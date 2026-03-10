Elfte Staffel startet Von der "dummen Idee" zum TV-Hit: Die Geschichte von "Wer stiehlt mir die Show?" Aktualisiert: Vor 36 Minuten von spot on news Als Appetitmacher für die zehnte WSMDS-Staffel entführt Joko Winterscheidt mit "Wer stiehlt mir die Show - Backstage" hinter die Kulissen des Erfolgsformats. Bild: Joyn/Julian Mathieu

Die elfte Staffel der ProSieben-Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" mit Moderator Joko Winterscheidt steht an. Trotz großer Konkurrenz im deutschen TV konnte sich die Sendung nach der Premiere Anfang 2021 im TV etablieren. Was macht das Erfolgsrezept aus?

Der erste Dreh kam einem Bungee-Sprung gleich "Mit jedem Tag, die die Showaufzeichnung näher kam, wurde mir klarer, wie dumm die Idee wirklich ist und das meine ich ganz ehrlich", erzählte Joko Winterscheidt im Interview mit der Agentur "spot on news" zum Start der ersten Staffel im Januar 2021. "Es kann eben sein, dass ich diese Show nur ein Mal moderiere." Der Moderator verglich den ersten Dreh im Interview mit einem Bungee-Sprung: "Man weiß, in sechs Wochen muss man springen und alles ist entspannt. Dann kommt der Moment, wo man oben steht und runterspringen muss". Doch für Winterscheidt ging die Idee auf: "In der Show hat es dann wahnsinnig Bock gemacht, weil es ein ganz klares Ziel gibt, was man miteinander vor Augen hat."

Die anderen wollen die Show haben, man selber will sie nicht hergeben. Am Ende hätte es nicht besser aufgehen können. Joko Winterscheidt

Noch mehr genialer Rätselspaß mit Joko Alle Staffeln "Wer stiehlt mir die Show?" auf Joyn streamen!

Abwechslungsreiches Konzept bei "Wer stiehlt mir die Show?" "Von kleinen Spielen, wo Worte in Videoclips weggepiepst werden, über historische Ereignisse, die auf Instagram aufbereitet wurden bis hin zu einer Live-Band, die Musik-Quizze macht", beschrieb Winterscheidt damals den Inhalt der Sendung. "Es ist wirklich alles dabei und das ist auch das Herausfordernde, du musst schon abliefern." Das abwechslungsreiche Konzept hat sich bewährt: In mehreren Quiz-Kategorien und drei Gewinnstufen versuchen drei Promis und ein Wildcard-Kandidat oder eine -Kandidatin, sich bis zum Finale durchzusetzen. Nach jeder Gewinnstufe muss einer die Show verlassen. Am Ende tritt Winterscheidt dann im direkten Duell gegen die verbleibende Person an - und verliert gegebenenfalls seine Show. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der darauffolgenden Ausgabe nach eigenen Vorstellungen präsentieren. Winterscheidt musste in der Sendung eine neue Rolle annehmen: "Der grundlegendste Unterschied für mich ist, ohne Steven [Gätjen] oder Jeannine [Michaelsen] auszukommen. Die Moderatoren führen durch die Show und ich bin eigentlich nur Gast in meiner eigenen Sendung. Als eigener Gastgeber willst du, dass sich jeder in der Runde wohlfühlt und dass du es für die Menschen zu Hause und dich selbst gut machst. Das Jonglieren mit diesen Aufgaben ist eine andere Nummer, als einfach nur zu einer Aufzeichnung zu kommen."

Die besten Momente der Show auf einen Blick Film ansehen Spielshow Wer stiehlt mir die Show? Best Of Verfügbar auf Joyn 148:47 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Stars und die Preise im Überblick Dass die Promis bisher gerne die Sendung beehrt haben, liegt vor allem an Winterscheidt. "Für mich ist es der größte Luxus, die Show mit Freunden machen zu können", erzählte er zum Showstart.

Sie haben natürlich die diebische Freude, mir meine Show wegzunehmen und mir mal zu zeigen, wie schwer mein Job denn wirklich sein kann. Joko Winterscheidt

Er startete in die Sendung mit Elyas M'Barek, Palina Rojinski und Thomas Gottschalk. Auch die weiteren Staffeln warteten mit bekannten Namen auf, darunter Anke Engelke, Florian David Fitz, Kurt Krömer, Sido oder Bastian Pastewka. Die Show hat zwei Promis sogar zurückgelockt. Teddy Teclebrhan war in Staffel zwei und Staffel neun mit dabei. Wiederholungstäter Olli Schulz nahm an der vierten und an der zehnten Staffel teil. Teilnehmer Riccardo Simonetti (33) erklärte 2022 im Interview mit "spot on news" über die Besonderheit des Formats: "Diese Sendung verbindet Spaß mit Wissen und das ganz anders als alle anderen Quizshows - man wird richtig vom Ehrgeiz gepackt und weiß selbst nicht, was passieren kann." Winterscheidt sei "ein wunderbarer Gastgeber und in der Sendung selbst wird man so schön menschlich, weil es völlig egal ist, wie viel du im echten Leben weißt, das hat in der Sendung rein gar nichts zu bedeuten. Alle sitzen im selben Boot - auch das Publikum und das macht echt Spaß. Aber machen wir uns nichts vor: Es macht uns vor allem Spaß, Joko zu ärgern." Staffel starteten im März 2025 und im Oktober 2025. Die Zuschauer:innen mussten sich zwischendurch auf einen veränderten Sendeplatz einstellen. Die ersten vier Staffeln wurden am Dienstagabend ausgestrahlt, seit der fünften Staffel läuft das Quiz am Sonntagabend. Am Konzept wurde nur leicht geschraubt. In den ersten sechs Staffeln konnten sich die Gewinner:innen-Promis des Finales über ein eigenes Cover auf einem Rätselheft freuen, das anschließend in den Verkauf ging. Seit Staffel sieben werden Joko oder die Promis, die im Staffelfinale siegen, auf dem "Walk of Brain" direkt vor dem Studio in Berlin-Adlershof verewigt. Diesen Triumph wollen ab 8. März Promis mit Expertise in drei verschiedenen Gebieten erleben. Ex-Tennisspielerin Andrea Petković (38), Kabarettist Till Reiners (41) und Sänger Nico Santos (33) wollen Winterscheidt die Show streitig machen. Hinzukommt wie gewohnt in jeder Folge ein Zuschauer oder eine Zuschauerin mit einer Wildcard. Ob die neue Staffel auch wieder Preise absahnt? 2022 wurde die Quizshow beim Blauen Panther in der Kategorie "Entertainment" geehrt. Beim Deutschen Fernsehpreis gab es bereits Preise für die Beste Unterhaltungsshow oder das Beste Buch. Weitere Trophäen konnten die Macher:innen beim Grimme-Preis, der Goldenen Henne und dem Deutschen Entertainment Award mit nach Hause nehmen.