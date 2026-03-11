Seit Staffel 3 dabei Katharina Leonore Goebel: Durch diese schräge Aktion kam sie zu "Watzmann ermittelt" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Engagiert und empathisch: Katharina Leonore Goebel spielt in "Watzmann ermittelt" die Kriminalkommissarin Sophia Strasser. Bild: ARD/BR/Lucky Bird Picturess/Christoph Krauth

Sie ist mittlerweile nicht mehr aus der Vorabendserie wegzudenken: Katharina Leonore Goebel alias Kriminalkommissarin Sophia Strasser. In "Watzmann ermittelt" mischt sie mit ihrer unkonventionellen Art das etablierte Ermittlerduo auf. Unkonventionell war auch ihr Weg zur Rolle.

"I'm an actress, and I need to get out of my village", sagt die junge Dame im Dirndl und mit fettem deutschen Akzent. In dem YouTube-Video ist sie von neugierigen und leicht übergriffigen Kühen umzingelt. Ihr Name: "Kathi from Bavaria". Ihr Traum: Hollywood. Mit dieser schrägen Comedy-Figur machte Katharina Leonore Goebel vor einigen Jahren auf sich aufmerksam. Und verschaffte sich letztlich eine Rolle in der Serie "Watzmann ermittelt". In einem Interview mit der ARD-"Abendschau" verriet die Schauspielerin vor gut einem Jahr: "Die Caster:innen für die Serie sind auf dieses Video aufmerksam geworden." Das Komödiantische und Bodenständige hätten sie für die Rolle gesucht, und so sei sie zum Casting eingeladen worden. Für neue Videos von "Kathi from Bavaria" hat die Darstellerin längst keine Zeit mehr. Schließlich gehört sie seit 2022 zum festen Ensemble der Vorabendserie. Das Komödiantische aus ihrer Comedyfigur würde sie beim Dreh aber nach wie vor einfließen lassen, gesteht sie. Aktuell laufen jeden Mittwoch neue Folgen, so auch am 11. März. Da heißt es: "Nur der Berg zählt".

Schon als Kind träumte die "Watzmann ermittelt"-Darstellerin von der Schauspielerei Katharina Leonore Goebel wurde am 5. September 1989 als jüngstes von vier Geschwistern in Rosenheim geboren und wuchs in Prien am Chiemsee auf. Schon früh war klar: Sie suchte die Bühne, wollte andere unterhalten. Ihr Filmdebüt gab sie mit 19 Jahren als Hauptdarstellerin in dem Kurzfilm "Daniels Asche". Im Anschluss absolvierte sie von 2010 bis 2014 an der Hochschule für Musik und Theater Rostock ihre Schauspielausbildung. Dort lernte die Oberbayerin auch, akzentfrei Hochdeutsch zu sprechen. Noch während ihres Studiums stand sie als Hauptdarstellerin für den ARD-Spielfilm "Das Leben ist ein Bauernhof" (2012) vor der Kamera. Im Volkstheater Rostock hatte sie in dieser Phase ebenfalls einige Rollen. Erste Berührungspunkte mit ihrem späteren "Watzmann ermittelt"-Kollegen Andreas Giebel (spielt den Hauptkommissar Benedikt Beissl) hatte Goebel in dem ZDF-Zweiteiler "Bier Royal" aus dem Jahr 2018. Sie spielt darin eine Kellnerin, er den bald verstorbenen Familienpatriarchen Franz-Xaver Hofstetter. Der Kurzfilm "Goldilocks", in dem sie 2019 die Hauptrolle spielte, schaffte es 2021 unter anderem auf die Shortlist der BAFTA Student Film Awards in Großbritannien.

"Sie tut uns gut", sagt "Watzmann ermittelt"-Kollege Peter Marton Seit 2022 begeistert Katharina Leonore Goebel die Fans von "Watzmann ermittelt". Und nicht nur die. Auch ihre Kollegen sind angetan. "Sie tut uns gut", sagte Peter Marton nach der ersten gemeinsamen Staffel in der "teleschau". Er spielt den Ermittler Jerry Paulsen. "Katharina bringt durch ihre ungenierte, direkte sowie feinfühlige Art mehr als eine neue Farbe in unsere Arbeit. Die Figur Sophia Strasser schenkt dem Ermittler-Team und der Serie eine neue erfrischende Kante." Auch Andreas Giebel schwärmte: "Die Katharina Goebel ist eine prima Schauspielerin." Die gibt in der "Abendschau" die Komplimente gerne zurück. "Ich hab das Gefühl, von Andreas kann ich viel lernen. Er ist ein alteingesessener Kabarettist." Auch mit Peter Marton habe sie ein sehr gutes Verhältnis. "Wir denken uns gemeinsam viel für unsere Figuren aus." Auch ihre Rolle gefalle ihr super, ließ sie zu Beginn der Dreharbeiten in der "tz" verlauten. Sophia Strasser sei eine Macherin mit bayerischem Bodensatz, so Goebel. Mit einer so starken und humorvollen Frauenrolle ins Watzmann-Team einsteigen zu dürfen, sei für sie als Schauspielerin ein echtes Geschenk.

Katharina Leonore Goebel: Pendeln zwischen Berlin und Berchtesgaden Ihre alte Heimat hat Goebel längst hinter sich gelassen: Seit mehr als zehn Jahren lebt sie in Berlin. Als Kind sei sie zwar "auf so gut wie jeden Berg" rund um den Chiemsee gestiegen. Dennoch liege ihr das gebirgige Alpenvorland nicht. "Hier zu leben? Mir persönlich ist das physisch zu eng", erklärte sie 2022 in der "teleschau". In der Hauptstadt lebt sie mit ihrem Freund, über den nichts weiter bekannt ist. Außer dass er sie sehr gut kenne: Sie sei "wahnsinnig verfressen" und rutsche recht schnell in die Unterzuckerung, verriet sie im "teleschau"-Interview. Dann bekomme sie "richtig schlechte Laune. Mein Freund kann ein Lied davon singen." Ansonsten sieht sich Goebel so: "Ich bin ein sehr neugieriger, positiver und aufgeschlossener Mensch und liebe es, mit Menschen in Verbindung zu sein." In der "Abendschau" verriet sie dazu noch ihren Traum als Schauspielerin: "Mal in einem französischen Arthaus-Film mitzuspielen." "Watzmann ermittelt: Nur der Berg zählt" läuft am Mittwoch, dem 11. März, um 18:50 Uhr im Ersten. Zur selben Zeit ist die Episode im kostenlosen Livestream bei Joyn abrufbar.