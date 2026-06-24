Lebenshaltungskosten "Keinen Pfennig mehr Gehalt": "ZDF-Fernsehgarten"-Star Andrea Kiewel ärgert sich über gestiegene Preise Aktualisiert: Vor 18 Minuten von C3 Newsroom So kennt man Andrea (Kiwi) Kiewel als Moderatorin im ZDF Fernsehgarten. Bild: BOBO

Andrea Kiewel lässt ihren Frust raus! In ihrer neuen Kolumne beklagt sie die steigenden Lebenshaltungskosten und macht die Situation an einem Beispiel aus ihrem Alltag deutlich.

"ZDF-Fernsehgarten"-Star regt sich über steigende Preise auf Andrea "Kiwi" Kiewel gehört zu den bekanntesten TV-Moderatorinnen des Landes. Wöchentlich begrüßt sie aktuell wieder die Zuschauer:innen beim "ZDF-Fernsehgarten", der in diesem Jahr sein 40. Jubiläum feiert, und sorgt dort bei Fans für gute Laune. Genau die vergeht der 61-Jährigen selbst aber, wenn es um die steigenden Preise geht. Kiwi hat ihrem Ärger über dieses Thema in ihrer Kolumne für die Zeitschrift "SuperIllu" Luft gemacht. Besonders deutlich wurden die steigenden Lebenshaltungskosten für die Moderatorin kürzlich wieder bei einem Besuch in einer Apotheke. Kiewel brauchte Sonnencreme. Für zwei kleine Tuben sei ein aus ihrer Sicht völlig überzogener Preis verlangt worden, zitiert der "Münchner Merkur" aus ihrer Kolumne.

Im Livestream auf Joyn "ZDF-Fernsehgarten": Sonntags ab 12 Uhr kostenlos streamen

"Kiwi": "Ich bekomme keinen Pfennig mehr Gehalt" "Die nette Apothekerin sagt: '45 Euro bitte'. Und ich bin mir sicher, mich verhört zu haben", schreibt Andrea Kiewel. Sie erklärt, dass sie wegen empfindlicher Haut auf spezielle Sonnencremes aus der Apotheke zurückgreifen muss. Kiwi kritisiert: "Mag ja sein, dass die Firma mehr bezahlen muss für alle chemischen Zutaten meiner Sonnencreme, sorry, aber ich bekomme keinen Pfennig mehr Gehalt." Noch im vergangenen Jahr habe sie für die beiden Tuben 30 Euro zahlen müssen. Eine so deutliche Preiserhöhung kann sie nicht verstehen.

Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du mehr davon! Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis. Joyn als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

"Kiwi" schreibt regelmäßig über aktuelle Themen Insgesamt weist Andrea Kiewel in ihrem Beitrag auf die steigenden Lebenshaltungskosten hin, die sich auch bei vielen Lebensmitteln und im Alltag notwendigen Gebrauchsgegenständen deutlich bemerkbar machten. Die Moderatorin spricht damit ein Thema an, das zahlreiche Menschen und mit Sicherheit auch viele ihrer Zuschauer:innen aus eigener Erfahrung kennen. Sie selbst verdient mit ihrer "ZDF-Fernsehgarten"-Moderation laut dem Magazin "Merkur" rund 400.000 Euro im Jahr. Dies hätten Recherchen der Zeitung "Welt am Sonntag" ergeben. Rund 20 Mal begrüßt Kiwi pro Saison die Zuschauer:innen vom Mainzer Lerchenberg. Medienexperte Ferris Bühler ordnete diese Summe für die "Abendzeitung" ein: "Ihre Gage mag auf den ersten Blick hoch wirken, ist aber im Kontext absolut marktüblich und gerechtfertigt, da sie eine mehrstündige Live-Sendung Woche für Woche trägt", sagte er. Kiewel sei "das Gesicht eines Millionenpublikumsformats". "Die Kiwi-Kolumne" erscheint regelmäßig in der "SuperIllu". Die beliebte Moderatorin, die in der jüngsten "ZDF-Fernsehgarten Ausgabe spontan in den Pool sprang, befasst sich darin mit aktuellen Themen und Themen aus ihrem Leben.