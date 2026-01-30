Das Erste räumt Sendeplatz
ARD-Programmänderungen: Darum fallen heute "Wer weiß denn sowas?" Und der Freitagsfilm aus
Aktualisiert:von Lena Maier
Quizfans aufgepasst! Diese Woche fallen die beliebten Sendungen "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" aus. Grund ist das Halbfinale der Handball-EM mit Deutschland gegen Kroatien, das live in der ARD übertragen wird. Alle Infos zu den neuen Sendezeiten und dem EM-Kracher.
"Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" pausieren
Moderator Kai Pflaume sowie die Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring begrüßen auch 2026 wieder zahlreiche prominente Gäst:innen, um sich spannenden Wissensfragen zu stellen. "Wer weiß denn sowas?" begeistert seit Jahren mit Unterhaltung, überraschenden Fakten und Rätsel-Spaß.
Normalerweise würden am Freitag, 30. Januar, um 18 Uhr "Wer weiß denn sowas?", um 18:50 Uhr "Quizduell-Olymp" und um 20:15 Uhr der Spielfilm "Mein Vater, der Esel und ich" laufen. Doch diesmal wird der eigentliche Plan umgeworfen.
"Wer weiß denn sowas?" kostenlos im Livestream auf Joyn
Grund: Die Handball-EM-Halbfinal-Spiele
Der Grund für die Programmänderung ist sportlicher Natur: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer hat sich für das Halbfinale der Europameisterschaft qualifiziert. Nach dem Sieg gegen Titelverteidiger Frankreich zieht Deutschland ins EM-Halbfinale ein. Dort wartet am Freitag, 30. Januar, um 17:45 Uhr in Herning (Dä), den Gruppensieger der 2. Hauptrundengruppe.
Für das DHB-Team ist es ein besonderes Duell: In den Vorbereitungsspielen Anfang Januar konnte Deutschland zweimal gegen Kroatien gewinnen. Außerdem trifft das Team auf Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson, mit dem Deutschland 2016 Europameister wurde.
Die zweite Partie (Dänemark - Island), bei der der nächste Gegner für die deutsche Nationalmannschaft ermittelt wird, folgt um 20:15 Uhr.
Live-Übertragung in der ARD
Die ARD zeigt das Halbfinale Deutschland - Kroatien live ab 17:15 Uhr (Anwurf 17:45 Uhr) im Ersten. Im Anschluss folgt ab 20:15 Uhr das zweite Halbfinale zwischen Weltmeister Dänemark und Island.
Kommentiert wird das EM-Spektakel von Florian Naß und Johannes Bitter, während Alex Schlüter gemeinsam mit ARD-Experte Dominik Klein durch die Live-Übertragung führt.
Neue Sendezeiten im Ersten
Das Vorabendprogramm am 30. Januar:
17:15 Uhr: Sportschau und Handball-EM Deutschland - Kroatien (Anwurf 17:45 Uhr)
19:55 Uhr: Wirtschaft vor acht
20:00 Uhr: Tagesschau
20:15 Uhr: Sportschau und EM Dänemark - Island (Anwurf: 20:30 Uhr)
Quizfans müssen also dieses Mal auf "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" verzichten. Die Sportfans bekommen dafür ein EM-Halbfinale der Extraklasse live im TV.
Noch mehr spannende Quiz-Shows gibt's auf Joyn - jederzeit kostenlos!
Mehr entdecken
Vorabendprogramm
ARD-Programmänderung: Warum "Wer weiß denn sowas?" heute ausfällt
Besonderer Gast
Fan-Reaktionen: So ist Eltons "Wer weiß denn sowas?"-Rückkehr angekommen
Quizshows müssen weichen
"Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell" fliegen heute aus dem ARD-Programm
Premiere geglückt?
Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?" So reagiert Elton
Beliebter Schauspieler wird Quiz-Meister
Heute hat "Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring sein "Wer weiß denn sowas?"-Debüt: Die Gäste
Zweifacher Knobelspaß
ARD-Erfolgsshow "Gefragt - Gejagt" mit neuer Sendezeit
Ära geht zu Ende
"Wer weiß denn sowas?": Das bekam Elton zum Abschied geschenkt
Wochenüberblick aller Gäst:innen
Heute bei "Wer weiß denn sowas?": Gregor Hägele & Alina live im Quiz
Abwechslung am Vorabend
Nach Ostern Quizveränderung: "Gefragt - Gejagt" statt "Wer weiß denn sowas?"