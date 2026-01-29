Das Erste räumt Sendeplatz ARD-Programmänderung am Freitag! "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" entfallen: Das ist der Grund Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lena Maier Team-Kapitän Bernhard Hoëcker (v.l.), Moderator Kai Pflaume und der neue Team-Kapitän Wotan Wilke Möring bei "Wer weiß denn sowas?" Bild: ARD/Morris Mac Matzen

Quizfans aufgepasst! Diese Woche fallen die beliebten Sendungen "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" aus. Grund ist das Halbfinale der Handball-EM mit Deutschland gegen Kroatien, das live in der ARD übertragen wird. Alle Infos zu den neuen Sendezeiten und dem EM-Kracher.

"Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" pausieren Moderator Kai Pflaume sowie die Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring begrüßen auch 2026 wieder zahlreiche prominente Gäst:innen, um sich spannenden Wissensfragen zu stellen. "Wer weiß denn sowas?" begeistert seit Jahren mit Unterhaltung, überraschenden Fakten und Rätsel-Spaß. Normalerweise würden am Freitag, 30. Januar, um 18 Uhr "Wer weiß denn sowas?" und anschließend um 18:50 Uhr "Quizduell-Olymp" laufen. Doch diesmal müssen beide Sendungen ausfallen.

Grund: Handball-EM-Halbfinale Deutschland - Kroatien Der Grund für die Programmänderung ist sportlicher Natur: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer hat sich für das Halbfinale der Europameisterschaft qualifiziert. Nach dem Sieg gegen Titelverteidiger Frankreich zieht Deutschland ins EM-Halbfinale ein. Dort wartet am Freitag, 30. Januar, um 17:45 Uhr in Herning (Dä), den Gruppensieger der 2. Hauptrundengruppe. Für das DHB-Team ist es ein besonderes Duell: In den Vorbereitungsspielen Anfang Januar konnte Deutschland zweimal gegen Kroatien gewinnen. Außerdem trifft das Team auf Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson, mit dem Deutschland 2016 Europameister wurde.

Live-Übertragung in der ARD Die ARD zeigt das Halbfinale Deutschland - Kroatien live ab 17:15 Uhr (Anwurf 17:45 Uhr) im Ersten. Im Anschluss folgt ab 20:15 Uhr das zweite Halbfinale zwischen Weltmeister Dänemark und Island. Kommentiert wird das EM-Spektakel von Florian Naß und Johannes Bitter, während Alex Schlüter gemeinsam mit ARD-Experte Dominik Klein durch die Live-Übertragung führt.