreharbeiten, Bühnenauftritten und Familienleben oft hektisch ist. Gemeinsam leben sie in München-Großhadern - in dem Haus, in dem Giebel selbst aufgewachsen ist. Dort verbrachte er seine Kindheit zusammen mit seinen zwei Brüdern. Karin ist bereits seine dritte Ehefrau. Kennengelernt haben sich die beiden auf ungewöhnliche Weise: während seiner Zeit als Hausmeister an einer Grundschule. Damals lebte Giebel dort mit seiner Familie, und aus einer zunächst lockeren Bekanntschaft entwickelte sich mit der Zeit eine Freundschaft.

Liebe, die aus Freundschaft entstand Was als freundschaftliche Nähe begann, wurde über die Jahre zu einer tiefen Verbundenheit. Genau diese Basis scheint bis heute ein tragendes Element ihrer Beziehung zu sein. Ein weiterer wichtiger Punkt für ihr langes Eheglück: der gemeinsame Humor. Für Andreas Giebel und seine Frau Karin ist es entscheidend, auch in schwierigen Situationen nicht den Blick für das Leichte zu verlieren. Seit rund 27 Jahren gehen Andreas und Karin gemeinsam durchs Leben - eine Zeit, die für das Paar vor allem von Zusammenhalt und gegenseitigem Vertrauen geprägt ist.

Patchwork-Familie mit vier Töchtern Neben seiner Rolle als Ehemann ist Andreas Giebel auch Vater - genauer gesagt Patchwork-Vater: Aus drei Beziehungen hat er vier Töchter: Ribana, Debora, Lisa und Sarah. Seine erste Tochter bekam Giebel bereits Anfang 20. Damals arbeitete er noch als Lagerist und Dekorateur. Die frühe Ehe zerbrach zwar nach zwei Jahren, doch Tochter Ribana blieb nach der Trennung bei ihm. Auch die zweite Ehe mit seiner Frau Sabine hielt nicht dauerhaft. Tochter Debora, die drei Jahre nach seiner ersten Tochter auf die Welt kam, lebte nach der Scheidung bei ihrer Mutter und verbrachte nur jedes zweite Wochenende bei ihrem Vater und der Halbschwester. In der BR-Dokumentation "Lebenslinien" erzählte Giebel rückblickend, dass er sich nach der Trennung vorgenommen hatte, nicht noch einmal zu heiraten - doch Karin war zu diesem Zeitpunkt bereits eine enge Freundin und unterstützte ihn in dieser schweren Zeit.

Karin als Anker im Familienleben Neben Andreas Giebel als Dreh-und Angelpunkt der Familie übernahm Karin in der Patchwork-Konstellation anfangs eine besondere Rolle: Sie selbst beschrieb ihre damalige Position in der BR-Dokumentation so: "Da war ich fast wie eine Mutter und dann aber doch keine Mutter." Das änderte sich jedoch, als ihre beiden gemeinsamen Töchter Lisa und Sarah auf die Welt kamen. Bis heute pflegt Andreas Giebel zu all seinen Töchtern ein enges Verhältnis. Besonders wichtig war ihm bei der Erziehung stets das Gefühl von Zusammengehörigkeit innerhalb der Familie zu vermitteln - ein Gedanke, der das Familienleben über unterschiedlichen Lebensphasen und Konstellationen hinweg prägte. Zwischen Bühne und Familie pendelnd, versuchte Giebel immer, allen Kindern gerecht zu werden. Karin ist dabei nicht nur seine Partnerin, sondern sein Ruhepol, der dem Familienleben bis heute Stabilität gibt.