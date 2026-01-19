Kult-Mystery-Serie Was ist Fakt, was Fiktion? Die Wahrheit hinter den "X-Factor"-Fällen Aktualisiert: 10:58 Uhr von Claudia Frickel Jonathan Frakes behandelt in der Serie "X-Factor: Das Unfassbare" die unglaublichsten Geschichten. Bild: filmrise / Joyn

"Glauben Sie, dass diese Geschichte wirklich passiert ist?": Diese Frage ist eines der Markenzeichen von "X-Factor: Das Unfassbare". Einige der unheimlichen, übernatürlichen und rätselhaften Begebenheiten sind frei erfunden, andere sollen wahr sein. Aber stimmt das tatsächlich?

57 Episoden in sechs Staffeln: "X-Factor: Das Unfassbare" ist seit 1997 Fernseh-Kult. Mehr als 270 gruselige oder paranormale Geschichten hat die Mystery-Serie in dieser Zeit erzählt. In jeder Folge präsentiert der charismatische Jonathan Frakes fünf Fälle - jedenfalls ab Staffel 2. Du kennst ihn auch aus "Star Trek". In Staffel 1 übernimmt James Brolin diesen Job. Der Clou der Kultserie: Die Zuschauer:innen sollen raten, welche der bizarren Stories erfunden sind und welche sich wirklich so oder so ähnlich zugetragen haben. Die Auflösung erfolgt jeweils am Ende. Das Spiel mit Wahrheit und Fiktion fesselt das TV-Publikum bis heute - zusammen mit der düsteren Musik, Jonathan Frakes' todernster Mine und ruhiger Stimme sowie dem schaurigen Setting. Dutzende der Geschichte bezeichnet "X-Factor" als wahr. Aber haben sie sich tatsächlich so zugetragen? Die Serie nutzt den Begriff "wahr" ziemlich großzügig. Frakes sagt dann zum Beispiel feierlich und gleichzeitig augenzwinkernd: "Laut unserer Recherche hat sich ein ähnliches Ereignis zugetragen." Manchmal gibt er vage Hinweise auf Ort und Zeit, etwa "im Raum New York in den 1940er-Jahren". Aber häufig bleibt es bei der Aussage: "Ja, es ist passiert". Die angeblich "wahren" Erzählungen basieren oft auf Zeitungsartikeln oder urbanen Legenden. Aber auch wenn sie einen wahren Kern haben, werden sie oft ausgeschmückt oder dramatischer gemacht. Nachvollziehen lässt sich fast nie, ob sich etwas tatsächlich so zugetragen hat. Manchmal allerdings schon, siehe unten. Wir stellen dir "X-Factor"-Episoden vor, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Allerdings erweitert die Serie auch hier die echten Ereignisse mehr oder weniger - oder lässt Dinge weg. Das erhöht die Spannung und den Gruselfaktor. Aber Achtung! Wenn du die Folgen noch nicht gesehen hast, solltest du lieber nicht weiterlesen - Spoiler-Alarm!

"Titan" (Staffel 2, Folge 5) Der Roman "Titan. Eine Liebesgeschichte auf hoher See" des US-Autors Morgan Robertson erzählt von einem furchtbaren Schiffsunglück. Die Titan stößt im Nordatlantik mit einem Eisberg zusammen und sinkt. Das erinnert dich an das wohl bekannteste Drama, das sich auf hoher See zugetragen hat? Tatsächlich gibt es einige verblüffende Parallelen zum Untergang der Titanic. Allerdings erscheint der Roman 1898, und die Titanic sinkt 1912, also 14 Jahre später. Rätselhaft bleiben bis heute die Übereinstimmungen: Sowohl das Schiff im Buch als auch das echte gelten als unsinkbar, bieten 3.000 Passagieren Platz, haben zu wenig Rettungsboote und verunglücken im April. Die "X-Factor"-Story "Titan" handelt ebenfalls von einem Schriftsteller, der ein gleichnamiges Buch veröffentlicht. Aber die Serie ändert einige Details. Der Autor heißt Harris Fisher. Angeblich hat er Vorahnungen und sieht die Titanic förmlich vor sich, als er sein Werk verfasst. Dass der echte Roman von Morgan Robertson einen komplexen Plot inklusive Liebesgeschichte hat, blendet "X-Factor" aus. Anders als viele andere Serienfolgen, die nur lose auf "wahren Begebenheiten" basieren, ist dieser Fall allerdings tatsächlich historisch belegbar: Das Buch existiert und ist bis immer noch erhältlich.

"Lobet den Herrn" (Staffel 2, Folge 8) Am 1. März 1950 kommt es in der Stadt Beatrice im US-Bundesstaat Nebraska beinahe zu einer Katastrophe. Eine Kirche explodiert durch ein Gasleck und wird vollkommen zerstört. Das Unglück in der West Side Baptist Church geschieht um 19.25 Uhr. Eigentlich soll der Kirchenchor dort seit 19.20 Uhr proben. Doch ausgerechnet an diesem Tag kommen alle 15 Mitglieder zu spät - und entgehen so einer Katastrophe. Die Gründe sind unterschiedlich: Jemand verschläft, bei einer anderen Person springt das Auto nicht an. Die "X-Factor"-Geschichte "Lobet den Herrn" dreht sich um diese historische Begebenheit. Sie legt den Fokus jedoch stark auf die wundersame Fügung und spekuliert, ob es sich um ein Wunder handelt.