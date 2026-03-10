Geniale Aktion bei WSMDS
Nico Santos den Tränen nahe: Die Schattenseite seiner "The Voice Kids"-Rückkehr
Aktualisiert:von Edwin B.
Wer stiehlt mir die Show?
Nico Santos als Stuhldreher bei "The Voice Kids"
Videoclip • 02:24 Min • Ab 12
Statt Joko Winterscheidt die Show zu stehlen, kehrt Nico Santos zurück zur "The Voice"-Familie. Was es mit seinem kuriosen neuen Job bei "The Voice Kids" auf sich hat und wieso der Ex-Coach beinahe weinen muss, erfährst du hier.
Zwar hat sich Nico Santos in der ersten Folge der 11. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" durchaus wacker geschlagen. Für den Einzug ins Finale reichte es jedoch nicht.
Immerhin sorgte der ehemalige "The Voice"-Coach vor seinem Exit in der Quiz-Show von und mit Joko Winterscheidt für reichlich Unterhaltung.
So lief es für Nico Santos bei "Wer stiehlt mir die Show?"
Nicos Santos fliegt bei WSMDS raus …
Mal verwechselt der Musiker den größten See Afrikas mit dem Fluss Nil, mal verschätzt er sich in der Geografie des Mittelmeers. Die Konsequenz: Nico Santos muss das WSMDS-Studio als zweiter Kandidat verlassen.
Also geht es für ihn auf den berühmt-berüchtigten "Walk of Shame", wo ihn ein Quiz-Show-Abgang der besonderen Art erwartet.
… und landet bei "The Voice Kids"
Jokos Initiative "After Show Solutions" sorgt dafür, dass Stars, deren Quiz-Karriere ein jähes Ende gefunden hat, eine zweite Karriere-Chance bekommen.
Für Nico Santos bedeutet das die Wiedereingliederung in die "The Voice"-Familie, wenn auch etwas anders, als es der Ex-Coach gewöhnt ist. Welche wichtige Aufgabe ihn erwartet, siehst du oben im Video.
Das ist der "Walk of Shame": Diese Clips musst du gesehen haben!
"The Voice Kids": Nico Santos darf den Stuhl drehen
Nico Santos ist wieder im Business! Die "The Voice"-Family kennt er ja bereits: Als Coach gewann er 2025 mit Anne Mosters die 15. Staffel. Jetzt hat ihm "After Show Solutions" einen neuen Job bei "The Voice Kids" besorgt.
Seine Aufgabe? Stühle drehen. Nicht als Coach, sondern für die aktuellen "The Voice Kids" Coaches. Nico sorgt dafür, dass sich die roten Stühle nach dem Buzzern rechtzeitig umdrehen.
Dafür muss er unter dem "The Voice Kids"-Studio an Ventilen kurbeln. Ein ziemlich wichtiger und anstrengender Job, der leider eine Schattenseite hat: Als "Stuhl-Operator" im "Maschinenraum" von "The Voice" bekommt der ehemalige Coach leider keinen Besuch von den Kolleg:innen. Das sorgt bei Nico Santos augenscheinlich für Traurigkeit - während die Zuschauer:innen an dem wunderbar selbstironischen Spaß ihre helle Freude haben.
Du willst, dass Nicos Job erhalten bleibt? Dann schalte ein: "The Voice Kids" immer samstags, 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn.
Musik-Show oder Quiz? Auf Joyn hast du die Wahl!
Mehr entdecken
Was macht er da?
Klaas Heufer-Umlauf übernimmt plötzlich die Sendung
Neue Sendezeiten
Programmänderung: Doppelte Bühne für "The Voice Kids" ab dieser Woche
Wer ist weiter?
Teams nach Folge 4 auf einen Blick
Exklusiv vorab
"Das Level ist so krass!" 14-Jähriges Rap-Talent performt wie Profi
Klare Ansagen
Wer gewinnt 2026? So sehen die Coaches ihre Chancen
Ein Auftritt der "Königsklasse"
Sofia bewegt Michael Patrick Kelly: "Dauer-Gänsehaut"
Unfassbarer Auftritt!
12-jährige TikTokerin Katelyn flasht Leony mit "Never Enough"
Perfektes Duo
Österreichisches Duo überzeugt mit perfekten Harmonien
Sie sind heute berühmt
Aus diesen Ex-Teilnehmern wurden Stars